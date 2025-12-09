Con gái Thương Tín chưa kịp gặp cha lần cuối

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, nghệ sĩ Thương Tín mất lúc 18h50 ngày 8/12 tại nhà của mẹ ruột ở Phan Rang, Khánh Hòa.

Do ra đi đột ngột nên ông không kịp dặn dò người thân. Con gái và vợ cũ của ông sống cùng xã đã lâu ông không gặp nên trước khi qua đời, nam nghệ sĩ không được gặp con.

Thương Tín cùng con gái và vợ cũ khi còn sống cùng nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

"Lúc sinh thời, anh ấy luôn muốn gặp con gái, nhưng vì không thể đi lại được nên chưa gặp được con. Anh Tín từng nói mong mỏi lớn nhất là được sống cùng con và bù đắp cho bé nhưng ước mơ này vẫn dang dở...", nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, anh đang ở quê của Thương Tín. Hiện, vợ con Thương Tín đã có mặt để cùng gia đình lo hậu sự cho nam nghệ sĩ.

Tô Hiếu nói thêm rằng, khi còn ở với nhau, Thương Tín đưa hết cát-xê cho vợ nhưng từ khi vợ đưa con về bên ngoại, nam nghệ sĩ phải nhờ sự giúp đỡ của anh em ruột.

Đây cũng chính là lý do Thương Tín ít nói, không chia sẻ gì trong những tháng ngày cuối đời.

Trong một clip được quay vào tháng 7/2024, Thương Tín nói: "Tôi đã bỏ vợ vì thấy không vui, cứ gặp là cãi cọ".

Thương Tín cũng nói, lâu rồi không được gặp con gái. Dù nhớ con nhưng vợ cũng không đưa con đến gặp ông. "Để lúc nào đó, tôi sẽ tới thăm con", ông bộc bạch.

Con gái Thương Tín tên là Thạch Thảo, năm nay 12 tuổi, là con người vợ thứ 4 của nam nghệ sĩ. Vợ cũ kém ông 32 tuổi, cả hai đến với nhau vì sự cảm thông, chia sẻ, sau đó quyết định sinh con để thêm gắn bó.

Khi có con gái, Thương Tín thấy mình như trẻ ra. Thương Tín nghệ sĩ từng chia sẻ, ông đi đóng phim vì con gái.

"Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy lại không có con gái để lo, giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ, tôi không chịu được. Ở đỉnh cao cũng không giàu có được nhờ phim nên bây giờ chỉ cần kiếm được tiền lo cho con gái nhỏ thì vai gì tôi cũng nhận", ông tâm sự.