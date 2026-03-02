Trấn Thành làm 5 phim doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng, bỏ túi bao nhiêu tiền?

Mùa phim Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành "trình làng" Thỏ ơi. Đây là tác phẩm gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên), khai thác góc khuất trong tình yêu và hôn nhân với các yếu tố ngoại tình, thao túng tâm lý, các chi tiết giật gân, bạo lực.

Chỉ sau 12 ngày công chiếu, tính đến tối 1/3, Thỏ ơi thu về 383 tỷ đồng, là phim Việt có doanh thu cao nhất từ đầu năm tới nay. Thành tích này cũng đưa Thỏ ơi vượt qua doanh thu của Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) để vào top 6 phim Việt kiếm tiền nhiều nhất lịch sử.

Với 5 phim điện ảnh qua 5 mùa phim Tết, Trấn Thành trở thành "đạo diễn 2.100 tỷ đồng" đầu tiên tại Việt Nam. Các phim của anh gồm: Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) và Thỏ ơi (383 tỷ đồng) có tổng doanh thu là 2.168 tỷ đồng.

Trấn Thành và các diễn viên "Thỏ ơi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả tò mò Trấn Thành sẽ "bỏ túi" bao nhiêu trong tổng số doanh thu hơn 2.100 tỷ đồng.

Một chuyên gia trong ngành chia sẻ với phóng viên Dân trí, để tính được số tiền thực nhận của nhà sản xuất, công thức cơ bản là: Doanh thu - tỷ lệ ăn chia với nhà rạp (nhà rạp thường giữ 50-55% doanh thu) - phí phát hành (8-10%) - chi phí sản xuất - chi phí truyền thông (khoảng 15-20 tỷ đồng/phim) - các cổ đông cùng sản xuất - thuế thu nhập cá nhân (hoặc công ty) = Số tiền lời kiếm được.

Ê-kíp "Thỏ ơi" trong một buổi giao lưu tại rạp (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong buổi họp báo ra mắt Thỏ ơi, Trấn Thành từng nói bộ phim tốn khoảng 2 triệu USD phí sản xuất (khoảng 54 tỷ đồng). Các phim trước đó của nam đạo diễn cũng có các mức kinh phí ước tính khá cao: Bố già có kinh phí khoảng 20 tỷ đồng, Nhà bà nữ có kinh phí 35 tỷ đồng, Mai có kinh phí 50 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ tiêu tốn khoảng 50 tỷ đồng. Tổng kinh phí 5 phim khoảng 209 tỷ đồng.

Như vậy, dựa vào công thức cơ bản, số tiền mà Trấn Thành ước tính thu về trong tổng số khoảng 2.100 tỷ đồng doanh thu sẽ được tính như sau:

Đầu tiên, nhà rạp giữ lại 50-55% doanh thu. Trừ đi con số ăn chia với nhà rạp (giả định trung bình 52%), số tiền còn lại trong 2.100 tỷ đồng là khoảng 1.008 tỷ đồng.

Tiếp theo, trừ đi chi phí phát hành (8-10%, giả định trung bình 9%), số tiền còn lại khoảng 917 tỷ đồng. Trừ tiếp chi phí sản xuất và chi phí truyền thông, số tiền còn lại khoảng gần 610 tỷ đồng.

Như vậy, hơn 600 tỷ đồng là lợi nhuận mà Trấn Thành có thể "bỏ túi" (chưa trừ thuế và phần các cổ đông cùng sản xuất ăn chia nếu có). Đây được xem là con số khổng lồ, thành tích đáng mơ ước với bất kỳ nhà sản xuất phim Việt Nam nào.

Sau nhiều năm sản xuất phim Tết, Trấn Thành đã trở thành thương hiệu được khán giả quan tâm hàng đầu mỗi dịp đầu năm mới (Ảnh: Phương Quyên).

Tuy nhiên, chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn cho biết thêm, tỷ lệ ăn chia giữa nhà rạp và nhà sản xuất phim tùy thuộc vào hợp đồng, thương lượng của từng trường hợp cụ thể. Ông Ân Nguyễn nhấn mạnh, doanh thu phim không chỉ đến từ tiền bán vé ở rạp, mà còn đến từ tiền bán vé khi chiếu ở nước ngoài, tiền kiếm được khi bán cho các nền tảng online như Netflix, Galaxy Play...

Theo ông Ân Nguyễn, để biết được đạo diễn Trấn Thành kiếm được bao nhiêu tiền thì cần biết phim của nam nghệ sĩ có bao nhiêu người đầu tư, phần trăm của mỗi người ra sao. Đây là thông tin kinh doanh nên người trong cuộc không ai tiết lộ, do đó những con số ước đoán về chi phí sản xuất hay tiền thực nhận chỉ mang tính tham khảo.