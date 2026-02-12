Trấn Thành nói về phim 18+ văng tục: "Phụ huynh nên tự quản lý con mình"

Chiều 12/2, phim Thỏ ơi có suất chiếu sớm dành cho báo chí tại TPHCM, quy tụ sự tham gia của nhà sản xuất, đạo diễn Trấn Thành cùng dàn diễn viên: Pháo, LyLy, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quốc Anh, Quỳnh Anh Shyn...

Đạo diễn Trấn Thành và dàn diễn viên tại buổi chiếu sớm phim "Thỏ ơi" chiều 12/2 (Ảnh: Bích Phương).

Thỏ ơi thuộc thể loại kịch tính, tâm lý, xoay quanh nhân vật Hải Linh (LyLy) - MC nổi tiếng với talkshow mang tên Chị bờ vai - và chị của cô - Hải Lan (Văn Mai Hương). Họ có cuộc sống giàu có, hào nhoáng, giữ hình ảnh đẹp trên mạng xã hội.

Câu chuyện trở nên phức tạp khi một cô gái đeo mặt nạ thỏ tên Nhật Hạ (Pháo) lên talkshow của Hải Linh, kể chuyện bản thân đang hẹn hò một người có gia đình. Hải Linh nghi người Nhật Hạ nhắc đến có thể là chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân lịch lãm, luôn chiều chuộng vợ.

Trấn Thành nói về phim 18+ sắp ra rạp (Video: Bích Phương).

Sau suất chiếu sớm, nhiều ý kiến đánh giá tương đối tốt dành cho diễn xuất của những gương mặt tân binh như LyLy, Pháo, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương... Đạo diễn Trấn Thành cho biết, sau nhiều năm làm phim tâm lý gia đình, lần này anh muốn thử thách ở những nội dung kịch tính hơn, chọn những diễn viên mới mẻ hơn, chấp nhận đào tạo họ từ đầu.

"Tôi chơi một ván bài khi làm việc cùng những bạn trẻ. Pháo mới 23 tuổi, Vĩnh Đam 22 tuổi. Ngày xưa năm tôi 22 tuổi, tôi chắc chắn không diễn được như các bạn ấy. Giới trẻ bây giờ thông minh, nhiều trải nghiệm, họ giúp tôi có thêm năng lượng, cảm hứng. Tôi cũng vui khi được tiếp thêm lửa nghề cho họ", Trấn Thành nói.

Trấn Thành không bận tâm về việc phân loại "Thỏ ơi" là phim T18 (Ảnh: Bích Phương).

Về ý kiến nói phim Thỏ ơi dán nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở nên) sẽ là yếu tố bất lợi đối với doanh thu phim, Trấn Thành cho rằng trước đây Mai cũng là phim 18+ và đã đạt thành tích tốt, do đó anh không bận tâm về việc phân loại độ tuổi xem phim.

"Tôi không quan tâm con số phân loại là K hay T18 vì sẽ luôn có một nhóm khán giả phù hợp với mỗi bộ phim. Với thể loại tâm lý giật gân có tình tiết nặng nề mà tôi làm giống phim trẻ con thì rất ngớ ngẩn.

Tôi cần phải làm những gì để khán giả tin vào câu chuyện, đó mới là quan trọng. Nếu làm phim mà bận tâm những con số phân loại thì nó sẽ trở thành rào cản của mình", Trấn Thành nhấn mạnh.

Trấn Thành đặt nhiều niềm tin vào dàn diễn viên trẻ trong phim (Ảnh: Bích Phương).

Một số ý kiến cho rằng Thỏ ơi có nhiều lời thoại ồn ào, đệm nhiều từ văng tục dễ gây ảnh hưởng văn hóa giới trẻ, Trấn Thành phản bác.

Anh nói: "Phim T18 nên khán giả dưới 18 tuổi không được vào rạp. Còn những người trên 18 tuổi thì không còn trẻ nữa. Phụ huynh sinh con ra thì nên quản lý con mình, chứ không nên cấm người ta làm phim.

Mỗi một bộ phim đều có đối tượng khán giả riêng nên người ta mới phải phân loại độ tuổi. Nhưng tôi nói thật, ngày xưa chúng ta có lén xem phim không? Chúng ta cũng tự lớn, chúng ta cũng chọn nói hay không nói những từ đó. Tất cả đều có sự lựa chọn của mỗi người".

Về đường đua phim Tết, đạo diễn 8X cho biết, doanh thu phim cũng là một yếu tố quan trọng, là động lực để anh nhìn nhận những điều đang có đi đúng hướng hay không, có giúp nền điện ảnh phát triển hay không.

"Tôi đầu tư cho phim này cỡ 2 triệu USD (khoảng hơn 50 tỷ đồng), nên bảo làm phim mà không cần doanh thu là nói dối. Đầu tiên là cần tiền để làm phim sau, để mình có niềm vui, để khán giả có niềm tin, để cho nền điện ảnh có thêm thu nhập.

Nếu lỡ bộ phim này có chuyện gì, mất 2 triệu USD như chơi, nhưng mà phải dám chơi những cuộc chơi lớn để tạo ra những kết quả lớn. Một năm tôi đóng rất nhiều tiền thuế, đóng không thiếu một đồng. Tôi thấy việc tôi kiếm được doanh thu cho một phim đã đóng góp rất nhiều cho GDP quốc gia, kích cầu cả thị trường cùng nhau làm tốt và giúp nền điện ảnh phát triển", Trấn Thành nói.

Thỏ ơi chính thức ra rạp toàn quốc từ ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết).