"Tiền công" đặc biệt của thợ sửa điện tử cho người dân vùng lũ

Sau khi nước lũ rút, hàng trăm người dân tại xã Gò Nổi, tỉnh Quảng Nam (cũ), mang theo các thiết bị điện gia dụng bị hư hỏng do ngập lụt đến điểm tập kết sửa chữa miễn phí của Hội Điện lạnh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Chị Võ Thị Lệ, người phụ trách kết nối thông tin với nhóm thiện nguyện, cho biết hôm nay (2/11) là ngày đầu tiên nhóm có mặt tại xã Gò Nổi. Ngay từ 7h, người dân đã tấp nập mang tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị điện tử khác đến nhờ sửa chữa.

Người dân mang đồ điện gia dụng bị ngập lũ đến nhờ đội tình nguyện sửa giúp (Ảnh: Ngô Linh).

“Các thành viên trong nhóm sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa nhanh chóng, giúp mọi người sớm có thiết bị sử dụng. Sau khi hoàn thành công việc tại Gò Nổi, nhóm sẽ tiếp tục di chuyển đến các điểm ngập nặng khác tại Đà Nẵng”, chị Lệ chia sẻ.

Trước đó, khi nhận được tin về tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ), hàng chục thợ sửa điện tử, điện lạnh đã tự nguyện tập hợp để giúp đỡ người dân sửa chữa thiết bị miễn phí.

Sáng 1/11, những chiếc xe tải chở đầy đủ vật tư cần thiết để sửa chữa máy giặt, máy lọc nước, tủ lạnh... đã di chuyển từ phường Ngũ Hành Sơn đến xã Gò Nổi. Nhóm cũng chủ động liên hệ với lực lượng địa phương để kết nối với các khu vực dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đội tình nguyện sửa chữa miễn phí giúp dân vùng lũ (Ảnh: Ngô Linh).

Người dân địa phương cũng nhiệt tình hỗ trợ nhóm tìm kiếm những nhà có mặt bằng rộng rãi, có mái che để làm nơi tập kết, sửa chữa và thông báo rộng rãi cho bà con có nhu cầu.

Dù nhóm đã chuẩn bị chu đáo chỗ ăn và nơi ở, người dân vẫn chuẩn bị cơm canh, nước uống để động viên các thành viên.

“Có đi đến những khu vực này mới thấy người dân chân chất, quý mến. "Tiền công” anh em nhận là nụ cười, là lời cảm ơn chân thành. Đây là động lực giúp chúng tôi cố gắng hơn nữa, hỗ trợ được cho bà con nhiều nhất có thể”, một thành viên nhóm thiện nguyện xúc động chia sẻ.

Thiết bị điện tử, điện lạnh đang chờ được “giải cứu” rất nhiều (Ảnh: Ngô Linh).

Anh Huỳnh Văn Sơn, tổ trưởng khu phố 5, thôn Hà An, xã Gò Nổi, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự hỗ trợ kịp thời của hội thiện nguyện. Anh Sơn cho biết, thôn Hà Nam có hơn 550 hộ dân và đợt lũ lịch sử vừa qua đã khiến nơi đây ngập sâu 1-2m, làm hư hỏng hơn 80% các thiết bị gia dụng. Sự giúp đỡ của Hội Điện lạnh Ngũ Hành Sơn vô cùng quý giá trong thời điểm này.

“Hiện tại, người dân cũng rất cần các đội tình nguyện sửa xe máy hỗ trợ. Xe ngâm lâu ngày chết máy không thể đi, các tiệm sửa chữa quá tải, rất nhiều người không có phương tiện đi làm”, anh Sơn bày tỏ thêm.

Trong hoạn nạn, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào Việt Nam lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Người có của góp của, có sức góp sức, tất cả cùng cống hiến hết mình với mong muốn giúp bà con vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống.