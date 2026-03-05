Màn chia vàng cho 4 cô con gái, 5 con dâu của cụ bà 90 tuổi ở Ninh Bình

Một ngày đầu tháng 3, khi con cháu còn đang cười nói rộn ràng quanh mâm cơm mừng sinh nhật 90 tuổi của mình, bà Thuận (xã Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình), bất ngờ gọi 4 con gái, 5 con dâu ra sân xếp hàng.

Từ trong chiếc túi nhỏ được cất kỹ, bà chậm rãi lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là tài sản bà chắt chiu suốt nhiều năm. Bà gọi tên từng người con bước lên rồi chia cho mỗi người một chỉ vàng trong sự bất ngờ của con cháu trong nhà.

Sinh nhật 90 tuổi, cụ bà bất ngờ cho vàng 4 con gái, 5 con dâu (Clip: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Huyền (30 tuổi, cháu dâu bà Thuận) cho biết, sự việc diễn ra hôm 1/3, đúng dịp giỗ ông nội chồng cô. Các con, cháu tụ họp đông đủ, và có nhóm bạn của con gái từ Bắc Ninh về thăm bà, nên gia đình tổ chức mừng sinh nhật tuổi 90 cho bà Thuận luôn trong ngày này.

Theo chị Huyền, bà không có ngày sinh cụ thể, nên cứ khi nào con cháu sum họp đủ đầy thì cả nhà làm sinh nhật cho bà. Năm nay bà Thuận tròn 90 tuổi, ở cái tuổi xưa nay hiếm, gia đình, con cháu ngỏ ý tổ chức lễ mừng thọ trang trọng, nhưng bà không đồng ý.

“Chắc tâm lý người già không thích rình rang. Bà chỉ cần con cháu quây quần là vui rồi”, chị Huyền chia sẻ.

Tôn trọng mong muốn của bà, gia đình chỉ chuẩn bị bánh kem, hoa tươi tặng bà. Sau buổi tiệc, khi chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình, bà lại chuẩn bị một món quà lớn cho các con.

Gia đình tổ chức mừng sinh nhật 90 tuổi cho bà Thuận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Thuận có 9 người con, gồm 5 trai và 4 gái. Ông đã mất nhiều năm trước, hiện bà sống cùng người con trai út. Thời trẻ, bà làm nghề sản xuất giấy tiền để nuôi 9 người con khôn lớn. Cuộc sống khi ấy không dư dả, mọi thứ đều dựa vào sự cần cù, tằn tiện. Số vàng này được bà dành dụm từ tiền con cháu biếu, tiền mừng tuổi mỗi dịp Tết.

“Bà chắt chiu từng đồng một. Con cháu cho bao nhiêu bà đều giữ lại, gần như không tiêu pha cho riêng mình”, chị Huyền chia sẻ.

Trong ký ức của con cháu, bà Thuận là người phụ nữ hiền hậu, sống tình cảm. “Trong tủ của bà lúc nào cũng có bánh kẹo. Mỗi lần các cháu, các chắt qua chơi, bà lại lấy ra cho. Bà không nói nhiều, nhưng lúc nào cũng âm thầm quan tâm như thế”, chị Huyền kể.

Bà Thuận trao cho 9 người con mỗi người một chỉ vàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là bà không chỉ trao vàng cho 4 con gái ruột mà còn chia đều cho 5 con dâu, rất công bằng. Theo chị Huyền, trong một gia đình nhiều thế hệ, sự công bằng và trân trọng dành cho cả con dâu như con ruột chính là điều không phải nơi nào cũng có.

“Các cô, các bác và mẹ mình đều rất bất ngờ, vì bà chưa từng nhắc đến chuyện cho vàng trước đó”, chị Huyền cho biết.

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Huyền đã ghi lại video và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn bình luận.

Nhiều người bày tỏ sự xúc động: “Thích nhất là bà chia đều cả con gái lẫn con dâu, đúng là phúc lớn của gia đình”; “Nhà đông con mà vẫn hoà thuận, nhìn ai cũng vui vẻ nhận quà mà thấy ấm lòng”; “90 tuổi vẫn minh mẫn, thương con cháu như vậy thật đáng quý”.

Không ít người cho rằng, 9 chỉ vàng có thể không phải con số quá lớn, nhưng giá trị nằm ở tấm lòng và cách cụ đối đãi công bằng với tất cả các con. Bởi phía sau những chỉ vàng ấy là cả một đời tảo tần, nhẫn nại và tình thương lặng lẽ của người mẹ đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”.

Với gia đình chị Huyền, món quà hôm ấy không chỉ là vàng, mà còn là kỷ niệm khó quên trong ngày con cháu sum vầy, một minh chứng giản dị rằng, khi tuổi đã cao, điều người mẹ nghĩ đến vẫn luôn là các con của mình.