Trấn Thành: "Tôi chọn diễn viên, không quan tâm đời tư người đó"

Tối 21/1, ê-kíp phim Thỏ ơi! tổ chức buổi họp báo tại TPHCM, có sự tham gia của đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành cùng 5 diễn viên chính gồm: Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Vĩnh Đam.

Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ các diễn viên phụ như: Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Ngọc Hoa...

Dàn diễn viên "Thỏ ơi" ra mắt khán giả vào tối 21/1 ở TPHCM (Ảnh: Bích Phương).

Đây là lần đầu tiên toàn bộ dàn diễn viên chính Thỏ ơi! lộ diện trước khán giả. Trước đó, Trấn Thành và LyLy là hai gương mặt được giới thiệu trong trailer, các nhân vật còn lại được nhà sản xuất giữ kín.

Trấn Thành là tâm điểm tại buổi họp báo (Ảnh: Bích Phương).

Nhiều ý kiến cho rằng với phim Tết lần này, Trấn Thành khá mạo hiểm khi dàn diễn viên chính hầu hết là gương mặt mới chưa từng diễn xuất như Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam. Tuy nhiên, Trấn Thành khẳng định anh chọn diễn viên vì tiêu chí hợp vai. Ngoài ra, đạo diễn tin tưởng anh khai thác được tiềm năng, tố chất đặc biệt của các bạn trẻ.

"Tôi không mạo hiểm mà các bạn ấy khiến tôi phải mạo hiểm. Các bạn đều là gương mặt mới nhưng đã đậu các vòng thử vai chứ không chỉ do tôi chọn. Họ có những yếu tố phù hợp với nhân vật, có những điều đặc biệt bên trong chưa từng được khám phá, nên tôi muốn đưa sự đặc biệt đó ra cho khán giả xem.

Làm việc cùng lúc với những diễn viên mới rất vất vả. Nhưng tôi nghĩ nếu mình cứ làm điều quen thuộc, dễ dàng, thì không vui. Tôi thích thử thách chính mình, làm những điều khó. Tôi muốn khán giả ra rạp mà không biết tôi sẽ làm gì trong tác phẩm này", Trấn Thành cho hay.

Trấn Thành: "Tôi chọn diễn viên chứ không chọn đời tư của họ" (Video: Bích Phương).

Nhiều người quan tâm về Vĩnh Đam - người mẫu, diễn viên trẻ cao 1,9m, sở hữu ngoại hình điển trai, đóng cặp cùng LyLy trong Thỏ ơi!. Tuy nhiên, trong quá khứ, Vĩnh Đam từng có phát ngôn tranh cãi, gây mất điểm với không ít khán giả.

Trước những thắc mắc, Trấn Thành cho biết anh không quan tâm nhiều về đời tư diễn viên.

"Tôi không quan tâm và cũng không biết trước đây em ấy đã làm gì, nói gì. Ai cũng trải qua thời tuổi trẻ với những điều chưa chuẩn chỉnh, bản thân tôi ngày xưa cũng vậy, chúng ta đều như vậy. Ai cũng sẽ có biểu đồ trưởng thành, thay đổi theo thời gian.

Vĩnh Đam thuyết phục tôi bằng khả năng của em ấy. Khi gặp Vĩnh Đam lần đầu, em ấy chiến thắng buổi thử vai bằng diễn xuất, còn tôi không hề biết quá khứ của Đam ra sao. Tôi chọn là chọn người đó chứ không chọn đời tư của họ", Trấn Thành nói.

Trấn Thành nói lý do anh chọn nhiều gương mặt mới trong phim Tết năm nay (Ảnh: Bích Phương).

Đường đua phim Tết năm nay được đánh giá là cuộc cạnh tranh căng thẳng khi có sự tham gia của nhiều ê-kíp nổi tiếng, từ Thỏ ơi! của Trấn Thành đến Mùi phở (Xuân Hinh, Thu Trang đóng chính), Báu vật trời cho (Tuấn Trần, Phương Anh Đào đóng chính) đến Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang đạo diễn).

Trước câu hỏi về việc Trấn Thành khó có thể giữ vị trí áp đảo như các mùa phim Tết trước, đạo diễn khẳng định thị trường điện ảnh luôn đa dạng và quyền lựa chọn thuộc về khán giả.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có lợi thế nào để lấn lướt mọi người, cũng không bao giờ nghĩ mình phải tranh đấu với ai. Phim Tết như hội chợ, người bán mang đến những mặt hàng khác nhau cho công chúng lựa chọn. Khán giả sẽ chọn điều gì họ thích, phù hợp với gu thưởng thức của họ.

Làm phim mà nói không cần doanh thu là không đúng. Nhưng doanh thu không phải quan trọng nhất. Tôi chỉ cần làm tốt vai trò của mình, phim không thua lỗ là tôi thấy thành công rồi", đạo diễn chia sẻ.