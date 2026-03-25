Dàn nữ diễn viên gợi cảm bậc nhất của VTV khoe sắc

Trong khuôn khổ chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 trên VTV3, dàn nữ diễn viên quen mặt của màn ảnh phía Bắc đã có dịp hội tụ trong một tiết mục đặc biệt, kết hợp ca hát và vũ đạo.

Đây là lần hiếm hoi những gương mặt “hot” như Hồng Diễm, Huyền Lizzie, Lan Phương, Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Thanh Hương, Kiều Anh cùng đứng chung sân khấu, mang đến hình ảnh mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng.

Không còn giới hạn trong khuôn khổ những vai diễn truyền hình, các diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình gợi cảm, nữ tính, thể hiện sự linh hoạt trong phong cách và hình ảnh cá nhân.

Khác với hình ảnh quen thuộc trên phim, các nữ diễn viên lần này lựa chọn trang phục mang hơi hướng trình diễn, thiên về phom dáng độc đáo và sử dụng chất liệu xuyên thấu như voan, lưới. Lối trang điểm cũng được đẩy theo hướng sắc nét, bắt sáng tốt dưới ánh đèn, góp phần tạo nên tổng thể quyến rũ, cuốn hút.

Hồng Diễm từ lâu là “bóng hồng” tiêu biểu của dòng phim gia đình trên VTV với những vai phụ nữ dịu dàng, nội tâm nhiều biến động. Xuất thân từ người mẫu, cô ghi dấu qua các bộ phim: Cầu vồng tình yêu, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng.

Trên sân khấu, Hồng Diễm gây ấn tượng với váy voan tông nude bồng bềnh, thiết kế rộng nhẹ tạo cảm giác bay, kết hợp phụ kiện ánh kim. Kiểu tóc búi cao và lớp trang điểm trong trẻo giúp cô giữ được vẻ nền nã nhưng vẫn nổi bật.

Huyền Lizzie là trường hợp lột xác rõ nét từ hình ảnh hot girl sang diễn viên thực lực. Gần đây, cô gây chú ý với vai nữ chính trong bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích Cách em 1 milimet.

Trong tiết mục, nữ diễn viên chọn váy ngắn trắng kem dáng xòe, chi tiết ren tinh tế, tôn đôi chân thon gọn. Lối trang điểm căng bóng cùng điểm nhấn đá lấp lánh ở đuôi mắt tạo vẻ trẻ trung, năng động cho Huyền Lizzie.

Lan Phương liên tục khẳng định khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều dạng vai từ chính diện đến phản diện. Đặc biệt các phim gần đây như Gió ngang khoảng trời xanh, Đồng hồ đếm ngược, cô thường chọn nhân vật có tâm lý phức tạp.

Trên sân khấu, Lan Phương xuất hiện với váy xòe tông tím nhạt, đính ren tinh xảo, mang lại tổng thể thanh lịch, mềm mại. Trang điểm tự nhiên, phụ kiện tinh giản giúp tôn lên nét đẹp nữ tính và sang trọng.

Kiều Anh có nền tảng nghệ thuật bài bản từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, nổi bật ở khả năng kết hợp diễn xuất và hình thể. Cô được biết đến qua Phía trước là bầu trời, Hồ sơ cá sấu, Gia đình mình vui bất thình lình.

Lần này, Kiều Anh chọn váy quây xanh tím khói với thiết kế xếp tầng voan cầu kỳ, tạo hiệu ứng thị giác như những lớp cánh hoa. Kiểu tóc tết lệch và lối trang điểm nhấn vào đôi mắt giúp hoàn thiện vẻ cá tính, hiện đại.

Sân khấu thêm phần bùng nổ với sự góp mặt của diễn viên Thanh Hương (Hương "Voi"). Cô được biết đến với lối diễn sắc sảo, thường đảm nhận các vai cá tính trong phim Người phán xử, Quỳnh búp bê hay Sinh tử.

Rũ bỏ hình ảnh sắc sảo trên phim, Thanh Hương "lột xác" gợi cảm trong chiếc váy ngắn tông be với thiết kế hoa nổi bắt mắt. Lối trang điểm đậm và mái tóc suôn dài giúp cô khoe trọn vẻ quyến rũ và kinh nghiệm làm chủ sân khấu dày dặn.

Thu Quỳnh - “tắc kè hoa” của màn ảnh nhỏ - ghi dấu với loạt vai diễn đa chiều từ Quỳnh búp bê đến Về nhà đi con. Cô xuất hiện trong thiết kế váy ngắn tông xanh neon nổi bật, phom dáng ôm gọn giúp khoe đường cong. Lối trang điểm mới lạ, thần thái tự tin tạo nên hình ảnh quyến rũ, hiện đại của cô.

Lương Thu Trang vốn được khán giả biết tới qua các phim như Cha tôi người ở lại, Đấu trí. Trên sân khấu, cô mặc chiếc váy ngắn xanh pastel, thiết kế kết hợp giữa corset ôm sát và chân váy đính hoa giúp tôn lợi thế hình thể và mang lại cảm giác trẻ trung, tươi tắn.

Tiết mục của các nghệ sĩ là một phần trong chương trình kỷ niệm 30 năm phát sóng VTV3, dự kiến lên sóng 20h ngày 29/3.