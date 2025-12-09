Chuyện ít biết về cát-xê đóng phim cuối cùng của tài tử Thương Tín

Thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp, người hâm mộ. Thập niên 1980-1990, ông là một trong những diễn viên biểu tượng của điện ảnh Việt Nam, có loạt vai diễn gắn với ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Sau thời đỉnh cao, nghệ sĩ Thương Tín trải qua tuổi xế chiều chật vật ở quê nhà. Ít ai biết rằng, những năm cuối đời, diễn viên Thương Tín có tham gia đóng phim.

Nghệ sĩ Thương Tín trong phim "Cu li không bao giờ khóc" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Vai diễn cuối cùng của nam tài tử là trong phim điện ảnh Cu li không bao giờ khóc, ra rạp tháng 11/2024. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Thương Tín sau nhiều thập kỷ vắng bóng màn ảnh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí năm ngoái, đạo diễn Phạm Ngọc Lân cho biết, vai diễn trong kịch bản ban đầu là phụ nữ. Tuy nhiên, do không tìm được diễn viên phù hợp, đạo diễn tách nhân vật này thành hai người trong câu chuyện.

Trùng hợp, nhà làm phim biết được nghệ sĩ Thương Tín thời điểm đó vừa hồi phục sau khi bị tai biến, cách phát âm không còn tròn vành rõ chữ, khá giống với nhân vật trong kịch bản.

Đạo diễn cùng nhà sản xuất ngỏ lời mời và may mắn nhận được cái gật đầu từ nghệ sĩ Thương Tín. Quá trình ghi hình thực hiện vào tháng 9/2022.

Một cảnh có nghệ sĩ Thương Tín trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Lên màn ảnh, Thương Tín vào vai ông thông gia với gia đình bà Nguyện (NSND Minh Châu đóng). Đất diễn của tài tử không nhiều nhưng vai diễn này ảnh hưởng quan trọng đến mạch cảm xúc, dư âm hoài niệm của nhân vật do NSND Minh Châu thủ vai.

Ê-kíp làm phim chia sẻ, nghệ sĩ Thương Tín trải qua bạo bệnh và nhiều năm rời xa màn ảnh, song ông vẫn làm việc nhiệt huyết, hết lòng phối hợp với đoàn phim. Khi bắt đầu ghi hình, ông rất hào hứng, vui vẻ.

"Lên phim, nhân vật của chú Thương Tín không được khỏe nhưng thực ra lúc quay, sức khỏe và tinh thần của chú đều rất nội lực", đạo diễn Phạm Ngọc Lân nói.

Nghệ sĩ Thương Tín đóng phim "Cu li không bao giờ khóc" trong 5 ngày, được trả cát-xê 20 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Quá trình ghi hình phim, nghệ sĩ Thương Tín cũng vượt nhiều trở ngại. Vì không có căn cước công dân, diễn viên Ván bài lật ngửa không thể đi máy bay, phải di chuyển bằng ô tô từ TPHCM đến bối cảnh ghi hình ở Hà Tĩnh. Suốt 5 ngày quay, Thương Tín được một người thân đi theo hỗ trợ, chăm sóc.

Nhạc sĩ Tô Hiếu - người thân cận với nghệ sĩ Thương Tín - hé lộ với phóng viên Dân trí, ban đầu, ông thương lượng mức cát-xê cho Thương Tín là 50 triệu đồng. Tuy nhiên, vì chi phí sản xuất khó khăn, nên ê-kíp giảm xuống còn 20 triệu đồng tiền thù lao. Chi phí đi lại do nghệ sĩ Thương Tín tự chi trả.

Ở buổi họp báo ra mắt phim tháng 11/2024, nhiều khán giả thắc mắc về lý do nghệ sĩ Thương Tín vắng mặt. Nhạc sĩ Tô Hiếu giải thích, thời điểm đó, diễn viên Thương Tín vừa trải qua vụ tai nạn ngã xe, đi lại khó khăn, nên không thể góp mặt.

Sau khi đóng phim Cu li không bao giờ khóc, từ năm 2023 đến sau này, nghệ sĩ Thương Tín không còn nhận được lời mời về lĩnh vực phim ảnh.

Ông có thời điểm đi hát đám cưới, giao lưu âm nhạc do nhạc sĩ Tô Hiếu kết nối. Lúc này, cát-xê đi show của Thương Tín ở mức 3-5 triệu đồng.

Từ tháng 3/2024, nghệ sĩ về quê nhà sinh sống, nương tựa người thân, ngày một chật vật về kinh tế. Ông nhiều lần muốn trở lại TPHCM đi hát để mưu sinh nhưng sức khỏe không cho phép.