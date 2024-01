Quán bánh xèo tôm nhảy Bình Định, ngày bán hơn 500 chiếc ở Thủ đô

Bánh xèo tôm nhảy là món ăn dân dã với vỏ bánh giòn rụm bên ngoài, bên trong mềm mịn. Nhân bánh gồm tôm nhảy tươi ngon, thịt mỡ, giá đỗ, hành lá... được nêm nếm vừa ăn.

Gần đây, mạng xã hội nổi lên một video ghi lại cảnh chủ quán bánh xèo tôm nhảy ở Hà Nội trực tiếp chế biến bánh tại quán, được khen "nhìn rất ngon mắt". Cộng đồng mạng đã tìm ra ngay địa chỉ quán bánh xèo tôm nhảy mới mở được 2 tháng ở đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội). Quán có diện tích khoảng 70m2, phục vụ gần 30 khách cùng lúc.

Chủ quán bánh xèo là chị Vũ Thị Trà My (SN 1994). Chị lấy chồng là người gốc Bình Định nên có cơ hội thưởng thức món bánh xèo tôm nhảy nhiều lần. Trong gia đình chồng, bác của chị cũng có một quán bánh xèo tôm nhảy có tiếng ở Bình Định. Sau đó, chị My quyết định theo học nghề và mở quán tại Hà Nội.

"Do mình cũng thích ăn bánh xèo tôm nhảy, nhưng tìm ở Hà Nội rất ít quán bán nên mình và chồng quyết định về quê học nghề và mở quán ở đây. Trộm vía, tuy mới mở nhưng được nhiều thực khách tới thưởng thức và khen ngợi ăn vừa miệng", chị My chia sẻ.

Hầu hết các nguyên liệu từ tôm đất, tôm thẻ, mực cơm, bánh tráng, bánh hỏi, chả ram được chị My nhập từ Bình Định. Theo chị My, nguyên nhân là do quán mới mở chưa tìm được nguồn hải sản ưng ý ở Hà Nội để làm bánh xèo. Bên cạnh đó, tôm và hải sản ở Bình Định có giá rẻ hơn rất nhiều so với ở miền Bắc, ngay cả khi đã tính thêm phí vận chuyển.

Khác với bánh xèo miền Nam, bánh xèo tôm nhảy Bình Định có kích thước nhỏ, lớp vỏ bánh có độ mềm vừa phải. Món ăn này có hai thành phần chính là bột gạo và tôm. Để vỏ bánh giòn và thơm, chủ quán trộn bột gạo với bột đậu xanh theo tỷ lệ nhất định.

Nguyên liệu làm nên hương vị chính của món ăn là tôm tươi, nhảy tanh tách. Chính vì vậy, món bánh xèo này có tên là bánh xèo tôm nhảy.

Bánh xèo tôm nhảy Bình Định có khuôn bánh nhỏ, ước chừng to bằng bàn tay. Món bánh nổi tiếng của miền Trung được chia làm 3 loại chính là bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo mực và bánh xèo bò.

"Tất cả tôm cũng như hải sản tôi nhập về đều đã được sơ chế và làm sạch từ trong Bình Định nhưng luôn đảm bảo là tôm còn sống trước lúc sơ chế rồi gửi qua đường hàng không ra Hà Nội", chị My chia sẻ.

Sau khi làm nóng dầu trên chảo, chủ quán cho một muỗng bột gạo, tiếp đó cho khoảng 4-5 con tôm vào chiên đến khi chín tới, sau cùng là thêm một lớp hành tây, giá đỗ... rồi đậy vung và chờ thêm độ 1-2 phút là hoàn thành, mang ra cho khách.

Quá trình chế biến đòi hỏi sự khéo léo và căn chỉnh thời gian, nhiệt độ khi chiên để giữ được vị ngọt, thơm cũng như đảm bảo độ chín của bánh. Loại nước chấm ở quán được chị My pha là nước mắm chua ngọt có công thức đặc biệt.

Chị Thanh Quế (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi tới đây ăn bánh xèo tôm nhảy. Bánh ở đây khá ngon, nước mắm chua ngọt vừa miệng. Nhưng có điều là rau sống ăn kèm hơi ít".