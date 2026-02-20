Giám đốc Hàn Quốc vái lạy trong buổi quảng bá phim "Mùi phở" gây tranh luận

Mới đây, tại buổi giao lưu quảng bá phim Mùi phở ở Hà Nội, ông Kim Ji Geun - giám đốc người Hàn Quốc của một đơn vị phát hành phim - bất ngờ có hành động quỳ lạy. Tình huống này gây chú ý trên mạng xã hội và tạo nên nhiều ý kiến tranh luận.

Giám đốc người Hàn quỳ gối, vái lạy khán giả tại một buổi giao lưu quảng bá "Mùi phở" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong phần phát biểu, ông Kim Ji Geun cho biết, 20 năm trước, kim chi chưa được biết đến rộng rãi, nhưng hiện tại món ăn này trở thành biểu tượng toàn cầu cho văn hóa của Hàn Quốc.

"Hàn Quốc từng đưa kim chi lên màn ảnh rộng, góp phần phát triển văn hóa, du lịch, thương mại. Qua phim ảnh, chúng tôi đưa ẩm thực, văn hóa một cách chân thực nhất.

Như cách chúng tôi chọn đồng hành cùng Mùi phở, tôi tin Mùi phở là bước đi tiên phong có thể đưa văn hóa, ẩm thực Việt ra toàn thế giới. Nhưng trước tiên, tôi chân thành xin các khán giả Việt Nam hãy nhóm lên cho bộ phim một tia hy vọng dù là nhỏ nhất. Mong khán giả hãy ủng hộ", ông Kim Ji Geun cho hay.

Ngay sau đó, ông Kim Ji Geun nói lời chúc mừng năm mới rồi quỳ gối, vái lạy trước mặt khán giả ở rạp phim. Hành động của vị giám đốc người Hàn khiến các thành viên trong đoàn phim cũng bất ngờ.

Tình huống gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại rạp, khán giả vỗ tay, hò reo cổ vũ. MC dẫn chương trình cho biết thêm, đây là hình thức chào năm mới truyền thống của người Hàn Quốc nên mong khán giả không cần lo lắng.

Tuy nhiên, khi các đoạn clip về tình huống nói trên được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng có nhiều ý kiến khác nhau.

Một bộ phận khán giả bày tỏ cảm thông, đánh giá cao sự tôn trọng của ông Kim đối với bộ phim Việt, văn hóa ẩm thực người Việt Nam. Ngược lại, có ý kiến cho rằng đây có thể là động thái truyền thông nhằm thu hút sự chú ý trong bối cảnh cạnh tranh phòng vé.

Một số bình luận: "Văn hóa mỗi nước khác nhau, người Việt thấy việc này hơi nặng nề nhưng với người Hàn, mỗi khi cần thể hiện sự tôn trọng họ sẽ quỳ gối. Với tư cách giám đốc, họ làm như vậy trước mặt mọi người mà vẫn thấy bình thường, vui vẻ, thì tại sao mình lại đánh giá"; "Họ thấy được giá trị bộ phim nên muốn quảng bá, mong được cho cơ hội, ngoài ra cũng thể hiện sự tôn trọng, biết ơn khán giả Việt chứ không phải van xin theo hướng tiêu cực"...

Nghệ sĩ Xuân Hinh giao lưu cùng khán giả hôm mùng 2 Tết (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến trưa 20/2, doanh thu phim Mùi phở đạt 17,7 tỷ đồng. So với 4 phim Việt ra rạp dịp Tết năm nay, Mùi phở đang là phim "đội sổ", có suất chiếu ít, tỷ lệ lấp đầy rạp thấp, khả năng hòa vốn của tác phẩm đối mặt nhiều thách thức.

Khán giả và giới chuyên môn cho rằng, Mùi phở hụt hơi trong đường đua phim Tết vì nội dung thiếu hấp dẫn, thoại phim ồn ào, mảng miếng hài "nhạt nhẽo". Sự khác biệt về văn hóa địa phương cũng là một trong những yếu tố khiến Mùi phở không thu hút được khán giả miền Nam ra rạp.

Trong buổi giao lưu sau suất chiếu hôm 10/2 ở Hà Nội, một khán giả góp ý rằng phim Mùi phở chưa làm tốt việc chuyển cảnh, khiến mạch cảm xúc của khán giả có những lúc bị đứt đoạn.

Trước nhận xét này, nghệ sĩ Xuân Hinh - diễn viên chính của phim - giải thích rằng, tác phẩm đan xen giữa yếu tố hài hước và xúc động. Bộ phim chiếu dịp Tết nên hướng đến sự nhẹ nhàng, vui vẻ nhiều hơn thay vì khiến người xem "khóc lả người".

"Tôi mà muốn làm cho khán giả khóc, tôi sẽ cho khóc lả người. Khóc mà chưa đủ "độ" tôi cũng không thích. Tuy nhiên, tôi hiểu ý đạo diễn vì đây là phim chiếu Tết. Cuộc sống bây giờ khó khăn nên cứ khai thác nỗi buồn, nước mắt nhiều không tốt.

Đạo diễn muốn đưa không khí rộn ràng hơn, "buồn thoang thoảng" thôi. Khóc sẽ có thủ thuật cho người ta khóc được, nhưng tiếng cười quả thật là khó”, nghệ sĩ Xuân Hinh nói.