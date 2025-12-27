NSND Tự Long hát nhạc chế hài hước khiến khán giả bật cười

Tối 26/12 tại Hà Nội, ca sĩ Phan Đinh Tùng tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 26 hoạt động nghệ thuật cũng như đánh dấu cột mốc ở tuổi 50 mang tên Đinh Show.

Đêm nhạc mang đến những ca khúc quen thuộc như Sóng tình, Tình yêu diệu kỳ, Say một đời vì em, Người tình mùa đông… cùng những màn trình diễn đặc sắc được chia theo từng chương, mỗi chương lại đem đến một phong cách của nam ca sĩ qua từng thời kỳ.

NSND Tự Long và Phan Đinh Tùng diễn kịch phong cách "Ơn giời, cậu đây rồi!" (Video: Nguyễn Hà Nam).

Đặc biệt, sự xuất hiện của khách mời NSND Tự Long mang đến những khoảnh khắc vừa hài hước vừa xúc động.

Nam nghệ sĩ gây tiếng cười cho khán giả khi tếu táo rằng, Phan Đinh Tùng lấy tên Đinh Show vì "mong ước có một cọng tóc mọc cứng như đinh nhưng không thành".

Ngay sau đó, cả hai đã có màn tung hứng tự nhiên, duyên dáng theo phong cách chương trình Ơn giời, cậu đây rồi!, khiến khán giả cười nghiêng ngả, vỗ tay liên tục.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đêm nhạc là khi Phan Đinh Tùng trao tặng NSND Tự Long... một chiếc nhẫn kim cương, vừa như một “lời cầu hôn” bất ngờ, vừa là biểu tượng cho tình cảm anh em bền chặt, gợi nhắc tinh thần gắn kết trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Trong chương trình, Tự Long cũng tiết lộ rằng ngay khi nhận lời mời của Phan Đinh Tùng, anh đã đồng ý ngay lập tức mà không màng đến cát-xê, khẳng định tình cảm và tinh thần anh em quan trọng hơn mọi giá trị vật chất. “Khi anh em cần nhau, tiền bạc không quan trọng”, Tự Long khẳng định.

Không chỉ đem đến những màn tung hứng ăn ý, NSND Tự Long còn tái hiện một đoạn nhạc chế từng biểu diễn trong chương trình Gặp nhau cuối năm, xoay quanh chủ đề bất động sản và ca khúc Đất đóng băng ra đời với ca từ hài hước, châm biếm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, tiết mục ra đời khi thị trường đất đai gặp khó và nói vui lúc đó hát sẽ dễ bị... “ném gạch”, nhưng hiện nay giá đất tăng cao nên mới tự tin biểu diễn. Tiết mục trở thành một “gia vị lạ” cho đêm nhạc, mang tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Trong đêm nhạc, vợ Phan Đinh Tùng - Thái Ngọc Bích - cùng bố mẹ, các con có mặt dưới hàng ghế khán giả, lặng lẽ theo dõi và ủng hộ anh. Con gái anh, Ngọc Châu (đứng giữa) gây bất ngờ khi tặng bố bức tranh cây thông Noel do chính em tự tay hoàn thành chỉ trong một ngày.

Không chỉ gửi lời cảm ơn, Phan Đinh Tùng còn trao bà xã một nụ hôn ngọt ngào, tạo nên khoảnh khắc ấm áp và tràn đầy tình cảm gia đình, khiến khán giả xúc động.

Ở những chương đầu tiên, đêm nhạc càng bùng nổ khi dàn “Anh tài” đình đám lần lượt xuất hiện, biến sân khấu thành không gian sẻ chia đầy năng lượng. Hà Lê cùng Phan Đinh Tùng mang đến mảng màu âm nhạc hiện đại khi song ca bản hit Biển nhớ.

Đêm nhạc còn có sự tham gia của Tuấn Hưng. Dù vừa trải qua nhiều biến cố về sức khỏe và gia đình, nam ca sĩ vẫn có mặt để ủng hộ người anh em thân thiết.

Cùng Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng cháy hết mình trên sân khấu, hát bằng cả trái tim và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực giữa các nghệ sĩ.

Đỗ Hoàng Hiệp cũng góp mặt trong đêm nhạc, mang đến màn trình diễn sôi động và bùng nổ.

Với chất giọng cao hiếm có, xen lẫn nét ma mị và phiêu lãng, anh cháy hết mình trên sân khấu, cuốn người nghe vào từng giai điệu trong các ca khúc Đón bình minh và Bay.

MC Anh Tuấn cũng gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện và gửi những lời chúc chân thành nhân dịp kỷ niệm đặc biệt của người đồng nghiệp thân thiết, góp phần làm không khí đêm nhạc thêm ý nghĩa.

Không chỉ biểu diễn, các “Anh tài” còn hào hứng check-in và tận hưởng không khí đêm nhạc, tạo nên một không gian vừa sôi động vừa ấm áp, tràn đầy tình bạn và tinh thần đồng nghiệp thân thiết.

Ở những chương cuối cùng, không gian âm nhạc ngày càng sâu lắng hơn, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Có người hoài niệm với những bản nhạc bất hủ như Ngồi bên em, Cào Cào lá tre, Dòng thời gian, có người lại cất tiếng hát, đắm chìm vào những bản nhạc được phối mới Mashup: Còn gì đẹp hơn & Mẹ yêu con, Bao tiền một mớ bình yên,...

Phan Đinh Tùng tiết lộ rằng, chỉ sau một ngày làm việc miệt mài cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, 26 bản phối mới được trình diễn trong đêm nhạc đã ra đời.

Khép lại đêm nhạc, Phan Đinh Tùng cùng gia đình và các khách mời đã cùng nhau cắt bánh sinh nhật mừng tuổi mới. Những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng sân khấu, tạo nên khoảnh khắc huyền ảo và tràn đầy cảm xúc, khép lại Đinh Show trong không khí ấm áp, tưng bừng và khó quên.