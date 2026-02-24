Giáo viên nghỉ thai sản, có được thuê người thay thế?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi trên cổng thông tin điện tử Chính phủ liên quan đến trường hợp trường mầm non là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên có giáo viên biên chế nghỉ thai sản, dẫn đến thiếu giáo viên so với định mức.

Trong tình huống này, các quy định hiện hành cho phép nhà trường được thuê giáo viên ngắn hạn để thay thế.

Cụ thể, Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu nhân lực còn thiếu so với định mức do bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành, với điều kiện không sử dụng ngân sách nhà nước.

Giáo viên tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Đối với đơn vị tự bảo đảm dưới 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trước khi thực hiện.

Về nguồn kinh phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc thực hiện hợp đồng lao động phải tuân theo khoản 2 Điều 12 của Nghị định nêu trên.

Theo đó, kinh phí để ký hợp đồng lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được bảo đảm từ nguồn tài chính của đơn vị theo cơ chế tự chủ, không sử dụng ngân sách nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều này đồng nghĩa, tiền lương của giáo viên nghỉ thai sản thuộc biên chế phải hoàn trả ngân sách, không đương nhiên được chuyển sang làm nguồn chi trả cho giáo viên hợp đồng thay thế. Việc chi trả phải thực hiện theo cơ chế tài chính của đơn vị và đúng quy định về tự chủ.