Cuộc đua "nghìn tỷ" phim Tết: Vì sao phim 18+ của Trấn Thành áp đảo?

Đường đua sôi động, nhiều "ông lớn" chia nhau miếng bánh thị phần

Hiếm có mùa phim Tết nào nhiều đạo diễn, diễn viên tên tuổi cùng quy tụ như năm nay. Phòng vé Tết Bính Ngọ là cuộc đua của 4 đạo diễn Trấn Thành, Lê Thanh Sơn, Trường Giang và Minh Beta, cùng các diễn viên Xuân Hinh, Thu Trang, Phương Anh Đào, Tuấn Trần…

Sau 9 ngày, cục diện đường đua phim Tết Bính Ngọ gần như đã ngã ngũ với màn thắng thế, áp đảo của Thỏ ơi (Trấn Thành đạo diễn).

Bốn đạo diễn tham gia đường đua phim Tết Bính Ngọ: Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn, Minh Beta (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 25/2, Thỏ ơi thu về 306 tỷ đồng, trong khi các đối thủ bị bỏ lại một khoảng cách khá xa: Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang đạo diễn) đạt 94 tỷ đồng, Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) đạt 65 tỷ đồng, Mùi phở (Minh Beta đạo diễn) đạt 33 tỷ đồng.

Phía Box Office Vietnam nhận định, mùa phim Tết Bính Ngọ 2026 là một trong những giai đoạn sôi động nhất của điện ảnh Việt trong nhiều năm trở lại đây.

Tính số liệu 6 ngày đầu năm (từ mùng 1 đến mùng 6), tổng doanh thu 4 phim Việt chiếu Tết đạt khoảng 410 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phim của Trấn Thành chiếm khoảng 56% tổng doanh thu, duy trì phong độ ổn định như năm ngoái. Các bộ phim xếp sau cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt so với những vị trí tương ứng của mùa Tết 2025.

Cụ thể, Nhà ba tôi một phòng đạt 76 tỷ đồng sau 6 ngày, vượt đáng kể so với mức 52 tỷ đồng của Nụ hôn bạc tỷ cùng kỳ năm ngoái. Báu vật trời cho cũng tạo bước tiến mạnh khi doanh thu cao gấp khoảng bốn lần Yêu nhầm bạn thân (12,4 tỷ đồng sau 6 ngày đầu). Trong khi đó, Mùi phở đạt mức doanh thu gấp khoảng 2,5 lần Paddington 3, bộ phim từng thu 11 tỷ đồng trong cùng giai đoạn Tết trước.

Trấn Thành và dàn diễn viên "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhà phê bình phim Hà Thanh Vân nhận định, đây là mức tăng trưởng cho thấy nhu cầu giải trí dịp Tết vẫn rất mạnh, dù “miếng bánh” doanh thu không được chia đều giữa các phim. Theo bà Hà Thanh Vân, dòng phim giải trí thương mại vẫn là lựa chọn ưu tiên của số đông khán giả dịp Tết, bất chấp tranh cãi về chất lượng nghệ thuật.

Nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt cũng đánh giá, số lượng phim đạt doanh thu tốt cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là một tín hiệu tích cực cho thị trường điện ảnh Việt Nam.

Việc các "ông lớn" quyết liệt ra rạp dịp Tết, đầu tư mạnh tay cho các chiến dịch truyền thông quảng bá phim đã góp phần khiến thị trường "phình to", lượng khán giả ra rạp tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

"Phim Tết vẫn là mùa phim cao điểm nhất trong năm, là cột mốc quan trọng cho thị trường, là cú hích để chúng ta bắt đầu một năm mới và phán đoán về thị trường, đánh giá tốc độ tăng trưởng của điện ảnh trong cả năm. Các phim Tết năm nay có chất lượng khá đồng đều. Không có phim nào bùng nổ, đột biến về doanh thu, nhưng số lượng phim kiếm tiền tốt lại cao hơn năm ngoái.

Quan trọng hơn, mùa phim Tết năm nay cho thấy phim Việt đang chiếm ưu thế khi không có tác phẩm ngoại nào đủ sức cạnh tranh trực tiếp. Khán giả đang bàn luận về điện ảnh Việt thay vì phim nước ngoài, cho thấy mức độ quan tâm dành cho thị trường nội địa ngày càng cao. Đây là tín hiệu tích cực cho cả khán giả lẫn người làm nghề", ông Nguyễn Phong Việt đánh giá.

Trấn Thành "đổi món" với phim 18+ nội dung u tối, vì sao vẫn thắng?

Giới chuyên gia nhận định, thương hiệu Trấn Thành đã trở thành cái tên quen thuộc của mùa phim Tết trong nhiều năm. Các tác phẩm của anh dù chất lượng gây tranh cãi thế nào, vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu để khán giả ra rạp dịp Tết. Năm nay, không ngạc nhiên khi Trấn Thành tiếp tục thắng thế, dẫn đầu phòng vé nhiều ngày liên tiếp và bỏ xa các đối thủ.

Trấn Thành và Pháo trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Phương Quyên).

Thỏ ơi của Trấn Thành gắn nhãn T18, nội dung xoay quanh tình yêu, hôn nhân của người trẻ, lồng ghép thông điệp về ngoại tình, mối quan hệ độc hại. Ban đầu, phim bị nghi ngờ về chất lượng khi quy tụ những gương mặt tân binh về điện ảnh như ca sĩ Pháo, LyLy, Văn Mai Hương... Việc Trấn Thành khai thác nội dung mới mẻ thay vì đi theo chủ đề tình cảm gia đình quen thuộc trước đây được đánh giá khá mạo hiểm.

Ngoài ra, Thỏ ơi - phim gắn nhãn T18, mang nội dung u tối, được cho không phù hợp chiếu Tết cùng dàn diễn viên trẻ. Thế nhưng, phim chỉ mất 2,5 ngày để lập kỷ lục 100 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim Việt cán mốc trăm tỷ nhanh nhất mọi thời đại. Trung bình mỗi ngày, Thỏ ơi đạt 4.500 suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy hơn 80%.

Các đoạn cắt về phim, lời thoại, tình huống, quan điểm của nhân vật trong phim về chuyện yêu đương, ngoại tình, hôn nhân, tâm lý người ái kỷ... liên tục gây sốt mạng. Nhiều người nhận xét, những xung đột tâm lý, góc khuất tình yêu, cách xử lý cao trào trong Thỏ ơi tạo nên dư vị day dứt khiến khán giả rời rạp với phản ứng đa dạng, yêu thích có, tranh luận cũng không ít.

Nhiều cảnh phim, lời thoại trong "Thỏ ơi" gây sốt mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng có ý kiến cho rằng, Thỏ ơi nhỉnh hơn Bộ tứ báo thủ, nhưng không xuất sắc bằng Mai - phim từng đạt mốc 551 tỷ đồng mùa Tết 2024 của chính Trấn Thành. Nhiều khán giả nhận xét phim ồn ào, thoại văng tục, cấu trúc phim chưa mượt mà và xây dựng tâm lý nhân vật thiếu hợp lý.

Dù vậy, nhiều người vẫn đánh giá, qua những gì thể hiện từ những mùa phim Tết trước và năm nay, Trấn Thành chứng minh anh đã tạo nên thương hiệu rất khó để bị đánh bại. Trong những yếu tố làm nên thành công của Thỏ ơi, chiến lược truyền thông được xem là bài toán vô cùng hiệu quả.

"Điều đặc biệt trong phim của Trấn Thành là luôn tạo ra hai luồng dư luận hoàn toàn trái chiều: Một bên ủng hộ mạnh mẽ và một bên phản đối gay gắt. Chính sự đối lập này lại tác động mạnh tới nhóm khán giả trung lập, những người không quá yêu thích nhưng cũng không ghét bỏ bộ phim nào.

Vì hiệu ứng tranh cãi, nhóm khán giả trung lập này không muốn họ trở thành người đứng ngoài cuộc tranh luận trên mạng xã hội nên quyết định ra rạp để tự mình kiểm chứng.

Đây mới chính là nhóm khán giả lớn nhất của thị trường, chứ không phải nhóm người hâm mộ hay anti-fan. Từ Bố già, Nhà bà Nữ, Mai cho đến các phim gần đây, Trấn Thành vẫn là người hiếm hoi tại thị trường điện ảnh Việt Nam tạo được hiệu ứng dư luận hai chiều mạnh mẽ như vậy", chuyên gia đánh giá.

Bất chấp khen chê, phim của Trấn Thành vẫn có sức hút với truyền thông, khán giả (Ảnh: Phương Quyên).

Ông Nguyễn Phong Việt cũng nhấn mạnh, việc Trấn Thành mời ca sĩ, rapper tham gia phim cũng là một phần chiến lược quen thuộc nhằm tạo tranh luận ngay từ giai đoạn đầu quảng bá. Khán giả đặt câu hỏi, nghi ngờ và tranh luận, từ đó hình thành hiệu ứng truyền thông tự nhiên.

"Có thể nói, trong “bàn cờ truyền thông”, Trấn Thành là người chơi, còn dư luận chính là các quân cờ vận hành câu chuyện. Đối với điện ảnh thương mại, khi một bộ phim tạo được độ thảo luận xã hội, thu hút khán giả và đạt doanh thu tốt, điều đó đồng nghĩa với thành công", ông Việt đánh giá.

Nhà phê bình Hà Thanh Vân cũng cho rằng, yếu tố bàn luận trên mạng xã hội đóng vai trò quan trọng làm nên chiến thắng của Thỏ ơi. "Những tranh cãi xoay quanh cách kể chuyện, quan điểm “nói hết, kể hết” hay “show, don’t tell” (tạm dịch: Thể hiện, đừng kể) không làm suy giảm sức hút của phim, mà trái lại còn tạo tâm lý khán giả muốn ra rạp để tự kiểm chứng.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh và thiếu đối thủ đủ lực bám đuổi, phim dẫn đầu càng có điều kiện gia tăng khoảng cách, tập trung phần lớn dòng tiền vé và củng cố vị thế thống trị trên đường đua doanh thu Tết 2026", bà Vân cho hay.

Giới chuyên gia nhìn nhận thêm, Trấn Thành đã biết tiếp thu ý kiến, thể hiện sự cầu thị so với màn chững lại từ Bộ tứ báo thủ mùa Tết năm ngoái. Xét về chuyên môn, Thỏ ơi - dù có những tranh cãi - vẫn là phim được đánh giá có chất lượng khá nhất trong 4 phim Việt cùng ra rạp mùng 1 Tết. Do đó, không bất ngờ khi Trấn Thành tiếp tục giữ "ngôi vương" đường đua Tết, tiếp tục củng cố thói quen "cứ đến Tết là ra rạp xem phim của Trấn Thành" đối với khán giả.

Khi phim gia đình không còn là lựa chọn số một

Ngoại trừ Thỏ ơi, các phim còn lại trên đường đua Tết Bính Ngọ là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho, Mùi phở đều nhấn mạnh yếu tố tình thân, khai thác các câu chuyện về gia đình Việt hiện đại. Dù vậy, cục diện đường đua cho thấy, không phải cứ làm phim về gia đình là sẽ có doanh thu bùng nổ, áp đảo phòng vé.

Chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho rằng, điều quan trọng là một bộ phim phải tạo được sự đồng cảm, đánh trúng thị hiếu số đông. Khai thác chủ đề gia đình nhưng không đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, hình ảnh, diễn xuất nhân vật thì khó tạo nên sự bứt phá.

Trường Giang đảm nhận vai trò sản xuất, đạo diễn và diễn viên trong "Nhà ba tôi một phòng" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Về phim Nhà ba tôi một phòng, chuyên gia và giới khán giả cho rằng phim gây tò mò nhờ thương hiệu của Trường Giang cùng dàn diễn viên phụ, khách mời nổi tiếng của 2 ngày 1 đêm, đặc biệt là HIEUTHUHAI. Tuy nhiên, phim bị cho là có cách kể chuyện lỗi thời, nhiều tình huống cường điệu. Dù vướng không ít tranh cãi về "chất lượng chưa xứng tầm", tác phẩm vẫn có doanh thu xếp vị trí thứ 2 đường đua Tết, được xem là tương đối hợp lý.

"Thứ nhất, Trường Giang vẫn là một tên tuổi lớn. Dù mức độ ảnh hưởng có thể chưa ngang với Trấn Thành, nhưng xét về độ nhận diện và sức hút với đại chúng, anh vẫn là nghệ sĩ có lượng khán giả đông đảo.

Thứ hai, đây cũng là lần trở lại điện ảnh sau khoảng 5 năm của Trường Giang, nên được người hâm mộ chờ đợi. Thứ ba, dù câu chuyện trong phim không mới, nhưng vẫn khai thác đề tài gia đình, một chủ đề quen thuộc, dễ tiếp cận với số đông khán giả Việt Nam.

Bộ phim không hẳn xuất sắc nhưng cũng không thể gọi là thảm họa, bởi nội dung gần gũi và dễ đồng cảm. Việc phim giữ vị trí thứ hai phòng vé vì vậy là hợp lý, đồng thời cho thấy sự đầu tư và chỉn chu nhất định của ê-kíp", chuyên gia Nguyễn Phong Việt lý giải về thứ hạng phim của Trường Giang trong đường đua phim Tết.

Dựa vào số suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy rạp, chuyên gia dự đoán, tổng doanh thu cuối cùng của Nhà ba tôi một phòng có thể dừng ở mức trên dưới 150 tỷ đồng. "Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định bộ phim của Trường Giang đã không bị lỗ và bắt đầu có lợi nhuận", ông Việt đưa ra quan điểm.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tái hợp trong phim của Lê Thanh Sơn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Với trường hợp của Báu vật trời cho, chuyên gia đánh giá tác phẩm do Lê Thanh Sơn thực hiện mang nội dung tươi sáng, có màu sắc "chữa lành", tương tác giữa Phương Anh Đào - Tuấn Trần là điểm sáng, song kịch bản lộ nhiều điều bất hợp lý, chiến dịch truyền thông còn khá "hiền lành".

Dù vậy, từ mùng 7 Tết đến nay, phim Báu vật trời cho có dấu hiệu lội ngược dòng, vượt qua Nhà ba tôi một phòng để vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu hằng ngày. Chuyên gia dự đoán tác phẩm sẽ cán mốc 90-100 tỷ đồng, cũng là một con số "không tệ" trong cuộc cạnh tranh khốc liệt năm nay.

"Đội sổ" trong cuộc đua là phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta. Tác phẩm kể về nghệ nhân nấu phở đau đáu giữ nghề gia truyền và những mâu thuẫn bố chồng - con dâu. Từ khi ra rạp, phim có suất chiếu ít, tỷ lệ lấp đầy rạp thấp, hụt hơi trong đường đua phim Tết vì nội dung thiếu hấp dẫn, một số khác biệt văn hóa vùng miền không thu hút được khán giả miền Nam ra rạp.

"Mùi phở rõ ràng lép vế hơn hẳn so với các phim còn lại, ngay từ khâu phân bổ suất chiếu ban đầu. Phim chưa từng vượt mốc 1.000 suất chiếu/ngày. Bên cạnh đó, phản hồi từ khán giả dành cho bộ phim cũng không tích cực bằng những tác phẩm khác trong cùng mùa. Tôi dự đoán phim sẽ cán mốc 40-50 tỷ đồng", chuyên gia Nguyễn Phong Việt đưa ra ý kiến.

Ê-kíp "Mùi phở" trong một buổi giao lưu tại Hà Nội (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Dự đoán về doanh thu cuối cùng của Thỏ ơi, nhiều người cho rằng phim sẽ nhỉnh hơn doanh thu Bộ tứ báo thủ nhưng khó vượt qua thành tích của Mai. Chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho rằng tác phẩm của Trấn Thành sẽ đạt 350 tỷ đồng, còn nhà phê bình Hà Thanh Vân dự đoán Thỏ ơi chạm mốc 400-450 tỷ đồng khi kết thúc đợt chiếu.

Giới chuyên gia cũng phân tích thêm, giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ là lúc thị trường kiểm tra "sức bền" của từng tác phẩm. Sau mùng 6 Tết, khán giả từ các tỉnh quay trở lại thành phố lớn, là yếu tố giúp doanh thu phim kỳ vọng tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, sau những ngày cao điểm, cơn sốt "truyền miệng" qua đi, đây cũng là lúc khán giả bắt đầu cân nhắc kỹ hơn thay vì ra rạp theo hiệu ứng đám đông.

Từ đà tăng trưởng hiện tại và tỷ lệ lấp đầy phòng vé, chuyên gia Hà Thanh Vân đưa ra 3 kịch bản doanh thu cho mùa phim Tết 2026. Ở mức trung bình, tổng doanh thu có thể đạt 750-900 tỷ đồng, tính cả giai đoạn trụ rạp hậu Tết.

Trong kịch bản lạc quan, con số có thể tiệm cận 1.000 tỷ đồng nếu phim dẫn đầu giữ được hiệu suất phòng chiếu và có thêm những màn bứt phá. Ngược lại, nếu doanh thu giảm nhanh sau kỳ nghỉ và chịu áp lực từ phim ngoại hay các loại hình giải trí khác, tổng thị trường có thể dừng ở mức 650-750 tỷ đồng.