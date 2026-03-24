Bên trong căn hộ rộng 127m2 của “ông bố quốc dân” Trung Anh

NSND Trung Anh đón nhóm phóng viên Dân trí lên căn hộ của mình ở tầng 14, thuộc một chung cư hiện đại trên đường Tố Hữu. Toà nhà có tầm nhìn thoáng, mặt tiền liền với phố xá sầm uất, tiện lợi.

Nghệ sĩ Trung Anh cho biết, trước kia gia đình ông sống trong một khu tập thể ở phố Thái Thịnh, nhưng khi các con lớn, ông muốn một căn hộ rộng hơn nên chuyển lên đường Tố Hữu.

Gia đình nam nghệ sĩ chuyển về căn hộ này đã 10 năm. Căn nhà cũng là nơi thường lui đến của các diễn viên trẻ, học trò của NSND Trung Anh.

Nhà của Trung Anh có diện tích 127m2 với thiết kế 3 phòng ngủ. Phòng khách có tầm nhìn đẹp, thoáng đãng.

Góc yêu thích nhất của NSND Trung Anh là giá sách to đặt giữa nhà. Ở đó, Lương Bổng của phim Người phán xử để các tiểu thuyết văn học, kịch bản sân khấu và giáo trình để ông nghiên cứu, dạy sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Giá sách cũng là nơi nam nghệ sĩ đặt nhiều bức chân dung người hâm mộ vẽ tặng. Các bức tranh mang nhiều sắc thái khắc hoạ những nhân vật mà Trung Anh thủ vai ở phim truyền hình.

Ở một góc trang trọng, NSND Trung Anh đặt cúp lưu niệm, bằng khen tôn vinh nghề diễn.

Trung Anh rất tâm đắc câu nói: "Điều quan trọng nhất là được làm nghề, làm công việc mình yêu thích. Được khán giả ghi nhận là phần thưởng lớn nhất dành cho mình". Câu nói được in ra, đặt nơi dễ nhìn thấy trong nhà.

Căn bếp của nhà nghệ sĩ Trung Anh được thiết kế giản dị, ưu tiên sự tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Ông nói, bản thân ít vào bếp nấu ăn vì bà xã là "nội tướng", thường xuyên nấu món ngon cho cả gia đình.

Ngoài ban công, NSND Trung Anh trồng hoa và cây xanh. Hằng ngày, ông dạy từ 5h sáng để tưới cây, tỉa cành.

Bức tranh đen trắng được Trung Anh treo gần cửa ra vào, mang cảm giác nhẹ nhàng. Ông nói căn nhà được thiết kế đơn giản, là chốn đi về bình yên sau một ngày làm việc căng thẳng.

Nghệ sĩ Trung Anh sinh năm 1961, là diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều với vai trò diễn viên trong các phim truyền hình đình đám như: Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương, Thương ngày nắng về, Đấu trí, Lằn ranh, Đồng hồ đếm ngược…. Ông được mệnh danh là “ông bố quốc dân" với vai bố Sơn trong phim Về nhà đi con. Vai diễn này của ông cũng được trao giải Diễn viên nam ấn tượng tại Lễ trao giải VTV Awards 2019. Ông nhận danh hiệu NSND cùng năm 2019.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam