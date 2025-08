Chủ tịch nước ký quyết định thăng hàm Thiếu tướng cho Đại tá Vũ Huy Khánh

Chiều 5/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc mừng Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, vừa được Chủ tịch nước ký quyết định thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng.

Chúc mừng Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự lớn lao của cá nhân và gia đình Thiếu tướng Khánh, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng ủy, tập thể Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới và các thành viên trong Thường trực Ủy ban tặng hoa, chúc mừng Thiếu tướng Vũ Huy Khánh (Ảnh: Quốc hội).

Theo Thượng tướng Lê Tấn Tới, việc Đại tá Vũ Huy Khánh được thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đối với quá trình rèn luyện, nỗ lực, phấn đấu, về những thành tích, kết quả, đóng góp của ông trong suốt nhiều năm qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tin tưởng, với cấp hàm mới, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người sĩ quan Công an nhân dân, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông cũng tin Thiếu tướng Khánh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy tốt kết quả những đã đạt được; luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng “Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung”; tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm cho Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và Quốc hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh sinh năm 1974, quê ở tỉnh Hải Dương cũ (nay là TP Hải Phòng). Có trình độ Tiến sĩ Luật, ông hiện là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Algeria (11/2021).

Trước kia, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh từng có thời gian dài công tác tại Bộ Công an và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại đây. Năm 2021, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và là Ủy viên Thường trực rồi Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.