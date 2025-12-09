NSND Minh Châu: “Tôi tiếc cho Thương Tín đến xót xa”

Nghệ sĩ Thương Tín - gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt những năm 1980-1990 - qua đời lúc 18h50 ngày 8/12. Nhạc sĩ Tô Hiếu, người gắn bó với ông trong những năm cuối đời, xác nhận với phóng viên Dân trí rằng anh nhận được tin buồn từ gia đình nam nghệ sĩ.

Ngay trong đêm, anh cùng Thanh Tùng - con trai Thương Tín - tức tốc về Phan Rang (Khánh Hòa) để lo liệu tang sự.

Trước khi mất, sức khỏe và tinh thần của Thương Tín suy giảm nghiêm trọng. Ông phải đối mặt với nhiều bệnh lý kéo dài, khiến cuộc sống trở nên ngày càng chật vật và đơn độc.

Thông tin này khiến không ít đồng nghiệp, bạn bè của ông cảm thấy xót thương.

Sáng nay, NSND Minh Châu vẫn chưa biết tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời cho đến khi phóng viên Dân trí liên hệ để hỏi về cảm xúc của bà trước sự ra đi của ông.

Trong cuộc trò chuyện, NSND Minh Châu cho biết, trước đây bà và tài tử Thương Tín không có nhiều dịp cộng tác vì mỗi người theo đuổi một dòng phim khác nhau.

Nhưng ở đời thường, họ lại có mối liên hệ đặc biệt. Thương Tín và Minh Châu bằng tuổi, nam diễn viên và chồng cũ của bà từng rất thân thiết, thậm chí là “bạn rượu” một thời.

NSND Minh Châu và nghệ sĩ Thương Tín đóng chung phim "Cu li không bao giờ khóc" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Mỗi lần ông ra miền Bắc đóng phim thường ghé đến nhà bà chơi, có khi ở lại một thời gian, khi đó bà còn ở nhà chồng tại Hàng Ngang - Hàng Đào.

“Hồi đó, anh Tín dễ thương, ga lăng và đào hoa lắm. Ở TPHCM, phải nói anh là số một vì nhiều hãng phim chờ đợi, săn đón. Anh ấy thật sự là ngôi sao đúng nghĩa của một thời”, bà nhớ lại.

NSND Minh Châu kể rằng, bản thân là người vốn thích nấu nướng, thường xuống bếp chuẩn bị những bữa ăn thân mật cho chồng và bạn bè. Giữa bà và Thương Tín có nhiều kỷ niệm đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi chồng bà qua đời hơn 20 năm trước và mỗi người mải miết với cuộc sống riêng, họ dần ít gặp lại nhau.

“Cho đến đến khi nghe mọi người kể về hoàn cảnh của anh sau này, tôi thấy thương lắm. Tôi chỉ nghĩ một điều: Khi đang ở đỉnh cao, nghệ sĩ phải biết giữ gìn hình ảnh, biết tiết chế những gì hào quang đem lại. Sự nổi tiếng đôi khi khiến người ta cảm thấy mình “có quyền” - và chính điều đó dễ làm họ đánh mất chính mình”, Minh Châu bộc bạch.

Giữa năm 2022, NSND Minh Châu và Thương Tín có dịp tái ngộ trên phim trường Cu li không bao giờ khóc trong một ngày quay chung tại Hà Tĩnh.

Trong bộ phim này, nghệ sĩ Minh Châu vào vai nữ chính - một người phụ nữ lớn tuổi sống trong những ám ảnh của quá khứ và đối mặt với nhiều mất mát ở hiện tại.

Trong đám cưới cháu gái, bà bất ngờ nhận ra ông thông gia là một đồng nghiệp cũ từng không ưa mình. Nhân vật người đàn ông mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, ngồi xe lăn đến dự đám hỉ ấy do nghệ sĩ Thương Tín đảm nhận.

Đạo diễn Phạm Ngọc Lân từng chia sẻ rằng, thời điểm đóng phim, Thương Tín vừa trải qua cơn đột quỵ nên giọng nói không còn tròn vành rõ chữ, nhưng ông vẫn tỉnh táo, nhiệt tình và rất hòa đồng với ê-kíp.

Vì không có giấy tờ tùy thân, ông không thể đi máy bay mà phải ngồi ô tô suốt một ngày một đêm để đến bối cảnh, rồi làm việc liên tục cùng đoàn trong 5 ngày.

Gặp lại người bạn cũ sau hơn 20 năm, Minh Châu không quá choáng váng, bởi bà đã thấy hình ảnh ông trên báo. Trước khi vào cảnh quay, nữ nghệ sĩ còn dặn ê-kíp giữ kín việc mình tham gia phim.

Bà xúc động kể: “Khi tới trường quay, tôi bước đến gần Thương Tín và hỏi: “Anh có nhận ra ai không?”. Thương Tín lập tức đáp lại: “Minh Châu”. Điều đó cho thấy trong tiềm thức, anh vẫn coi tôi là bạn và tình bạn thật sự thì không nhất thiết phải gặp nhau thường xuyên, nhưng khi gặp lại vẫn nhớ đến nhau. Lúc nói chuyện, tôi thấy anh khác hẳn cái thời còn lãng tử, bảnh bao, đi đến đâu các em “ngả rạ” đến đấy”.

Đến giờ nhắc lại, NSND Minh Châu vẫn không giấu được cảm xúc: “Người vừa trải qua đột quỵ thường trí nhớ sẽ yếu hơn, nhưng anh Tín vẫn minh mẫn, tỉnh táo.

Trong cảnh quay hôm đó, kịch bản không yêu cầu tôi phải khóc, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Tôi thực sự thương anh Tín. Tôi cứ tự hỏi tại sao cuộc đời nhiều ngã rẽ đến vậy, một người từng phong độ, hào nhoáng, cuối đời lại thành ra như vậy. Nghĩ đến là tôi thấy đau lòng”.

Minh Châu bộc bạch, trong quá trình quay Cu li không bao giờ khóc, bà luôn có cảm giác bất an về Thương Tín. “Ở anh có sự mong manh, yếu ớt, như một ngọn nến leo lét. Khi ấy, tôi đã nghĩ không biết ngọn nến ấy sẽ tắt lúc nào, nhưng không ngờ nó lại tắt nhanh và buồn đến vậy”, bà xúc động kể lại.

Minh Châu tâm sự rằng, suốt đời làm nghệ thuật, bà từng giúp đỡ vài người bạn lúc họ gặp khó khăn và nhiều năm sau gặp lại, họ vẫn nhớ. “Đó là một niềm hạnh phúc đối với tôi. Với anh Thương Tín cũng vậy”, bà nói.

Nhìn lại, nữ nghệ sĩ cảm thấy may mắn vì trước khi ông qua đời, cả hai còn có cơ hội làm chung một bộ phim. Dù vai của Thương Tín không nhiều, sự xuất hiện của ông vẫn để lại trong bà nhiều suy nghĩ về con người, về sự ứng xử và về cách mỗi nghệ sĩ chọn đi qua cuộc đời này.

“Thông qua cuộc đời của anh, tôi nghĩ ai cũng nên biết tự trọng, biết tự điều chỉnh mình. Khi đã tốt rồi thì phải cố gắng tốt hơn, khi đã nổi tiếng thì càng phải giữ hình ảnh.

Nghệ sĩ giống như một ngọn đuốc - phải luôn sáng - để khán giả nhìn vào và hiểu rằng nghệ sĩ không chỉ có hào quang mà còn có trách nhiệm với những giá trị mình tạo ra”, NSND Minh Châu nói.

Bà thừa nhận rằng dù không quá bất ngờ khi nghe tin Thương Tín qua đời, lòng vẫn nặng trĩu. Với bà, Thương Tín là một trong những trường hợp đáng tiếc nhất của giới nghệ sĩ: Một cuộc đời từng bôn ba, từng rực rỡ, nhưng lại lụi tàn quá sớm.

“Tôi tiếc cho Thương Tín đến xót xa. Thương và xót lắm!”, bà nghẹn ngào nói.