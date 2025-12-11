5 mã bỏ rơi "ảo" tại cùng 1 điểm trường, nhà hảo tâm Nuôi em bức xúc

Như phóng viên Dân trí đưa tin trước đó, chị Phan Diệu Hương (Hà Nội) - một nhà hảo tâm tham gia dự án Nuôi em - phát hiện học sinh "mã bỏ rơi" mà mình nuôi chưa từng bị bỏ rơi.

“Mã bỏ rơi” là cách mà Nuôi em gọi các học sinh đã từng được nhận nuôi nhưng nay phải dừng do nhà hảo tâm không còn hỗ trợ nữa.

Chị Phan Diệu Hương tham gia dự án Nuôi em vào tháng 9 năm nay với một “mã bỏ rơi” tại Trường Mẫu giáo 2/9 (xã Ia Ko, Gia Lai). Thời điểm đó, dự án báo chưa có mã cho năm học 2025-2026 mà chỉ còn các “mã bỏ rơi” của năm học 2024-2025.

Theo tường thuật của chị Hương, vì nhận “mã bỏ rơi”, chị đóng tiền ăn cho cả năm học 2024-2025 (từ tháng 9 năm ngoái). Song gần đây, chị mới phát hiện học sinh của trường chỉ mới được Nuôi em hỗ trợ từ tháng 2 năm nay.

Tiếp theo sự việc này, chiều 11/12, chị Hương cho biết đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm khác đang nuôi học sinh tại Trường Mẫu giáo 2/9 và phát hiện thêm 4 người cũng nhận phải mã bỏ rơi "ảo” giống mình.

“Khi tôi nhắn tin hỏi, đối soát thông tin, họ mới biết em mình đang nuôi không phải trường hợp bị bỏ rơi. Trước đó không ai được dự án thông báo về sự "sai sót" này”, chị Hương nói.

Một điểm trường chỉ có 19 học sinh được nuôi ăn từ tháng 2 năm nay, nhưng có đến 5 học sinh bị "đánh nhầm mã". Cả 5 học sinh đều không được Nuôi em phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Hình ảnh của dự án Nuôi em (Ảnh: FB Nuôi em).

Đây là lý do khiến chị Hương và nhiều nhà hảo tâm khác mất niềm tin và đặt câu hỏi: Có hay không một kịch bản về mã bỏ rơi, trong đó những mã bỏ rơi "ảo" được lập ra để đánh vào lòng trắc ẩn của nhà hảo tâm?

Chị Hương cho biết sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc này với các nhà hảo tâm khác.

Như đã chia sẻ trước đó, sau khi đóng tiền hồi tháng 9 năm nay, chị Hương được dự án cho vào nhóm Facebook cập nhật hình ảnh ăn trưa của điểm trường 2/9. Tuy nhiên, từ thời điểm chị vào nhóm, chị không thấy bất cứ hình ảnh nào được thầy cô đăng lên.

Cho tới tối 8/12, khi dự án Nuôi em bị nghi vấn, chị Hương vào nhóm tìm hiểu thông tin thì phát hiện ra nhóm chỉ mới hoạt động từ tháng 2 năm nay.

Đem thắc mắc này chất vấn dự án, chị Hương nhận được giải thích: “đánh nhầm mã”. Học sinh chị nuôi thực chất là mã bổ sung từ tháng 2, chứ không phải trẻ từng bị “bỏ rơi” hay bị nhà hảo tâm bỏ giữa chừng.

Dự án cũng xác nhận số tiền chị đóng nuôi em dư 750.000 đồng cho 4 tháng, từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025 - khoảng thời gian trẻ chưa được nhận nuôi bởi bất kỳ anh chị nuôi nào. Nói cách khác, trẻ chưa từng bị “bỏ rơi” hay "bỏ nuôi" theo cách dùng từ của dự án Nuôi em.

Chị Hương cũng đã liên hệ với Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 2/9 Siu H Mup và được xác nhận toàn bộ 19 học sinh của trường mới được Nuôi em hỗ trợ tiền ăn từ tháng 2.

Phiếu đề nghị thanh toán do nhà trường cung cấp cho chị Phan Diệu Hương (Ảnh: NVCC).

Nhà trường cũng mới nhận tiền ăn 4 tháng của năm học 2024-2025, chưa nhận tiền ăn của năm học 2025-2026. Đồng thời, số buổi ăn của các học sinh không đầy đủ 22 buổi trên lý thuyết, trong đó tháng 2 và tháng 5 học sinh sinh chỉ ăn lần lượt là 15 buổi và 10 buổi. Như vậy, số tiền ăn mà nhà hảo tâm đóng góp để nuôi em còn dư nhiều song không được dự án thông báo lại.