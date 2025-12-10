Nhà hảo tâm Nuôi em phát hiện học sinh “mã bỏ rơi" chưa từng bị bỏ rơi

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Phan Diệu Hương cho biết, vào tháng 9 vừa qua, chị nhận nuôi một học sinh Trường Mẫu giáo 2/9, xã la Ko (huyện Chư Pưh cũ), tỉnh Gia Lai. Đây là mã nuôi em đầu tiên của chị.

Thời điểm đó, dự án báo chưa có mã cho năm học 2025-2026 mà chỉ còn các “mã bỏ rơi” của năm học 2024-2025. “Mã bỏ rơi” là cách mà Nuôi em gọi các học sinh đã từng được nhận nuôi nhưng nay phải dừng do nhà hảo tâm “bỏ nuôi”.

“Là một người mẹ 3 con, chữ "bỏ rơi" khiến tôi thấy buồn thắt ruột. Tôi không muốn một đứa trẻ đang được ăn những bữa cơm ngon lành tại trường phải dừng lại”, chị Hương nói.

Nhưng tới đêm 8/12, chị mới biết lòng xót thương của mình đã dành cho một câu chuyện không có thật. “Em nuôi” của chị chưa từng bị “bỏ rơi”.

Hình ảnh dự án Nuôi em (Ảnh: FB Nuôi em).

Theo tường thuật của chị Hương, bởi vì nhận mã bỏ rơi nên chị đóng tiền ăn cho năm học trước đó là 2024-2025.

Sau khi đóng tiền, chị được dự án cho vào nhóm zalo cập nhật hình ảnh ăn trưa của điểm trường 2/9. Tuy nhiên, từ thời điểm chị vào nhóm, chị không thấy bất cứ hình ảnh nào được thầy cô đăng lên.

Tháng 11, Nuôi em nhắc chị đóng phí cho năm học 2025-2026. Chuyển khoản xong, chị Hương mới nhận được thông báo thứ hai rằng mã nuôi em của chị sẽ giữ nguyên nhưng học sinh có thể thay đổi do thầy cô có thể không đề xuất nữa.

Chị Hương chấp nhận, vì số tiền mà chị đóng vẫn được sử dụng để nuôi một học sinh khác.

Những ngày qua, dự án Nuôi em bị cộng đồng mạng và nhà hảo tâm tố thiếu minh bạch, chị Hương cảm thấy hoang mang. Tối 8/12, chị Hương vào nhóm trường 2/9 tìm hiểu thông tin thì phát hiện ra nhóm chỉ mới hoạt động từ tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, nếu “em nuôi” của chị Hương là “mã bỏ rơi” thì thông tin bữa ăn của em phải có ít nhất từ tháng 9/2024.

Đem thắc mắc này chất vấn dự án, chị Hương nhận được câu trả lời là “đánh nhầm mã”. “Em nuôi” của chị không phải “mã bỏ rơi” mà chỉ là mã bổ sung từ tháng 2.

Dự án cũng xác nhận số tiền chị đóng nuôi em dư 750.000 đồng cho 4 tháng, từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025 - khoảng thời gian trẻ chưa được nhận nuôi bởi bất kỳ anh chị nuôi nào. Nói cách khác, trẻ chưa từng bị “bỏ rơi” hay "bỏ nuôi" theo cách dùng từ của dự án Nuôi em.

Dự án cũng nói với chị Hương rằng, chi phí dự án chưa sử dụng sẽ còn nguyên trong tài khoản, dùng để mua thêm áo ấm, gửi thầy cô chi phí hỗ trợ và nếu dư nhiều thì sẽ xây trường. Chị Hương không đồng ý với lời giải trình này.

“Tôi và các anh chị nuôi khác gửi tiền vào Nuôi em là để nuôi em. Tại sao lại có tiền dư và thậm chí là dư nhiều? Vậy thực chất Nuôi em đã gửi về trường cho mỗi bé bao nhiêu tiền ăn mỗi tháng mà lại có tiền dư?”, chị Hương đặt câu hỏi.

Chiều 9/12, chị Hương tự mình đi tìm câu trả lời. Chị liên hệ với Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 2/9 Siu H Mup để hỏi thăm. Sau nhiều tin nhắn và cuộc gọi, chị Hương được cô Siu H Mup cho biết toàn bộ 19 học sinh của trường mới được Nuôi em hỗ trợ tiền ăn từ tháng 2 năm nay.

Nhà trường cung cấp văn bản cho thấy mới nhận tiền ăn từ Nuôi em cho 4 tháng cuối năm học 2024-2025 (Ảnh: NVCC).

Nhà trường cũng mới nhận tiền ăn 4 tháng của năm học 2024-2025, chưa nhận tiền ăn của năm học 2025-2026.

Hiệu trưởng cũng cung cấp đủ các phiếu đề nghị thanh toán của nhà trường. Trong đó, từ tháng 2 đến tháng 5, các “em nuôi” của trường không ăn đủ 22 bữa/tháng - tương ứng với số tiền 150.000 đồng/tháng mà các anh chị nuôi đóng góp.

Cụ thể, tháng 3 và tháng 4, trẻ ăn 21 bữa. Tháng 2 và tháng 5, trẻ ăn lần lượt là 15 bữa và 10 bữa. Nghĩa là tiền ăn còn dư ra 21 bữa mỗi em mà không được Nuôi em báo cáo lại.

Phiếu đề nghị thanh toán do nhà trường cung cấp cho chị Phan Diệu Hương (Ảnh: NVCC).

Chị Hương tiếp tục liên hệ với các anh chị nuôi khác trong nhóm. Một người cho chị biết rằng họ cũng được cấp một mã bỏ rơi với nội dung giống như chị. Người này cũng đóng tiền ăn cho cả năm học cũ và năm học mới. Trong khi ở trường Mẫu giáo 2/9, không có học sinh nào được nuôi ăn trước tháng 2/2025.

“Liệu trường hợp này có phải là “đánh nhầm mã” không? Có bao nhiêu học sinh bị “đánh nhầm mã” thành trẻ bị anh chị nuôi “bỏ rơi”? Liệu có kịch bản “mã bỏ rơi” được tạo ra để đánh vào lòng trắc ẩn của nhà hảo tâm hay không? Tôi mong muốn điều này phải được làm cho rõ ràng”, chị Phan Diệu Hương nêu nguyện vọng.

Một vấn đề khác khiến chị Hương bất bình và mất niềm tin là việc Nuôi em không chủ động phát hiện sai sót (nếu có), không chủ động lên tiếng về sai sót, không thông báo về việc sử dụng tiền chênh lệch khi anh chị nuôi đã đóng góp. Chỉ khi nhà hảo tâm nêu thắc mắc, yêu cầu giải thích, Nuôi em mới trả lời.

“Với Nuôi em, tôi đã đến bằng trái tim của một người mẹ. Tôi cũng chia sẻ với bạn bè để mong có nhiều người hơn nữa tiếp sức nối dài những ngày đi học của các em. Nếu thực sự Nuôi em khuất tất tài chính, tôi không biết phải mô tả cảm xúc của mình thế nào. Bởi thất vọng là một từ ngữ quá nhẹ nhàng”, chị Phan Diệu Hương nói.