Triệu phú Mỹ đi trực thăng từ Hà Giang đến Vân Đồn, có 100 người hỗ trợ

Tốn một năm xây dựng hành trình tour riêng cho 2 khách Mỹ

Ngày 11/2, máy bay trực thăng chở hai triệu phú trong lĩnh vực tài chính người Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley bay thẳng từ Hà Giang xuống sân bay Gia Lâm.

Triệu phú Jeff Grinspoon là chuyên gia tài chính cao cấp được Forbes xếp hạng 76 trong danh sách Cố vấn tài sản hàng đầu Mỹ, hiện quản lý tổng tài sản trị giá 1,9 tỷ USD. Với chuyến đi tới Việt Nam lần này, 2 triệu phú Mỹ đưa ra những yêu cầu rất khắt khe.

Đó là lịch trình tham quan phải có sự khác biệt chưa từng có, trải nghiệm an toàn với phương án an ninh cần đặt ra hàng đầu, điểm đến hoang sơ nhưng vẫn cần nét đặc trưng văn hóa bản địa. Đây là những yêu cầu được coi "khó nhằn" và không phải đơn vị lữ hành nào của Việt Nam cũng đủ sức đáp ứng.

Trải nghiệm ngồi mô tô nước lướt trên sông Nho Quế là một trong những trải nghiệm riêng được thiết kế cho vị tỷ phú Mỹ (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Hạnh, CEO All Asia Vacation (AAV), đơn vị chuyên tổ chức các tour đón đoàn tỷ phú, cho biết, trước khi đón 2 vị khách, đơn vị này mất khoảng một năm lên phương án, xây dựng kịch bản, thiết kế hành trình riêng biệt.

Một trong những điểm dừng chân của 2 vị triệu phú là Hà Giang, mảnh đất nằm ở địa đầu Tổ quốc. Dù nổi tiếng nhờ vẻ đẹp nguyên sơ, nhưng Hà Giang lại chưa nằm trên bản đồ du lịch của giới siêu giàu.

Lý do là bởi, nơi đây gặp bất lợi về hạ tầng khi chưa có sân bay, đường cao tốc. Trong khi, khách tỷ phú thường rất chú trọng về mặt thời gian. Họ có những yêu cầu khắt khe trong việc di chuyển: Hạn chế tối đa việc đi lại bằng đường bộ, khách không muốn ngồi trên xe quá 30 phút, an ninh phải đảm bảo tối đa. Đặc biệt sự riêng tư phải đặt lên hàng đầu.

Sau nhiều phương án tính toán, CEO của AAV đưa ra "lời giải" bằng hình thức sử dụng máy bay trực thăng riêng bay thẳng đến Hà Giang. Để có lịch trình này, phía lữ hành phải làm việc rất kỹ với chính quyền địa phương để nhận được sự chấp thuận từ bộ ngành có liên quan.

Bà Nguyễn Huyền Anh (áo đỏ), Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh trong buổi đón tiếp hai khách triệu phú Mỹ tới sân bay Vân Đồn (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Trong 3 ngày ở Hà Giang, hai vị khách triệu phú lưu trú lựa chọn một khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhân viên tiếp đón đoàn lên tới gần 100 người. Trong đó, phía đơn vị lữ hành cử cả đội nhân sự từ Hà Nội lên hỗ trợ.

Lịch trình của khách xoay quanh trải nghiệm trong ngày ở Hà Giang và tối quay về khu nghỉ dưỡng. Trong những ngày trải nghiệm ở đây, hai vị triệu phú tỏ ra hài lòng và cho biết từng đi rất nhiều nơi trên thế giới, tận hưởng các loại dịch vụ, nhưng vẻ đẹp nguyên sơ tại vùng đất này khiến họ đặc biệt ấn tượng.

Từ Hà Giang, đoàn triệu phú lại tiếp tục di chuyển xuống Hạ Long để trải nghiệm. Phía đơn vị lữ hành tiếp tục sử dụng hình thức máy bay trực thăng, bay thẳng từ Hà Giang xuống sân bay Gia Lâm để tiếp nhiên liệu rồi tiếp tục bay tới sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Đường bay này cũng được thiết kế, xin cấp phép riêng cho đoàn khách.

Ông Hạnh nhận định, đây là một trong những điều đặc biệt trong hành trình tiếp đón lần này.

Ông Jeff Grinspoon (áo đen) và ông Jon Thomas Foley (áo vàng) cùng ông Hạnh đi thuyền trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Bởi sân bay Vân Đồn có lợi thế rất lớn bởi sự hiện đại, quy mô và chỉ cách bến cảng Ao Tiên là cửa ngõ vào Vịnh Bái Tử Long chưa đến 30 phút di chuyển bằng đường bộ và chưa có đơn vị nào khai thác các đoàn khách cá nhân đến đây.

Trước dịch, sân bay này từng tiếp đón các chuyến bay thương mại đưa đón khách quốc tế từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, nhưng ở thời điểm hiện tại chỉ khai thác một số chặng nội địa.

Sân bay sở hữu trang thiết bị tốt, cách cảng tàu quốc tế Ao Tiên 20 phút di chuyển bằng ô tô, rất phù hợp với yêu cầu riêng của nhóm khách triệu phú.

Với điểm đến vịnh Hạ Long, khách bao trọn du thuyền đẳng cấp. Dù chỉ phục vụ 2 người song mọi dịch vụ phải đảm bảo sự chỉn chu, sang trọng và độc nhất. Yêu cầu của vị khách đưa ra là được khám phá những khu vực hoang sơ, không dành cho khách đại trà.

Để tạo ra trải nghiệm khác biệt, phía lữ hành đưa khách không theo lộ trình truyền thống. Du thuyền đưa khách đi từ cảng Ao Tiên tới vịnh Bái Tử Long rồi kết nối với vịnh Hạ Long.

Tại đây, hai vị khách được trải nghiệm những bãi cát nguyên sơ gần như không có người. Để có được lộ trình này, đơn vị lữ hành này phải làm việc với chính quyền địa phương. Trước đó, đơn vị lữ hành cũng cử người khảo sát các đảo, lên phương án tỉ mỉ.

"Chúng tôi đã làm việc với chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ninh và rất may được địa phương hết sức tạo điều kiện hỗ trợ. Trải nghiệm lần này, chúng tôi đưa khách đi khám phá vịnh Bái Tử Long với những nơi được ví như của để dành cho phân khúc khách hạng sang và sau đó tiếp tục sang Vịnh Hạ Long. Điều này phù hợp với yêu cầu của khách muốn trải nghiệm ở nơi mà nhiều người chưa được tiếp cận tới", ông Hạnh chia sẻ.

Những dịch vụ kèm theo của 2 khách triệu phú được trải nghiệm như chèo thuyền kayak, khám phá làng chài Cửa Vạn, tham quan khu vực Tiên Ông, chèo thuyền ở khu vực Hồ Ba Hầm...

Trong ngày thứ 3 của hành trình, 2 vị khách người Mỹ tiếp tục tham gia một số hoạt động văn hóa giải trí trên tàu, thưởng ngoạn quang cảnh của vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long trước khi di chuyển về cảng Tuần Châu để kết thúc chương trình.

Mỗi hành trình là sản phẩm may riêng cho từng khách

Trong 20 năm hoạt động, AAV từng có kinh nghiệm đón nhiều khách hàng thuộc giới siêu giàu trên thế giới. Ông Hạnh cho rằng, phân khúc này tuy chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong dân số thế giới nhưng lại có mức chi tiêu rất lớn, đưa ra tiêu chí đặc biệt cao, mỗi khách siêu giàu có thể chi đến 15.000 USD/ngày chưa bao gồm vé máy bay (gần 400 triệu đồng). Tuy nhiên, để làm hài lòng đối tượng khách này không dễ.

Khách cần mỗi hành trình trải nghiệm phải có sự cá nhân hóa cao nhất có thể, không đại trà như các tour thường thấy trên thị trường. Bởi vậy, mỗi chuyến đi phải được "may đo" riêng cho từng người, luôn đảm bảo yếu tố sáng tạo, khác biệt.

Đơn vị lữ hành từng tổ chức những bữa tối riêng tư trên đảo phục vụ khách siêu giàu (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Theo vị CEO này, từ lúc đưa ra ý tưởng tới khi hình thành sản phẩm cụ thể có thể coi là khâu tốn thời gian nhất. Ông Hạnh ví những người làm tour tỷ phú như các đầu bếp có sẵn nguyên liệu, cần hỏi ý kiến khách mong muốn, kỳ vọng điều gì tại điểm đến để đưa ra hành trình tour sao cho phù hợp với thị hiếu, đáp ứng tối ưu.

Tiếp đó, đơn vị lữ hành cần lên kế hoạch, khảo sát, xây dựng sản phẩm, kiểm tra và chạy thử dịch vụ. Khâu chạy thử dịch vụ được làm như thật (chỉ thiếu khách) và làm nhiều lần.

Trước khi đoàn khách tới sẽ có đội ngũ an ninh tiền trạm, chạy thử dịch vụ. Đơn vị lữ hành cũng làm tương tự nhằm kiểm tra xem còn gì sai sót trong quá trình vận hành hay không.

So với các nước trong khu vực, Việt Nam được coi là quốc gia sở hữu nhiều lợi thế để thu hút tệp khách này như đảm bảo vấn đề an ninh an toàn, có bề dày lịch sử văn hóa, ẩm thực phong phú và người dân thân thiện, hiếu khách. Tuy nhiên ông Hạnh cho rằng, để hút khách siêu giàu cần cải thiện cơ sở vật chất cũng như có thể áp dụng cơ chế riêng, đặc thù để đón nhóm khách đặc biệt này.

"Yếu tố sáng tạo là điều cốt lõi nếu muốn săn đón tệp khách này", ông Hạnh đúc kết.