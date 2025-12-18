Công an Quảng Ngãi rà soát dự án Nuôi em

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án Nuôi em trên địa bàn tỉnh.

Trước đó ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã gửi văn bản đề nghị các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, chương trình thiện nguyện khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án Nuôi em.

Ông Hoàng Hoa Trung (đeo khăn rằn), người sáng lập dự án Nuôi em trong một chương trình thiện nguyện (Ảnh: Dự án Nuôi em).

Nội dung cần cung cấp cho cơ quan công an gồm danh sách các đơn vị, tổ chức tham gia dự án Nuôi em; danh sách mã học sinh được hỗ trợ; hóa đơn, chứng từ thu, chi sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ.

Do yêu cầu giải quyết công việc gấp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, hoàn thành việc rà soát và gửi kết quả về Phòng Cảnh sát hình sự chậm nhất trong ngày 19/12.

Trước đó ngày 15/12, tại họp báo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã trả lời câu hỏi của báo chí về lùm xùm liên quan dự án Nuôi em.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết sau khi có thông tin trên báo chí, dư luận, Bộ Công an đã chỉ đạo công an 13 tỉnh rà soát, kiểm tra.

Trong đó, Cục C02 đã chỉ đạo, phối hợp Phòng PC02 các địa phương xác minh rất khẩn trương, quyết liệt. Cục C02 đang chứng minh có hay không có việc gian lận trong hoạt động tình nguyện này.

Dự án Nuôi em là một chương trình thiện nguyện xã hội hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Dự án tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú, giảm tình trạng bỏ học do đói nghèo.

Người sáng lập dự án Nuôi em là Hoàng Hoa Trung, một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam. Anh được biết đến từ sớm với nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, xây trường, cải thiện điều kiện ăn ở cho học sinh bán trú.

Dưới sự điều hành của Hoàng Hoa Trung và cộng sự, Nuôi em phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án Nuôi em, Hoàng Hoa Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như “Dũng sĩ bạt” (xin bạt cũ che các điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, Hoàng Hoa Trung tiếp tục triển khai “Sức mạnh 2000”, huy động chỉ 2.000 đồng/ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, dự án Nuôi em vướng phải nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ.