Sóng gió đấu tố chưa có hồi kết, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ngập trong ồn ào

Trước đó, lễ trao sash (dải băng ghi tên quốc gia) cho 122 thí sinh tối 4/11 đã diễn ra sau nhiều sóng gió. Kết thúc sự kiện, các người đẹp ra về trong không khí vui vẻ, sẵn sàng bước vào chuỗi hoạt động chính thức.

Hương Giang (trái) chính thức nhận sash đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tối 4/11 (Ảnh: MU).

Tuy nhiên, buổi lễ dự kiến diễn ra vào chiều 4/11 đã bị gián đoạn do xung đột giữa ông Nawat và một số thí sinh. Ông Nawat được cho là đã chất vấn đại diện Mexico và một số thí sinh khi họ từ chối tham gia buổi chụp hình cho một thương hiệu tài trợ.

Căng thẳng leo thang khiến đại diện Mexico, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cùng vài thí sinh khác rời sự kiện giữa chừng.

Đại diện Mexico và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ sau đó chia sẻ rằng họ cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Dù vậy, tại tiệc tối cùng ngày, tất cả thí sinh vẫn xuất hiện đầy đủ và tham dự lễ trao sash sau đó.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ dự tiệc tối và lễ trao sash dù trước đó, cô bỏ về giữa sự kiện (Ảnh: MU).

Ông Nawat bật khóc, nói chịu áp lực tài chính

Tối 4/11, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan kiêm Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) - đã livestream (phát sóng trực tuyến), bật khóc khi nói về vụ việc.

Ông khẳng định mọi hành động của mình xuất phát từ mong muốn xây dựng một sự kiện quy mô và chuyên nghiệp, nhưng “rất buồn khi một số thí sinh không hợp tác”.

Theo ông Nawat, khoảng 20 thí sinh đã từ chối hợp tác trong buổi quay quảng cáo. Ông tiết lộ bản thân đang chịu nhiều sức ép tài chính do phải chi trả một khoản lớn cho các hoạt động của cuộc thi.

Ông Nawat Itsaragrisil (thứ 2 từ trái sang) thừa nhận chịu nhiều áp lực và mong muốn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 thành công tốt đẹp (Ảnh: MU).

Ông cũng cho rằng một số thí sinh đến từ khu vực Mỹ Latinh có nhóm riêng và được đối xử khác biệt, nên ông mong muốn tất cả đều được công bằng. Riêng với đại diện Mexico, ông phủ nhận mâu thuẫn cá nhân, bày tỏ mong muốn mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình.

Ông Nawat gửi lời xin lỗi tới các thí sinh đã ở lại sự kiện trao sash vì phải chứng kiến “những chuyện không vui”, đồng thời chỉ trích MUO vì “chưa cử đại diện chính thức nào đến Thái Lan” ở thời điểm này.

Dù vậy, ông khẳng định cam kết không ép thí sinh làm điều họ không muốn, sẽ chăm sóc tốt nhất cho các người đẹp và hy vọng khán giả tiếp tục ủng hộ cuộc thi.

CEO của Hoa hậu Hoàn vũ đáp trả gay gắt

Ngay sau phát biểu của ông Nawat, CEO MUO Mario Búcaro đăng tải một bài viết dài trên fanpage (trang dành cho người hâm mộ) chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ.

Doanh nhân kiêm cựu chính trị gia người Guatemala lên án hành động ép buộc thí sinh, đồng thời khẳng định MUO sẽ bảo vệ sự công bằng và nhân phẩm của các người đẹp.

CEO MUO Mario Búcaro (phải) đã lên tiếng chỉ trích hành động to tiếng của ông Nawat với các thí sinh (Ảnh: MU).

Ông tuyên bố: “Tôi sẽ không cho phép những hành động coi thường và làm tổn hại giá trị, nhân phẩm phụ nữ diễn ra tại cuộc thi”.

Cùng thời điểm, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng phát đi thông cáo khẳng định: “Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ với nước chủ nhà, Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (MGI) và các đối tác địa phương nhằm đảm bảo thành công cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74”.

Theo thông báo, một phái đoàn cấp cao do ông Mario Búcaro dẫn đầu đang đến Thái Lan để phối hợp cùng nước chủ nhà và các cơ quan chức năng, đảm bảo môi trường an toàn, chuyên nghiệp và minh bạch cho toàn bộ thí sinh.

Hiện, phía ông Nawat chưa có phản hồi về phát biểu của CEO MUO.

Cuộc thi sắc đẹp ngập trong tranh cãi

Trước lễ trao sash, MUO và MUT đã nảy sinh mâu thuẫn về quyền tổ chức các hoạt động phụ. Cuộc bình chọn “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động bị MUO tuyên bố là “hoạt động trái phép, không thuộc khuôn khổ cuộc thi”, dẫn đến việc hủy kết quả bình chọn.

Tối 4/11, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tham dự tiệc tối và nhận sash (Ảnh: MU).

Nguồn tin trong nước chủ nhà cho biết MUT tỏ ra bức xúc khi một trong các nhà tài trợ chính của MUO là website cá cược trực tuyến - điều đi ngược lại quy định quảng cáo của Thái Lan.

Chỉ trong vòng 4 ngày kể từ khi cuộc thi chính thức khởi động (2/11), hàng loạt vụ việc đấu tố và mâu thuẫn đã khiến hình ảnh của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thay đổi nhân sự cấp cao trước mùa giải

Trước đó, MUO đã thông báo bổ nhiệm ông Mario Búcaro (người Guatemala) làm CEO thay cho bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip (người Thái Lan) sau khi bà tuyên bố từ chức ngày 20/5.

Thông báo của MUO nêu rõ: “Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nồng nhiệt chào mừng Mario Búcaro đến với vai trò mới và mong chờ một chương mới về phát triển, đổi mới và tác động toàn cầu”.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip từng gây chú ý khi mua Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022. Tuy nhiên, sau 2 năm điều hành cuộc thi sắc đẹp này, nữ tỷ phú chuyển giới đối mặt nguy cơ vỡ nợ. Tập đoàn JKN của bà Anne đã nộp đơn xin phá sản/phục hồi kinh doanh vào tháng 11/2023.

Bà Anne hiện vẫn giữ 58% cổ phần, là chủ sở hữu lớn nhất nhưng không còn quyền điều hành. Trước khi rời vị trí, bà Anne từng bổ nhiệm ông Nawat làm Giám đốc điều hành Hoa hậu Hoàn vũ 2025, giao toàn quyền tổ chức, sản xuất và tiếp thị sự kiện.

Theo kế hoạch, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra từ 2/11 đến 21/11 tại Thái Lan, quy tụ 122 thí sinh đến từ khắp thế giới. Đại diện của Việt Nam tại mùa giải năm nay là người đẹp chuyển giới Nguyễn Hương Giang.