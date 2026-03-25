Diễn viên phim Trái tim mùa thu: Người "mất tích", người chật vật bệnh tật

Trái tim mùa thu là một phần trong loạt phim “tình yêu bốn mùa” đình đám của truyền hình Hàn Quốc, bên cạnh Bản tình ca mùa đông, Hương mùa hè và Điệu valse mùa xuân. Tác phẩm do KBS sản xuất, quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Song Hye Kyo, Won Bin, Song Seung Heon, Moon Geun Young và Han Chae Young.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu bi thương và số phận éo le của những con người bị tráo nhầm từ khi mới sinh. Nhân vật Yoon Eun Seo lớn lên trong gia đình giàu có, trong khi Choi Shin Ae phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Khi sự thật được phơi bày, cuộc đời họ rẽ sang những hướng hoàn toàn khác.

Bi kịch lên đến cao trào khi Yoon Joon Seo - anh trai nuôi của Eun Seo - nhận ra tình cảm vượt qua ranh giới gia đình dành cho cô. Tình yêu của họ, dù sâu đậm, phải đối mặt với định kiến và những biến cố khắc nghiệt, đặc biệt khi Eun Seo mắc bệnh hiểm nghèo.

Với nội dung giàu cảm xúc, Trái tim mùa thu từng đạt tỷ suất người xem ấn tượng, lên tới 38,6% và đỉnh điểm 46,1%, trở thành một trong những bộ phim truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc thời điểm đó. Tác phẩm không chỉ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả mà còn góp phần lan tỏa làn sóng Hàn Quốc ra khắp châu Á, đồng thời thúc đẩy du lịch Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ.

Sau hơn 2 thập kỷ, dàn diễn viên năm nào đều có những bước chuyển đáng chú ý. Người tiếp tục tỏa sáng và sở hữu khối tài sản lớn, người chọn cuộc sống kín tiếng, thậm chí có người phải đối mặt với biến cố sức khỏe. Những ngã rẽ khác nhau ấy càng khiến câu chuyện phía sau thành công của bộ phim trở nên đáng quan tâm.

Song Hye Kyo (Eun Seo lớn)

Thời điểm tham gia Trái tim mùa thu, Song Hye Kyo vẫn là gương mặt mới của làng giải trí xứ Hàn. Tuy nhiên, nhờ thành công vang dội của bộ phim cùng nhan sắc nổi bật, cô nhanh chóng vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu và từng bước chinh phục thị trường châu Á.

Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời, Ngọn gió đông năm ấy và gần đây là Vinh quang trong thù hận. Dù không hoạt động dày đặc, mỗi dự án có sự tham gia của Song Hye Kyo đều thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả.

Sự nghiệp thăng hoa giúp cô gia nhập nhóm nữ diễn viên có cát-xê cao nhất Hàn Quốc, ngang hàng với Jeon Ji Hyun. Với Vinh quang trong thù hận, Song Hye Kyo được cho là nhận khoảng 163.000 USD mỗi tập.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, cô còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và sở hữu khối tài sản ước tính hơn 42 triệu USD. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì hình ảnh kín tiếng, lối sống giản dị và tránh xa thị phi.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 2 năm với Song Joong Ki - bạn diễn trong Hậu duệ mặt trời. Sau khi xác nhận ly hôn vào năm 2019, cô lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung cho công việc, các mối quan hệ cá nhân và chăm sóc bản thân.

Song Seung Heon (Chul Seo lớn)

Bước ra từ thành công của Trái tim mùa thu, Song Seung Heon từng bước khẳng định vị thế trong làng giải trí. Sở hữu ngoại hình nam tính, điển trai, anh nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo ngay từ những năm đầu hoạt động.

Trong sự nghiệp, Song Seung Heon ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Hương mùa hè, Phía Đông vườn địa đàng, Công chúa của tôi, Bác sĩ Jin… Trong đó, vai diễn trong Phía Đông vườn địa đàng đã mang về cho anh giải Daesang - hạng mục cao quý nhất tại giải thưởng truyền hình MBC 2008.

Không chỉ được các đạo diễn săn đón, nam diễn viên còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn nhờ sức hút tên tuổi. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh từng nhận mức cát-xê lên tới 500-800 triệu won (8,8-14 tỷ đồng) cho các hợp đồng quảng cáo tại thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc.

Về đời tư, Song Seung Heon từng vướng nhiều tin đồn tình cảm nhưng chỉ công khai mối quan hệ với nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi. Chuyện tình của họ kéo dài khoảng 3 năm trước khi kết thúc do lịch trình bận rộn.

Sau chia tay, nam diễn viên sinh năm 1976 lựa chọn cuộc sống độc thân và trở thành một trong những “quý ông độc thân” được chú ý của làng giải trí Hàn Quốc. Ngôi sao ngoài 50 tuổi hiện dành thời gian cho du lịch, rèn luyện sức khỏe và theo đuổi các dự án nghệ thuật.

Trong một lần xuất hiện trên chương trình Radio Star, Song Seung Heon thẳng thắn chia sẻ về hôn nhân: “Tôi đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn từ khi còn trẻ. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy ghen tỵ khi thấy bạn bè, tiền bối đưa gia đình đến các buổi gặp mặt”.

Han Chae Young (Shin Ae lớn)

Bắt đầu từ vai “ác nữ” ấn tượng trong Trái tim mùa thu, Han Chae Young từng bước khẳng định tên tuổi trong làng giải trí. Dù không có nhiều đất diễn, nhan sắc nổi bật cùng thần thái cuốn hút vẫn giúp cô ghi dấu trong lòng khán giả.

Sinh năm 1980, Han Chae Young được truyền thông xứ Hàn ưu ái gọi là “Barbie xứ kim chi” nhờ vóc dáng cân đối, chiều cao 1,7m cùng đôi chân dài như người mẫu. Sau thành công ban đầu, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án đáng chú ý như Vườn sao băng và đặc biệt là Cô nàng bướng bỉnh (2005), qua đó trở thành gương mặt được yêu thích.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn. Cô và chồng - doanh nhân Choi Dong Joon - quen nhau tại Mỹ và trải qua 8 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chồng cô xuất thân từ gia đình giàu có, hiện là giám đốc điều hành một công ty đầu tư và giữ vị trí lãnh đạo tại một tập đoàn trong lĩnh vực y tế. Cặp đôi hiện có một con trai.

Không giống nhiều nghệ sĩ giữ kín đời tư, Han Chae Young khá cởi mở khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Cô từng gây chú ý khi được chồng tặng nhẫn kim cương 5 cara cùng xe sang Mercedes-Benz S500.

Năm 2012, nữ diễn viên lọt danh sách sao sở hữu biệt thự đắt giá nhất Hàn Quốc, với căn nhà tại khu Cheongdam-dong trị giá khoảng 5 triệu USD, có tầm nhìn ra sông Hàn.

Bên cạnh cuộc sống vật chất dư dả, cô còn nhận được sự ủng hộ lớn từ chồng trong sự nghiệp. Trong hơn 20 năm gắn bó, doanh nhân Choi Dong Joon luôn đồng hành, tạo điều kiện để vợ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật.

Chia sẻ với truyền thông, Han Chae Young từng nói: “Sau khi kết hôn và có cuộc sống ổn định, tôi trở nên lạc quan hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé và cân bằng giữa công việc với gia đình”.

Hiện tại, với sự hậu thuẫn từ gia đình, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án truyền hình và chương trình thực tế. Tác phẩm gần nhất cô góp mặt là Snow White's Revenge, ra mắt năm 2024.

Won Bin (Tae Suk)

Trước khi trở thành ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, Won Bin từng trải qua tuổi thơ khó khăn. Chính hoàn cảnh thiếu thốn đã rèn giũa cho anh sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Bước ngoặt đến khi Won Bin chiến thắng một cuộc thi tuyển diễn viên, chính thức gia nhập làng giải trí. Sở hữu ngoại hình điển trai, cân đối, anh nhanh chóng được chú ý với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất.

Tên tuổi của Won Bin thực sự bùng nổ sau thành công của Trái tim mùa thu. Dù chỉ đảm nhận vai nam thứ Han Tae Suk, anh vẫn chinh phục khán giả nhờ vẻ ngoài lãng tử và lối diễn xuất giàu cảm xúc, qua đó vươn lên hàng ngôi sao chỉ sau một đêm.

Sau đó, Won Bin tiếp tục khẳng định năng lực qua nhiều dự án, đặc biệt là bộ phim điện ảnh Cờ bay phấp phới (2004), giúp anh ghi dấu trong thể loại hành động - lịch sử. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp phải kể đến Người vô danh khi anh hóa thân thành một cựu đặc vụ lạnh lùng, bí ẩn, đóng cùng cố diễn viên Kim Sae Ron. Tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng, đồng thời mang về cho Won Bin nhiều giải thưởng danh giá, củng cố vị thế “tài tử quyền lực” của điện ảnh Hàn Quốc.

Dù không hoạt động dày đặc, các vai diễn của Won Bin luôn được đánh giá cao nhờ chiều sâu tâm lý và cá tính rõ nét. Từ năm 2010 đến nay, anh gần như vắng bóng trên màn ảnh và các sự kiện giải trí, nhưng sức hút vẫn không hề suy giảm. Mỗi lần hiếm hoi xuất hiện, nam diễn viên đều trở thành tâm điểm truyền thông.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Won Bin còn được xem là “đại gia” bất động sản của làng giải trí Hàn Quốc. Anh sở hữu nhiều biệt thự có giá trị cao và thiết kế độc đáo, với tổng tài sản ước tính vượt 59 tỷ won (hơn 1.000 tỷ đồng), nằm trong nhóm nghệ sĩ đầu tư bất động sản thành công nhất.

Về đời tư, Won Bin kết hôn với nữ diễn viên Lee Na Young và duy trì cuộc sống kín tiếng bên gia đình nhỏ. Theo chia sẻ của vợ, nam diễn viên vẫn âm thầm đọc kịch bản, tìm kiếm vai diễn phù hợp để có thể trở lại màn ảnh trong tương lai.

Moon Geun Young (Eun Seo lúc nhỏ)

Sinh năm 1987, Moon Geun Young từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Cô khởi nghiệp từ nhỏ với vai trò người mẫu trước khi nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Moon Geun Young đến từ vai diễn Eun Seo thời nhỏ trong Trái tim mùa thu. Lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả, đồng thời giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc tại lễ trao giải của KBS.

Trong nhiều năm, cô được mệnh danh là “mỹ nhân không tuổi” nhờ vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu. Moon Geun Young tiếp tục ghi dấu qua các tác phẩm như Cô dâu tuổi 15, Chị kế của Lọ Lem và Câu chuyện hai chị em.

Tuy nhiên, năm 2017, nữ diễn viên bất ngờ thông báo mắc hội chứng chèn ép khoang - một bệnh lý hiếm gặp - và phải tạm ngừng hoạt động để điều trị. Cô trải qua nhiều ca phẫu thuật, khiến sức khỏe và ngoại hình bị ảnh hưởng đáng kể.

Quá trình hồi phục kéo dài cũng khiến cô tăng cân và đối mặt với khủng hoảng tâm lý. “Tôi dần học cách chấp nhận và sống cho chính mình”, cô từng chia sẻ. Những năm gần đây, cô hạn chế xuất hiện, tập trung chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị cho các kế hoạch trở lại.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên còn tích cực tham gia thiện nguyện, từng quyên góp hàng trăm triệu won (tương đương hàng tỷ đồng) cho các chương trình giáo dục và xây dựng thư viện cộng đồng.

Mới đây, Moon Geun Young tái xuất sân khấu với vở kịch Orphans tại Seoul, đánh dấu sự trở lại sau 9 năm vắng bóng. Trong lần xuất hiện hiếm hoi, cô được nhận xét có nhiều thay đổi về ngoại hình do quá trình điều trị. Tại sự kiện, Moon Geun Young khẳng định đam mê diễn xuất của cô vẫn còn nguyên vẹn.