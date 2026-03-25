Tóc Tiên sau ly hôn: Diện bikini gây sốt, khẳng định "luôn muốn được yêu"

Thời gian qua, cuộc sống của Tóc Tiên được khán giả quan tâm sau khi nữ ca sĩ khép lại hành trình 10 năm gắn bó cùng nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Dịp 8/3, Tóc Tiên góp mặt trong MV Hoa hồng ai vun trồng - ca khúc có thông điệp cổ vũ phái nữ yêu thương chính mình - cùng "chị đẹp" Minh Hằng.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Tóc Tiên cho biết, hiện tại cô tận hưởng cuộc sống tích cực và giữ tâm thế cởi mở với tình yêu đôi lứa. Những thông điệp trong ca khúc Hoa hồng ai vun trồng cũng là điều tâm đắc cô muốn nhắn gửi khán giả.

Tóc Tiên và Minh Hằng cổ vũ phái nữ biết yêu thương bản thân (Video: An Khả).

Theo Tóc Tiên, bài hát Hoa hồng ai vun trồng là thông điệp gửi đến nửa kia, rằng các chàng trai hãy biết chăm sóc tưới tắm cho bông hoa của mình. Nếu không, một ngày nào đó khi bông hoa trở thành xương rồng, cô gái sẽ tự tưới nước cho chính mình.

"Trước đây, tôi không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ lại rất thấm thía. Đó là phụ nữ là tấm gương phản chiếu của người đàn ông. Cách người đàn ông "vun trồng" người phụ nữ thế nào, thì năng lượng cô ấy toát ra sẽ như vậy", Tóc Tiên cho hay.

Giọng ca 8X cho biết thêm, những trải nghiệm trong tình yêu khiến cô trở thành phiên bản "đậm đà, trưởng thành hơn". Ở tuổi 37, Tóc Tiên cho biết đích đến cuối cùng của hành trình cô đi vẫn là việc "hiểu bản thân mình là ai".

"Trong bất kỳ chuyện tình yêu nào, dù đi đến cuối hay dừng lại, cũng nên có bài học cho 2 phía. Bài học cho phụ nữ là chúng ta nên hiểu bản thân hơn. Yêu bản thân là điều chúng ta đã nói quá nhiều. Nhưng yêu bằng cách nào? Yêu phiên bản nào của mình?

Do đó, mỗi người cần hiểu bản thân, phải biết điều gì là cần thiết, phù hợp với mình ở từng thời điểm. Chỉ khi hiểu được chính mình, chúng ta mới hiểu được thế giới xung quanh. Đó là bài học tôi rút ra được sau quãng thời gian qua", Tóc Tiên cho hay.

Tóc Tiên chia sẻ thêm, so với thời trẻ, quan điểm của cô về tình yêu có những thay đổi. Tuy nhiên, hiện tại, niềm tin, sự cảm mến của Tóc Tiên về mối quan hệ đôi lứa vẫn y nguyên. "Thời trẻ, tôi là đứa trẻ rất vô tư. Bây giờ, tôi vẫn luôn muốn được yêu. Tôi thấy tình yêu là điều "con người nhất" của con người", Tóc Tiên nói.

Vừa qua, trên kênh giao lưu với khán giả, Tóc Tiên cũng có những chia sẻ thẳng thắn về góc nhìn dành cho tình yêu, hé lộ chuyện bị phản bội, tổn thương trong quá khứ. Theo ca sĩ, cô không bao giờ ghét bỏ quá khứ khờ dại vì tin rằng những nỗi buồn chuyện tình cảm là bài học giúp cô hiểu hơn về bản thân và cuộc sống.

"Quá khứ yêu đương phải mù quáng, ngốc nghếch cỡ này mới hát nhạc ballad, mới nhìn cuộc đời sâu xa, rung động, lá hoa, chiêm ngưỡng thế giới được chứ. Tôi biết ơn những dại khờ non trẻ này lắm.

Những "chiếc sừng" cũ đều là giáo viên cuộc đời và tôi chưa bao giờ ghét bỏ quá khứ của mình. Tôi còn rung động được với hoàng hôn, còn ngơ ngẩn trước một khóm hoa dại ven đường. Tôi biết ơn mỗi sáng thức dậy khỏe mạnh. Đây đều là kết quả của biết bao va vấp, lỗi lầm", Tóc Tiên bộc bạch.

Nữ ca sĩ sau đó nhấn mạnh thêm, chuyện bị lừa dối trong tình yêu chỉ là một mối quan hệ trong quá khứ và cô không ám chỉ bất kỳ mối quan hệ cụ thể nào. Tóc Tiên cũng mong mọi người không gọi tên hay suy đoán danh tính người nào.

Trước đó, Tóc Tiên thông báo ly hôn vào tháng 1. Cô cho biết, quyết định ly hôn đã được cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver suy nghĩ kỹ lưỡng dựa trên sự văn minh, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Hiện tại, 2 người trở về mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Sau ly hôn, Tóc Tiên thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường với hình ảnh vui vẻ, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Hôm 18/3, bộ ảnh Tóc Tiên diện bikini khi đi du lịch hút hàng trăm ngàn lượt tương tác từ khán giả. Người hâm mộ khen nữ ca sĩ đang đạt đỉnh cao nhan sắc và vóc dáng.

Bên cạnh việc dành thời gian cho bản thân, Tóc Tiên cũng chăm chỉ cho sự nghiệp ca hát. Đầu năm, nữ ca sĩ gây sốt với màn trình diễn Rock thiệp hồng tại lễ trao giải Làn sóng xanh. Cô cũng là gương mặt đắt show quảng cáo, sự kiện.

Trò chuyện với phóng viên, Tóc Tiên cho biết, cô luôn giữ tinh thần "khởi nghiệp" dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 2 thập kỷ.

"Thời điểm khó khăn nhất với tôi là thời đôi mươi. Nhờ 6 năm rèn luyện ở nước ngoài, tôi có thêm sức mạnh để đối mặt với những điều khác sau này. Ở tuổi U40, tôi vẫn quan niệm rằng mỗi lần lên sân khấu là mình cần nhiệt huyết nhất.

Tôi luôn nghĩ mình là "ca sĩ đang lên", là tân binh. Tôi không ngại xuất phát từ những điểm thấp nhất. Khi cảm thấy mình đang tiến lên, nghĩa là mình đang hoạt động, liên tục làm mới mình. Còn nếu tự mãn vì thấy đã ở đỉnh cao, thì mình sẽ tự đào hố chôn vùi sự nghiệp", Tóc Tiên nói.

Tóc Tiên sinh năm 1989, ca hát từ năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động trở lại, phát hành nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh, Yêu rồi yêu rồi yêu... Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards năm 2017. Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh qua phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Thanh Sói...

Ảnh: Nam Anh, Facebook nhân vật