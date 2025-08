Tài xế thấy vali nhúc nhích, mở ra phát hiện có bé gái bị nhốt bên trong

Một phụ nữ 27 tuổi đi trên chuyến xe buýt này đã bị bắt vì hành vi ngược đãi trẻ em, sau khi vụ việc bị phát hiện tại một trạm dừng ở thị trấn Kaiwaka (New Zealand).

Cảnh sát New Zealand cho biết, người tài xế bắt đầu nghi ngờ khi thấy chiếc vali có dấu hiệu chuyển động. Khi mở ra, ông phát hiện một bé gái 2 tuổi bên trong. "Đứa trẻ lúc đó bị nóng dữ dội, ngoài ra không có dấu hiệu bị thương rõ rệt", cảnh sát thông tin.

Đứa trẻ lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Cảnh sát không công bố danh tính cũng như mối quan hệ giữa người phụ nữ và bé gái. Sự việc xảy ra hôm 3/8 (giờ địa phương) và người phụ nữ b dự kiến ra hầu tòa tại Tòa án Quận North Shore vào ngày hôm sau.

Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ người phụ nữ trước khi buộc tội cô (Ảnh minh họa: Mirror).

Cảnh sát nói thêm, người tài xế đã phát hiện vụ việc sau khi có hành khách yêu cầu mở khoang hành lý.

"Chúng tôi muốn ghi nhận và biểu dương hành động nhanh nhạy của tài xế xe buýt - người đã nhận ra điều bất thường và kịp thời can thiệp, ngăn chặn một kết cục có thể bi thảm hơn nhiều", cảnh sát nói.

Trước đó không lâu, một vụ việc gây phẫn nộ khác cũng liên quan đến trẻ em bị bỏ rơi trong điều kiện nguy hiểm. Một bà mẹ 18 tuổi tại Mỹ đã bị buộc tội sau khi bỏ lại con gái 2 tuổi trong chiếc ô tô dưới trời nắng gắt để đi xem phim hoạt hình Smurfs (Làng Xì-trum) mà không bị làm phiền.

Người mẹ trẻ đó tên Tripura Merriex, được cho là đã tức giận khi con khóc lớn, làm gián đoạn buổi đi xem phim cùng anh chị em của cô. Sau đó, cô quyết định để con lại trong xe một mình và tiếp tục thưởng thức bộ phim.

Sự việc xảy ra tại rạp Regal Cinema ở Lake City (bang Utah, Mỹ). Merriex bị cáo buộc đã để con gái trong chiếc Cadillac Escalade đời 2002 dưới trời nắng lên tới 40 độ C.

Nhân chứng lo ngại đã gọi cho cảnh sát. Cảnh sát buộc phải phá kính xe để giải cứu đứa trẻ trong tình trạng hoảng loạn. Ước tính, bé gái đã bị nhốt trong xe ít nhất 30 phút.

"Cảnh sát đã phá kính bên tài xế sau khi thấy đứa bé ngồi ghế phụ, mồ hôi nhễ nhại, da đỏ bừng và khóc thét vì hoảng loạn", báo cáo bắt giữ cho biết.

Theo lời cảnh sát, khi người mẹ bước ra khỏi rạp, cô tỏ ra rất thờ ơ. Merriex nói rằng mình "vô tình khóa con trong xe" và cư xử như thể đó chỉ là chuyện nhỏ khi đứng bên cạnh chiếc xe.

Cô khai từng vài lần đưa con ra sảnh rạp để con không làm phiền người xem, nhưng sau đó lại bỏ con trong xe. Cảnh sát còn cáo buộc Merriex đã nhờ anh chị em mình thay phiên nhau ra kiểm tra đứa trẻ trong lúc cô xem phim.

Hiện Merriex bị giam tại nhà tù hạt Columbia (Mỹ), với mức tiền bảo lãnh 50.000 USD (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng).

"Nhân viên của chúng tôi đã hành động kịp thời để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Việc bỏ rơi trẻ em trong xe hơi dưới điều kiện khắc nghiệt là hành vi không thể chấp nhận.

Chúng tôi thấy may mắn vì đứa trẻ an toàn và kêu gọi tất cả phụ huynh hãy đặt sự an toàn của con mình lên hàng đầu", Trưởng công an Gerald Butler cho biết trong thông cáo báo chí.