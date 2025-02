TPHCM: Xếp hàng gần 3 tiếng để mua món mỗi năm chỉ bán một lần

Buổi chiều, khi gian hàng bán đậu hủ vàng tại Hội quán Nghĩa An (quận 5, TPHCM) còn chưa được bày ra, khu vực này đã nhộn nhịp với hàng trăm người xếp thành hàng dài để chờ mua món ăn này.

Đúng 17h30, chiếc xe ba gác chở bàn ghế, bếp ga, đậu hủ đến, khiến khách đợi mua hàng nháo nhào, nôn nao. Gần chục người nhanh nhẹn xếp vật dụng để bày bán. Người khuân vác đậu hủ vào quầy, người cho dầu vào chảo, người đứng bếp chiên, người đảm nhận việc bỏ đậu hủ vào hộp cho khách...

Xếp hàng gần 3 tiếng chờ ăn đậu hũ vàng chấm muối hẹ mỗi năm chỉ bán một lần (Video: Cẩm Tiên).

Ai cũng luôn tay luôn chân, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn cố gắng làm đúng quy trình, để chiên được miếng đậu hủ vừa vàng tới, không bị cháy. Sở dĩ món ăn đơn giản này được nhiều người săn đón là vì mỗi năm chỉ bán một lần tại Hội quán Nghĩa An vào khoảng dịp Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng).

Đây là món đậu hủ vàng Triều Châu - một món lâu đời của người Hoa. Miếng đậu hủ to, mềm mại, có lớp vỏ vàng ươm sẽ được chiên ngập trong dầu sôi, sau đó ăn kèm rau sống và chấm nước mắm hẹ.

Thông thường, khi bán cho khách, mỗi miếng đậu hủ sẽ được cắt làm bốn phần cho dễ ăn, có giá 30.000 đồng.

Nhiều người xếp hàng tại Hội quán Nghĩa An để chờ mua đậu hủ (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Kim Thanh - một trong những người bán đậu hủ vàng Triều Châu - cho biết mỗi năm, thời gian bán đậu hủ sẽ khác nhau.

Có năm gia đình chị bán 4 ngày, 5 ngày, có năm bán 7 ngày, riêng năm nay gian hàng sẽ bày bán trong 11 ngày, từ ngày 13/2 đến ngày 24/2. Chị Thanh cho biết tất cả nhân viên tại quầy đều là người trong gia đình.

"Đây là đậu hủ không có nhân, thường được cuốn bánh tráng ăn cùng rau sống. Khách đến đông quá nên lúc nào chúng tôi cũng tất bật, không kịp trở tay.

Có người mua một miếng đậu hủ, cũng có người mua nhiều miếng một lần để ăn cùng gia đình, bạn bè. Năm nào khách cũng đông như thế", chị Thanh chia sẻ.

Anh Đức Phong - chủ quầy đậu hủ ở Hội quán Nghĩa An - cho biết món đậu hủ là món ăn lâu đời của người Hoa, nên thường cũng chỉ có người Hoa ưa chuộng. "Ở đâu có người Hoa, ở đó lại bán món này rất đắt. Ngày thường, nếu khách muốn ăn, có thể gọi điện cho chúng tôi để mua", anh Phong nói.

Đậu hủ vàng được chiên ngập trong dầu nóng (Ảnh: Mộc Khải).

Mỗi miếng đậu hủ có giá 30.000 đồng (Ảnh: Mộc Khải).

Càng về chiều tối, lượng người đến Hội quán Nghĩa An xếp hàng mua đậu hủ vàng lại càng đông hơn.

Chị Bình An (SN 2005, quận 10) biết đến món đậu hủ vàng Triều Châu bán tại Hội quán Nghĩa An từ năm ngoái thông qua mạng xã hội. Song, khi đó chị An không kịp đến mua. Vì thế, năm nay chị cùng bạn bè quyết tâm đến xếp hàng mua đậu hủ để thưởng thức.

"Hôm qua khoảng 17h30 tôi đã đến đây để mua đậu hủ, khi thấy có rất nhiều người đã xếp thành 4-5 hàng dài, tôi nghĩ chắc còn lâu mới đến lượt mình mua nên đã ra về. Hôm nay tôi mới trở lại mua", chị Bình An chia sẻ.

Càng về đêm, lượng người xếp hàng tại Hội quán Nghĩa An lại càng đông (Ảnh: Mộc Khải).

Chị An cho biết, để mua được đậu hủ sớm, chị và bạn bè đã phân công nhau đến hội quán xếp hàng. Bạn chị An đến từ 15h30 để giữ chỗ, đến hơn 16h thì chị An ra thay. Đến khoảng 18h, chị An và bạn bè đã mua được đậu hủ.

"Vì món ăn khá nổi tiếng, nên chúng tôi cũng muốn thử xem sao. Song, tôi thấy giá mỗi miếng khá đắt. Mắm hẹ có vị mặn và thơm ăn cũng ngon, nhưng còn đậu hủ thì không hợp khẩu vị của tôi.

Có lẽ vì đây vốn là món ăn của người Hoa, nên tôi ăn không quen, thấy không ngon bằng các loại đậu hủ thông thường bán ở chợ", chị An chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, thông thường, đậu hủ vàng vẫn được bán tại các khu chợ tập trung nhiều người Hoa ở TPHCM, với giá chỉ khoảng 10.000 đồng/miếng. Song, đây là đậu hủ chưa chiên, không kèm nước chấm hay rau và bánh tráng.