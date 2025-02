Subaru Forester Hybrid 2025 đủ xăng chạy từ TPHCM ra Đà Nẵng với một bình

Hơn một năm sau màn "chào sân" của Forester thế hệ thứ 6, Subaru mới tung ra phiên bản Hybrid tại khu vực Bắc Mỹ. Xe được phân phối với 4 phiên bản là Premium, Sport, Limited, Touring cùng mức giá 34.995-41.695 USD (tương đương 856 triệu đồng - 1,019 tỷ đồng).

Forester Hybrid bản khởi điểm rẻ hơn đến 1.500 USD so với phiên bản sở hữu lượng trang bị tương đương của Toyota RAV4 hay Honda CR-V (Ảnh: Subaru).

Như tên gọi, điểm nhấn của Forester Hybrid chính là tổ hợp máy xăng 2.5L Boxer (162 mã lực, 209Nm) vận hành linh động theo chu kỳ Atkinson hoặc Miller và mô-tơ điện (118 mã lực, 270Nm), cho ra công suất kết hợp 194 mã lực. Cụm pin lithium-ion 1,1kWh đi kèm bộ đề kiêm máy phát điện nằm dưới sàn cốp sau cho phép xe hoạt động hoàn toàn bằng điện (EV Drive Mode).

Chịu trách nhiệm dẫn sức mạnh xuống mặt đường là hộp số vô cấp Lineartronic CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD. Hệ thống kiểm soát vận hành thông minh Si-Drive và tính năng hỗ trợ vận hành địa hình X-Mode gồm 2 chế độ Snow/Dirt (Tuyết/Đất) và Deep Snow/Mud (Tuyết dày/Bùn lầy) đều được giữ nguyên.

Động cơ của Forester Hybrid nhỉnh hơn 14 mã lực so với động cơ 2.5L hút khí tự nhiên (Ảnh: Subaru).

Dù khiến chiếc crossover cỡ trung nặng thêm 135kg so với bản thường nhưng chính hệ thống điện cao áp giúp chủ nhân tiết kiệm được tới 40% nhiên liệu tiêu thụ - theo công bố của nhà sản xuất. Cụ thể, xe "uống" trung bình 6,72 lít/100km trong cả điều kiện đô thị lẫn hỗn hợp, 6,92 lít/100km trên đường trường và có thể lăn bánh liên tục 935km với bình xăng đầy có dung tích gần 63 lít.

Theo những người có kinh nghiệm, khoảng cách từ TPHCM đến Đà Nẵng theo chặng QL14 và QL1A đi qua các tỉnh Tây Nguyên là khoảng 858km. Như vậy nếu được đem về Việt Nam thì theo lý thuyết, chiếc Subaru Forester Hybrid 2025 có thể cùng tài xế đi cung đường trên chỉ với một bình xăng đầy.

Đĩa phanh thông gió phía trước lớn hơn để cân bằng hiệu năng phanh với khối lượng tăng thêm (Ảnh: Subaru).

Ngoại thất của Forester Hybrid gần như giống hệt phiên bản thông thường, ngoại trừ một số chi tiết phân biệt như huy hiệu "HYBRID" cách điệu trên cửa hậu và bên dưới gương chiếu hậu, hay màu xanh Daybreak Blue Pearl cùng tùy chọn mui xe đen bóng tương phản độc quyền. Lưới tản nhiệt đóng/mở chủ động được bổ sung, góp phần tối ưu tính khí động học.

Từ phiên bản tiêu chuẩn, khách hàng đã nhận đầy đủ trang bị cơ bản như hệ thống đèn ngoại thất LED, la-zăng hợp kim 18 inch và cốp chỉnh điện có "đá cốp". Bộ mâm 19 inch màu đồng hoặc xám "nòng súng", mặt ca-lăng màu đen bóng và gạt mưa tự động có mặt trên các bản cao hơn.

Mọi chuyện lặp lại khi tiến vào bên trong, với tâm điểm của sự chú ý thuộc về màn hình cảm ứng 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Dãy phím bấm vật lý điều khiển điều hòa và một số chức năng âm thanh tiếp tục được bố trí trên viền.

Nâng cấp hiếm hoi mà thương hiệu ô tô Nhật Bản đưa lên là bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần 12,3 inch mặc định trên mọi phiên bản, hỗ trợ hiển thị bản đồ Apple Maps.

Nội thất của Forester Hybrid có phần công nghệ hơn (Ảnh: Subaru).

Mỗi cấp độ cung cấp cho người lái và hành khách đồng hành danh sách tiện nghi nhất định, nổi bật trong số đó bao gồm 11 loa Harman Kardon công suất 576W, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp thông gió/sưởi ấm, sưởi vô-lăng và hàng ghế sau, gương chiếu hậu kỹ thuật số…

Ghế ngồi bọc da StarRex - được quảng cáo là chất liệu "có độ bền cao" và "không chứa thành phần da động vật" - hoặc da nhân tạo phối vải mô phỏng da lộn Ultrasuede.

Ưu thế về phương diện an toàn trên xe Subaru nói chung và Forester nói riêng được củng cố bằng gói ADAS EyeSight đời mới nhất trên tất cả các phiên bản của Forester Hybrid. Hãng hứa hẹn EyeSight sẽ hoạt động mượt mà và nhanh chóng dưới đa dạng điều kiện nhờ vào tầm bao quát của camera được mở rộng, phần mềm quản lý mới và hệ thống trợ lực phanh điện tử lần đầu xuất hiện.

Hồi đầu năm 2025, đại diện Subaru Việt Nam xác nhận hãng có kế hoạch đưa Forester thế hệ mới về nước vào quý IV năm nay. Chủ lực doanh số của Subaru sẽ chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản bởi nhà máy tại Thái Lan đã đóng cửa từ cuối năm 2024.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đặc biệt đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản có dung tích động cơ dưới 2.5L giảm từ 38,1% xuống 31,8%, theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Do đó, khách hàng có thể kỳ vọng giá bán dành cho mẫu xe gầm cao này dễ tiếp cận hơn mốc 1,66 tỷ đồng của giai đoạn trước năm 2019, nhưng chắc chắn thuộc nhóm đắt nhất phân khúc - tương tự trường hợp của "đàn em" Crosstrek (1,098-1,268 tỷ đồng) ở phân khúc B+.

Nhà phân phối duy trì khuyến mại tối đa 220 triệu đồng trong tháng 2 cho lô xe Forester sản xuất năm 2024, hạ mức giá thực tế từ 969 triệu đồng đến 1.199 tỷ đồng xuống 819-979 triệu đồng (Ảnh: Gia An).

Subaru Forester được đánh giá cao về khả năng vận hành, tính năng an toàn và độ rộng rãi, song thiết kế tương đối chưa thực sự bắt mắt cùng giá bán kém hấp dẫn so với các đối thủ CUV hạng C như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng) hay Ford Territory (759-889 triệu đồng) làm "lu mờ" loạt ưu điểm kể trên trong mắt người Việt.