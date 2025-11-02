Nền phòng học sụt lún, nứt toác sau tiếng nổ dù mới xây 3 tháng

Hai phòng học tại điểm trường Tak Ngo (thuộc Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, thôn 2, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) đã bị nứt toác, sụt lún nghiêm trọng sau những trận mưa lớn kéo dài, khiến việc dạy học phải tạm dừng.

Thông tin nêu trên được cô Hồ Thị Diệp, giáo viên tại điểm trường, xác nhận vào chiều 1/11.

Theo cô Diệp, vào ngày 30/10, trong lúc mưa lớn, cô đã nghe thấy một tiếng nổ. Khi tạnh mưa, cô phát hiện nền sân và bên trong các phòng học xuất hiện nhiều vết nứt dọc và ngang, chạy từ chân tường lên mái, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

Nền sân trường bị đứt gãy, nứt toác (Ảnh: Hồ Thị Diệp).

Nền sân bê tông trong khuôn viên trường đã vỡ thành từng mảng, bị phồng lên và lan vào các phòng học. Bên trong phòng, nền gạch men đã xuất hiện những vết nứt toác và sụt lún.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trước cổng trường, nơi nền bê tông bị nứt toác, trượt xuống taluy âm tạo thành khe sâu. Hệ thống tường rào và cột cũng bị sụt lún, nứt gãy, gây nguy hiểm.

Trước tình huống khẩn cấp này, cô Diệp đã chụp lại hình ảnh và báo cáo lên Ban Giám hiệu nhà trường.

"Tình trạng 2 phòng học hiện nay bị hư hỏng rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục học được nữa, nguy hiểm cho cả học sinh và giáo viên", cô Diệp nhấn mạnh.

Vết nứt trong phòng học (Ảnh: Hồ Thị Diệp).

Điểm trường Tak Ngo hiện có 2 lớp học với 34 học sinh và 2 giáo viên. Đường lên điểm trường hiện vẫn bị sạt lở do mưa lũ, gây khó khăn trong việc tiếp cận.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, cho biết điểm trường này có một dãy cũ và một dãy mới được xây thêm vào tháng 8 vừa qua, bao gồm phòng học, công vụ, khu vệ sinh và hệ thống năng lượng mặt trời, với kinh phí 500 triệu đồng từ mạnh thường quân và đối ứng của địa phương.

Thầy Vỹ khẳng định các phòng học hiện tại không còn an toàn để sử dụng. Ông bày tỏ mong muốn lãnh đạo địa phương sớm khảo sát và bố trí đất ở vị trí an toàn, ổn định để xây dựng điểm trường mới, giúp cô trò yên tâm dạy và học.

"Trước mắt, nhà trường sẽ xây dựng phương án di chuyển các em về điểm chính ở bán trú để học tập. Tuy nhiên, các em học sinh lớp 1, lớp 2 còn nhỏ nên sẽ gặp một số khó khăn về tâm lý và kinh phí trong thời gian đầu", thầy Nguyễn Trần Vỹ chia sẻ.