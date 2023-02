Người thân bịn rịn tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

(Dân trí) - Sáng 7/2, tỉnh Hà Tĩnh đã làm lễ tiễn 1.445 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ. Người thân bịn rịn trong giây phút tiễn các tân binh lên đường.

Năm nay, Hà Tĩnh tuyển gọi 1.200 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có 86% công dân nhập ngũ tuổi đời 18-21 tuổi; sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6% (vượt 7,6% so với chỉ tiêu được giao); trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và Cao đẳng, Đại học chiếm 90,6% (vượt 16,3% so với chỉ tiêu giao); có 2 đảng viên và 5 trường hợp dân tộc thiểu số.

Để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương, đoàn thể đã trích ngân sách và huy động các nguồn xã hội hóa để tặng quà (bằng tiền mặt và hiện vật) với trị giá 5-13 triệu đồng/người.

Ngoài các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, Hà Tĩnh còn có 245 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Số công dân nhập ngũ này sẽ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ tại Công an tỉnh là 150 chỉ tiêu, tại các đơn vị thuộc Bộ Công an là 95 chỉ tiêu.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm nhận quân thành phố Hà Tĩnh, hàng trăm người thân, bạn bè đã có mặt sớm để động viên, tiễn các tân binh. Cùng với nụ cười tự hào là những giọt nước mắt, giây phút bịn rịn của người thân tiễn các tân binh lên đường.

Chị Dương Thị Hoa (ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh) nghẹn ngào chia sẻ, Công là người con duy nhất của chị.

"Cuộc sống hằng ngày dù khó khăn vất vả, hai mẹ con luôn động viên nhau. Hôm nay, con lên đường nhập ngũ, tôi rất tự hào. Mong con sẽ trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước, nhân dân giao phó".

Trong giây phút các tân binh chuẩn bị lên xe về đơn vị, chị Hoa cũng như nhiều người thân khác đã không cầm được giọt nước mắt. Chị ôm chầm lấy người con trai của mình dặn dò, động viên.

Hình ảnh tân binh Lê Văn Cường (SN 2004, trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) ôm hôn tạm biệt người em trai chưa tròn một tuổi khiến nhiều người xúc động.

"Dù chưa tròn một tuổi nhưng trong buổi tòng quân, gia đình đưa em trai đến, em rất xúc động. Em hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để bố mẹ, gia đình luôn luôn tự hào về em", Cường nói.

Đến 8h30 cùng ngày, buổi tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ kết thúc. Người thân vẫy tay chào và tin tưởng các tân binh sẽ rèn luyện, học tập tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.