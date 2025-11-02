Bác tin bà lão mấy ngày không có đồ ăn, nước uống trong ngập lụt

Ngày 2/11, Công an xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khẩn trương truy xét, làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật về trường hợp bà V.T.C. (73 tuổi), trú tại thôn Phù Sa, xã Xuân Phú “mấy ngày không ăn uống trong mùa lụt”.

Trước đó ngày 1/11, trên mạng xã hội lan truyền video với nội dung cho rằng bà C. bị ngập lụt nhiều ngày, không có ăn uống gây xôn xao dư luận.

Công an Đà Nẵng khẳng định thông tin đăng tải về việc bà lão bị ngập lụt mấy ngày không có thực phẩm, nước uống là sai sự thật (Ảnh: Công Bính).

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú xác định tài khoản Facebook tên L.T.H. (chủ tài khoản là bà L.T.H., SN 1997, trú cùng địa phương) là người đăng tải video trên và đã mời đối tượng lên làm việc.

Tại trụ sở công an, bà H. thừa nhận những nội dung trong video là không đúng sự thật. Bà C. trong clip đã được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân hỗ trợ đầy đủ lương thực, nước uống, sữa, mì tôm và nhu yếu phẩm trong suốt thời gian mưa lũ.

Công an xã Xuân Phú đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ lên mạng xã hội.

Việc lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ làm sai lệch dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền và lực lượng đang ngày đêm nỗ lực cứu trợ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.