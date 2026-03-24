Bài giảng cuối cùng của Hiệu trưởng nước ngoài đầu tiên tại ĐH Quốc gia

Sau 10 năm dẫn dắt Trường Đại học Việt Nhật (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), tháng 4 tới đây, GS.TS Furuta Motoo sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiệu trưởng. Sự đồng hành của ông sẽ chuyển sang giai đoạn mới, với vai trò mới.

Hơn cả một bài giảng học thuật

Để kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, sáng nay (24/3), GS.TS Furuta Motoo trình bày bài giảng cuối cùng với chủ đề “Con đường nghiên cứu Việt Nam hơn 50 năm của tôi: Từ quá khứ đến tương lai”.

Ông bắt đầu bài giảng chậm rãi, hay nói đúng hơn, đó là câu chuyện kể dưới góc nhìn của một người Nhật đã dành trọn tình cảm mến yêu và hiểu biết sâu sắc về lịch sử, con người và cuộc sống đất Việt.

GS.TS Furuta Motoo và bài giảng cuối cùng sau 10 năm làm hiệu trưởng (Ảnh: VJU).

Mặc dù có phiên dịch nhưng ông cho biết mình chọn ngôn ngữ bài giảng bằng tiếng Việt - bởi đó là sự trân quý mà ông muốn dành tặng cho đất nước giàu tình cảm này.

Trong bài giảng GS.TS Furuta Motoo nhìn lại hành trình hơn 50 năm nghiên cứu Việt Nam, từ một học giả nước ngoài và trở nên gắn bó sâu sắc với Việt Nam.

Từ góc nhìn lịch sử, chiến tranh đến giai đoạn đổi mới hội nhập, ông cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu.

Với vai trò là hiệu trưởng nước ngoài đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội, bài giảng cũng đề cập đến sự phát triển của giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thúc đẩy nghiên cứu, quốc tế hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Không chỉ đơn thuần học thuật, bài giảng khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong nghiên cứu quốc tế.

Bài giảng cũng gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học - yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng nghiên cứu và đào tạo. Ông đã truyền cảm hứng cho thế hệ học giả trẻ tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

GS.TS Furuta Motoo và sinh viên (Ảnh: VJU).

“Việt Nam là mối tình đầu của tôi”

GS.TS Furuta Motoo hiện là Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt. Ông là học giả uy tín trong lĩnh vực Việt Nam học.

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó, nghiên cứu về lịch sử và chính trị cận đại Việt Nam, ông tự nhận mình là nhà khoa học nước ngoài "Made in Việt Nam”.

“Việt Nam là mối tình đầu thủy chung của tôi. Có thể nói rằng, tôi là một nhà khoa học nước ngoài "Made in Vietnam”, GS.TS Furuta Motoo chia sẻ về chặng đường 10 năm gắn bó vừa qua tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông học tiếng Việt từ các thầy cô người Việt, sử dụng thành thạo trong nghiên cứu, giảng dạy cũng như đời sống thường ngày.

Không chỉ đóng góp qua các công trình khoa học, GS.TS Furuta còn truyền tải những góc nhìn bình dị mà sâu sắc, được chắt lọc từ trải nghiệm sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam, vào các ấn phẩm chuyên khảo.

Năm 2025, ông tặng hơn 1 tỷ đồng từ tiền thưởng Giải thưởng Bảo Sơn vào quỹ học bổng sinh viên của nhà trường.

Trước đó, năm 2020, ông trích 2 triệu yên Nhật từ giải thưởng Daido Seimei - một trong những giải thưởng danh giá của Chính phủ Nhật Bản - để hỗ trợ các sinh viên khóa đầu tiên ngành Nhật Bản học.