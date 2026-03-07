Nga: Quên đóng cửa sổ 3 năm, gia chủ kinh hoàng vì trong nhà phủ đầy phân

Một người đàn ông Nga trở về căn hộ sau 3 năm đi làm xa và bàng hoàng phát hiện nơi ở của mình bị chim bồ câu chiếm đóng. Bên trong căn phòng, phân và lông chim khắp nơi.

Hồi đầu tháng 3, một người đàn ông trung niên đến từ thị trấn khai mỏ Vorkuta (Nga) đã chia sẻ về cảnh tượng rợn người xảy ra tại căn hộ của mình.

Quên đóng cửa sổ 3 năm, gia chủ giật mình vì trong nhà phủ đầy phân (Nguồn video: X).

Trong video, người xem có thể thấy cảnh hàng chục con chim bồ câu đậu kín trên bàn ghế như thể đây là lãnh thổ của chúng. Sàn nhà phủ lớp phân dày đặc kèm theo rất nhiều lông chim.

Theo thông tin từ tờ Komsomolskaya Pravda (Nga), khoảng 3 năm trước, người đàn ông đã rời thị trấn Vorkuta để tới Siberia làm việc. Trong lúc vội vã, ông quên không đóng nốt một cửa sổ của căn hộ.

Sàn nhà phủ lớp phân chim dày và hàng chục con đang sống bên trong (Ảnh: Odd).

Suốt quãng thời gian đó, căn nhà không có ai qua lại chăm sóc. Người đàn ông vì bận việc cũng không trở về. Kể từ đó, những đàn bồ câu ở địa phương đã kéo về làm tổ. Chúng biến căn hộ thành nhà riêng của mình.

"Tôi rời nhà đi làm 3 năm trước. Suốt quãng thời gian này, điều gì đã xảy ra với căn nhà? Khi tôi quay lại, phân chim phủ trên sàn nhà nhiều tới mức như thể được bọc lớp sàn mới. Trong khi đó, đàn chim nhìn tôi như kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của chúng", người đàn ông nói.

Đoạn video ghi cảnh tan hoang bên trong căn hộ nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội ở Nga kèm theo nhiều bình luận hài hước. Tuy nhiên, chủ căn hộ không thể vui nổi.

Các chuyên gia ước tính, việc cải tạo căn hộ và thay toàn bộ nội thất có thể tiêu tốn khoảng 1,5 đến 2 triệu ruble (tương đương từ 500 triệu đồng đến 662 triệu đồng), gần bằng giá thị trường của một căn hộ cỡ nhỏ tại thị trấn này.

Ngay cả khi quyết định sửa chữa, người đàn ông phải tính tới chi phí khử trùng để nơi này có thể ở được trở lại. Theo các chuyên gia, chim bồ câu có thể mang theo nhiều mầm bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm khác.

Bởi vậy, tường và sàn cần phải xử lý bằng hóa chất đặc biệt nhằm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ lây nhiễm.

Trước tình huống này, nhiều người nói vui rằng, mua một căn hộ khác còn rẻ hơn chi phí sửa chữa.

"Ít nhất đàn chim vẫn để lại bữa sáng cho chủ nhân căn nhà. Chúng đẻ trứng ngay ở phòng khách của anh ta", một tài khoản nói vui.

Trước đó, một tình huống tương tự từng xảy ra tại London (Anh) vào năm 2023. Đó là câu chuyện tại một căn hộ ở khu vực phía đông thành phố. Người đàn ông thuê trọ sau khi rời khỏi phòng, nhưng quên không đóng kín các ô cửa sổ.

Khoảng 4 tuần sau, chủ nhà tới kiểm tra căn hộ, cảnh tượng gây sốc hiện ra trước mắt. Đó là đàn chim bồ câu sau khi phát hiện cửa sổ mở đã kéo tới. Chúng biến căn hộ 2 phòng ngủ thành tổ ấm của riêng mình.

Bên trong căn nhà phủ kín phân chim chỉ sau 4 tuần (Ảnh: Mail).

Đáng nói ở chỗ, đàn chim đã thả phân lên tất cả các bề mặt của đồ dùng. Căn bếp như một bãi chiến trường bừa bộn. Trong khi đó, giá phơi quần áo, máy nướng bánh mỳ, ấm đun nước, mặt bếp hay sàn nhà đều dính đầy phân chim.

Chủ nhà (không muốn công khai danh tính) đã gọi cho các chuyên gia tại mạng lưới giải pháp ở London tới hỗ trợ. Chi phí dọn dẹp lên tới 15.000 bảng Anh. Người đàn ông tỏ ra hối hận và cho rằng lẽ ra ngay sau khi khách thuê trọ trả nhà, anh phải tới kiểm tra sớm.

Anh Paul Cooper - nhân viên dọn dẹp - cho biết, anh cùng đồng nghiệp phải mặc bộ đồ bảo hộ, đeo 2 khẩu trang cùng lúc nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Sau đó, các nhân viên phải đeo thêm mặt nạ chống bụi và mặt nạ lọc không khí. Được biết, thời gian dọn dẹp kéo dài khoảng 1 tháng và sửa chữa tân trang lại mới có thể ở tiếp.