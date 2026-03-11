Giáo viên lo thiệt thòi vì cách tính định mức tiết dạy, Bộ GD&ĐT nói gì?

Giáo viên Trường Tiểu học Long Hòa 2, thành phố Cần Thơ hướng dẫn học sinh tập viết trong một tiết dạy học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Tình trạng không thống nhất trong cách xác định số tuần thực dạy tại nhiều trường học khiến không ít giáo viên THCS lo ngại bị thiệt tiền dạy thêm giờ.

Theo phản ánh của ông Trung Hậu (Cần Thơ), sau khi Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT được ban hành, ông băn khoăn về thời điểm áp dụng văn bản này.

Trong năm học 2024-2025, do một giáo viên trong trường nghỉ hậu sản, ông Hậu phải dạy thay. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường cho rằng Thông tư chưa áp dụng cho năm học này nên vẫn tính quy mô 37 tuần, khiến ông phải bỏ 38 tiết dạy thay, theo cách tính của nhà trường.

Ông Hậu cho rằng việc này có thể gây thiệt thòi cho giáo viên và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể cách tính.

Trước phản ánh nêu trên, Bộ GD&ĐT đã có văn bản phản hồi cụ thể, làm rõ các quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT.

Theo đó, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (22/4/2025), định mức tiết dạy trong 1 năm học của giáo viên phổ thông được tính theo công thức: Định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần nhân với số tuần giảng dạy.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh một nguyên tắc then chốt là số tuần giảng dạy không bao gồm số tuần dự phòng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT thì số tuần giảng dạy là 37 tuần (bao gồm 35 tuần thực dạy và 2 tuần dự phòng).

Vì vậy, đối với năm học 2024-2025, để chi trả tiền lương dạy thêm giờ cho giáo viên THCS, các đơn vị căn cứ trên 35 tuần thực dạy.