Đen Vâu có hành động "ấm lòng" giữa lúc rộ tin đồn với Hoàng Thùy Linh

Sáng 15/8, mạng xã hội rộ lên đoạn clip được cho là ghi lại cảnh Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu "bế con" xuất hiện tại quê nhà Tam Đảo (Phú Thọ). Hình ảnh nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút sự quan tâm của dư luận

Trong bối cảnh hai nghệ sĩ từng vướng tin đồn hẹn hò, làm lễ ăn hỏi và có con, khoảnh khắc này càng khiến nhiều người cho rằng tin đồn là thật. Tuy nhiên, cả Hoàng Thùy Linh lẫn Đen Vâu vẫn giữ im lặng.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh hợp tác trong MV "Miền đất hứa" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chiều 15/8, Đen Vâu bất ngờ đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân với nội dung không đề cập đến chuyện cá nhân mà báo cáo doanh thu từ MV Nấu ăn cho em (giai đoạn 1/10/2024-31/5/2025).

Nam rapper cho biết 860 triệu đồng thu được trong đợt này, sẽ được anh chuyển đến các quỹ thiện nguyện.

"Chúng em mong mỏi số tiền này sẽ được phân bổ để xây mới hoặc sửa chữa các điểm trường bị thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua, vì năm học mới sắp đến rồi", Đen Vâu viết.

Anh góp 860 triệu đồng cho các em nhỏ ở vùng gặp khó khăn vì bão lũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đen Vâu cũng gửi lời cảm ơn khán giả bốn phương đã ủng hộ, giúp anh có thể thực hiện hoạt động ý nghĩa này.

"Các cụ dạy "một cây làm chẳng nên non" chẳng bao giờ sai cả. Yêu thương nhau, chung tay và đoàn kết, chúng ta cùng nhau ra sức để làm những điều bản thân thấy vui và có ích cho xã hội nhé cả nhà. Chúc mọi người mạnh khoẻ, có nhiều việc để làm và tâm trí luôn thanh tịnh tràn trề nhựa sống", anh chia sẻ.

Ra mắt từ năm 2023, Nấu ăn cho em không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà đã trở thành cầu nối giúp Đen Vâu thực hiện nhiều dự án cộng đồng. Tính đến nay, anh đã 5 lần trích toàn bộ doanh thu ca khúc cho các hoạt động như: Xây dựng, sửa chữa các điểm trường tại Lai Châu, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên; Tài trợ dự án "Nuôi em" hơn 160 triệu đồng, nuôi 30 học sinh trong 4 năm...

Tổng số tiền đóng góp từ 2023 đến nay đã lên tới 2,86 tỷ đồng. Với ý nghĩa lan tỏa của dự án, năm 2023, Đen Vâu là nghệ sĩ duy nhất được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu vì cộng đồng.

Tại lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29, Đen Vâu được vinh danh Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2023 nhờ những dự án âm nhạc lan tỏa tinh thần tương trợ.

Chia sẻ cảm xúc khi đó, anh khiêm tốn nói: "Không hiểu sao Đen lại nhận giải Nghệ sĩ vì cộng đồng, trong khi chính cộng đồng đã tạo nên nghệ sĩ và hình tượng Đen Vâu. Xuất thân tay ngang, nhờ cộng đồng mà các bài hát của Đen mới lan tỏa. Ngoài kia, người tốt việc tốt rất nhiều, Đen chỉ là một bông mai nhỏ trong rừng mai ấy".

Đen Vâu có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước những lời khen ngợi, Đen Vâu cũng từng cho biết: "Xin cả nhà đừng tôn vinh việc làm này như một điều gì lớn lao. Chữ "tử tế" vĩ đại lắm, mình chưa đủ sức để đeo. Mỗi công việc đều có đóng góp quan trọng. Xã hội cho mình nhiều điều kiện để kiếm sống, nên những gì mình làm chưa là gì".

Nam rapper vốn hiếm khi "chạy show" dày đặc hay lộ diện dồn dập trước truyền thông. Thay vào đó, anh ưu tiên tham gia các dự án chính luận, hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa yêu thương và tôn vinh văn hóa Việt.

Tinh thần này cũng được gửi gắm trong nhiều sản phẩm gần đây như Nấu ăn cho em, Nhạc của rừng, Triệu điều nhỏ xíu xiêu lòng, Lãng đãng… Tất cả đều mang thông điệp yêu thiên nhiên, trân trọng con người và sẻ chia với những mảnh đời khó khăn.