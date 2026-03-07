Mẹ đảm Đồng Nai làm "nông trại" trên mái nhà, nuôi gần 100 con gà đẻ trứng

Chi hơn 20 triệu đồng biến sân thượng thành "nông trại"

Mới đây, hình ảnh khu vườn xanh mướt trên sân thượng của một người phụ nữ ở Đồng Nai thu hút sự chú ý. Không chỉ trồng đủ loại rau củ, cây ăn trái, chủ nhân còn mạnh dạn chăn nuôi gà lấy trứng ngay trên mái nhà, tạo nên mô hình “2 trong 1” giữa phố.

"Nông trại" trên sân thượng của chị Hậu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, chủ nhân khu vườn là chị Hậu - chủ tiệm chụp ảnh cưới, đồng thời là chuyên viên trang điểm tại xã Phước Thái (Đồng Nai). Chị Hậu cho biết công việc bận rộn khiến chị trân trọng những khoảng lặng riêng tư dành cho gia đình.

Tháng 9/2025, khi chuyển về nhà mới và ổn định chỗ ở, chị bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã ấp ủ từ lâu: Biến sân thượng thành khu vườn cung cấp thực phẩm sạch cho cả nhà. Chị là người lên ý tưởng, thiết kế và bài trí, còn chồng chị là người trực tiếp thi công, làm giàn, đóng chuồng theo đúng mong muốn của vợ.

Sân thượng nhà chị Hậu rộng khoảng 90m², được chia thành 3 khu vực. Khu sân trước rộng khoảng 50m², hai bên lan can được tận dụng tối đa để trồng các loại cây ăn trái như ổi, mận, táo Thái, xoài, dâu tây, dâu tằm, chanh Mỹ, khế, đu đủ…

Phần giữa sân để trống làm nơi cả gia đình tụ họp, sinh hoạt. Phía sau, diện tích khoảng 20m² được dành cho vườn rau và khu chuồng gà.

Nhìn rau và trứng chị Hậu thu hoạch, nhiều người không khỏi thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại khu sân sau, chị trồng đa dạng các loại rau củ quả. Bên cạnh những loại rau gia đình dùng hằng ngày như mồng tơi, rau muống, rau thơm, bầu, bí, mướp, chị còn linh hoạt trồng thêm rau theo mùa như bắp cải... để thay đổi thực đơn.

Để đảm bảo an toàn và độ bền lâu dài, ngay từ đầu, chị yêu cầu xử lý chống thấm kỹ lưỡng bằng vật liệu chất lượng tốt. Các chậu trồng cây đều được khoan lỗ thoát nước, đặt trên giá đỡ để tránh ứ đọng. Chị còn lắp đường ống thu nước thải dẫn về cuối vườn, tận dụng lại nguồn nước này để tưới rau, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường.

Tổng chi phí đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu đồng. Phần lớn giàn, giá và chuồng gà đều do chồng chị tự tay thực hiện để tiết kiệm chi phí. Chị chọn loại chậu tốt để dùng lâu dài, tránh phải thay mới nhiều lần.

Chị Hậu chăm sóc vườn rau và khu vực chuồng gà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi ngày, chị dành khoảng một tiếng để tưới rau và chăm sóc gà. Thời gian đầu, chị gặp không ít khó khăn do chưa có kinh nghiệm: Chưa biết trồng thế nào, dùng phân gì cho phù hợp, chọn chậu ra sao cho bền.

"Có lần tôi dùng bã mía lót đáy chậu với suy nghĩ tốt cho cây, nhưng chỉ vài ngày, chậu xuất hiện sâu và mùi hôi nồng nặc, buộc tôi phải làm lại từ đầu. Chính những “tai nạn” ban đầu đã giúp tôi rút ra nhiều bài học quý giá", chị nói.

Với chị Hậu, khu vườn không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp rau trái. Sau những giờ làm việc căng thẳng, chỉ cần bước lên sân thượng, nhìn màu xanh mướt trải rộng là mọi áp lực dường như tan biến. Chị vui vì đã biến một không gian bê tông khô cứng thành nơi đầy sức sống - một góc bình yên, thư giãn của gia đình.

Gà đẻ trứng liên tục, mang đến nguồn thực phẩm sạch mỗi ngày

Ý tưởng nuôi gà trên sân thượng xuất phát từ mong muốn có thêm trứng sạch cho các con ăn mỗi ngày. Ban đầu chị cũng lo lắng về vấn đề mùi và ảnh hưởng đến hàng xóm nên chỉ nuôi thử một ít gà rutin, gà tre Thái và gà ta để rút kinh nghiệm. Sau đó, chị dần cải tạo chuồng trại theo hướng khép kín, đảm bảo vệ sinh.

Hiện chị nuôi khoảng 40 con gà H’Mông và gà Ai Cập, 10 con gà tre Thái, 30 con gà rutin và 15 con chim cút. Chuồng gà được thiết kế 3 tầng, đặt cách mặt đất khoảng 15cm. Bên ngoài có khay hứng phân, kết hợp lót trấu và men vi sinh để giảm mùi hôi.

Chị Hậu nuôi gần 100 con gà các loại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi tuần chị Hậu dọn vệ sinh chuồng một lần. Phân gà được ủ làm phân bón cho vườn, tạo thành vòng tuần hoàn khép kín. Chuồng được thiết kế đáy nghiêng để khi gà đẻ, trứng tự lăn ra ngoài, hạn chế tình trạng gà mổ hoặc dẫm đạp lên trứng.

Ba mặt chuồng được bọc tấm chống nóng, phía trước có lớp màng sáng có thể kéo lên cho gà tắm nắng, hít khí trời và kéo xuống khi trời mưa hoặc ban đêm. Trên mái còn lợp thêm mái rơm giúp giảm nhiệt, tạo không gian mát mẻ.

Thức ăn cho gà là rau xanh từ vườn, thóc ngâm nảy mầm, bắp xay, cám gạo, kết hợp thêm bột cá và vỏ đầu tôm. Thỉnh thoảng chị bổ sung vitamin, khoáng chất và sử dụng các loại lá như lá mơ, lá ổi, lá đu đủ để tăng sức đề kháng cho gà. Nhờ vậy, gà khỏe mạnh, đẻ đều và trứng to.

"Trung bình mỗi ngày tôi thu khoảng 18-20 trứng, có thời điểm cao nhất lên đến 22 trứng. Trứng gà nhà đẻ thơm, lòng đỏ nhiều và đậm hơn. Thịt gà cũng săn chắc, vị ngọt tự nhiên", chị Hậu cho hay.

Thời gian đầu nuôi gà, từng có đợt gà mua từ xa về bị bệnh do quá trình vận chuyển. Chị phải tìm hiểu cách chăm sóc, cách ly và cho uống thuốc. Sau lần đó, chị rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc chọn giống và chăm sóc.

"May mắn là hàng xóm không phàn nàn vì tôi luôn chú trọng vệ sinh, kiểm soát mùi kỹ lưỡng. Gia đình cũng cùng tham gia chăm sóc. Các con đặc biệt thích thú khi được thu hoạch trứng hay hái rau. Theo tôi, đây là cách để trẻ hiểu giá trị của lao động và thực phẩm sạch", chị nói.

Rau và trứng chị Hậu thu được từ sân thượng của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ngày có vườn và chuồng gà trên sân thượng, gia đình hầu như không phải mua rau và trứng ngoài chợ. Mỗi tháng tiết kiệm được một khoản đáng kể, nhưng với chị, giá trị lớn nhất không phải tiền bạc mà là sự an tâm trong từng bữa cơm.

Niềm tự hào của chị là mỗi mâm cơm gia đình đều có rau xanh và trứng do chính tay mình làm ra. Đồng thời, chị cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng để nhiều người mạnh dạn trồng rau, nuôi gà, biến những khoảng không gian nhỏ thành nơi nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc gia đình.