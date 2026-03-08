Mẹ ruột và con gái ở Bắc Ninh cùng sinh con, gia đình chăm 3 cậu cháu

“Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy như một giấc mơ. Bỗng dưng trong nhà có thêm 3 "cục vàng" đáng yêu. Nhiều người xem video còn tưởng cả ba bé đều là con tôi”, Lê Phương Thuỷ (26 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Mới đây, đoạn video Thuỷ đăng về câu chuyện gia đình mình thu hút hơn một triệu lượt xem trên mạng xã hội. Trong video ghi lại khoảnh khắc cô cùng lúc chăm sóc ba bé trai mới chỉ vài tháng tuổi.

Theo Thuỷ, trong ba em bé, hai bé là em trai ruột của cô, bé còn lại là con trai của Thuỷ.

Thuỷ chia sẻ, nhà có 2 chị em gái. Suốt nhiều năm bố mẹ cô không sinh thêm con. Tuy nhiên, cuối năm 2024, khi cô lập gia đình, bố mẹ bắt đầu nghĩ đến việc có thêm con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF).

“Nhà mình ít người, em đi học, mà bố mẹ mới hơn 40 tuổi nên ai cũng động viên sinh thêm cho vui cửa vui nhà. Mình cũng thích có nhiều anh chị em nên hoàn toàn ủng hộ”, Thuỷ kể.

Thời điểm mẹ cô chuyển phôi, Thuỷ đang mang thai được hơn hai tháng. Cả gia đình hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi biết mẹ mang thai đôi, niềm vui xen lẫn sự lo lắng.

“Mình bất ngờ vì mẹ chọn đặt hai phôi. Phần thì mừng, phần lại lo vì mẹ có tuổi, mà bầu đôi thì nguy hiểm hơn”, cô nói.

Quá trình làm IVF của mẹ Thuỷ không hề đơn giản. Nhà ở tỉnh Bắc Ninh, bà phải di chuyển quãng đường hơn 100km để đến bệnh viện thăm khám nhiều lần. Sau khi đậu thai, bà gần như hạn chế đi lại, chủ yếu nghỉ ngơi để giữ thai.

May mắn, suốt thai kỳ sức khỏe của mẹ Thuỷ khá ổn định và ca sinh diễn ra thuận lợi. Hai em bé chào đời với cân nặng lần lượt 2,2kg và 2,3kg.

Bố mẹ Thuỷ sinh thêm con ở tuổi U50 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mang thai cùng thời điểm với con gái, câu chuyện mỗi ngày của hai mẹ con cũng xoay quanh việc siêu âm, uống vitamin, chế độ ăn uống.

“Giờ nhiều thứ hiện đại hơn ngày xưa, mẹ không biết nên ngày nào hai mẹ con cũng nói chuyện. Có khi mình lại là người hướng dẫn mẹ”, Thuỷ cười.

Thuỷ sinh con trước mẹ hai tháng. Thời gian ở cữ, cô ở nhà chồng và được gia đình chồng chăm sóc chu đáo. Khi con tròn một tháng tuổi, bố mẹ đón cô về nhà ngoại để ông bà được chơi với cháu.

“Mẹ lúc đó bụng to nhưng vẫn khỏe lắm. Nấu nướng, dọn dẹp mẹ làm hết, không để mình động tay. Bà còn bế cháu cho mình ngủ”, cô nhớ lại.

Ngày mẹ sinh hai em trai, Thuỷ không thể có mặt tại bệnh viện vì phải ở nhà chăm con và trông nhà. Khi nhìn thấy những bức ảnh đầu tiên của hai em được gửi về, cô không giấu nổi xúc động.

“Nhìn ảnh hai em mà vui lắm. Nhiều khi nghĩ lại vẫn tưởng mơ, tự dưng có thêm hai cục vàng đáng yêu”, cô nói.

Con trai Thuỷ (ngoài cùng bên phải) và hai em trai mới sinh của cô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi Thuỷ chia sẻ câu chuyện gia đình lên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận hài hước như: “Sau này cậu và cháu có khi học cùng lớp”, hay “đi họp phụ huynh gặp nhau”.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng bố mẹ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 40. Tuy nhiên Thuỷ cho biết gia đình không quá bận tâm đến những bình luận trái chiều.

“Trong suốt thai kỳ mẹ mình đều được bác sĩ theo dõi, hướng dẫn rất kỹ. Hiện tại sức khỏe các em đều tốt, cả nhà ai cũng vui khi có thêm thành viên mới”, cô nói.

Từ khi có thêm em, cuộc sống của gia đình diễn ra nhiều thay đổi, bữa cơm hiếm khi đủ mặt cả nhà vì phải thay nhau trông nom các em.

Thuỷ lấy chồng cách nhà khoảng 5 phút đi xe, cứ rảnh lại về thăm bố mẹ và các em trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện Thuỷ sống ở nhà chồng, cách nhà bố mẹ ruột khoảng 5 phút đi xe máy. Những lúc rảnh, hai vợ chồng lại bế con sang nhà ngoại chơi. Mỗi lần về, căn nhà nhỏ lại rộn ràng hơn khi Thuỷ vừa nhảy múa, hát hò cho các em cùng con trai nghe.

Có ba em bé trong nhà, không ít lần cả ba cùng khóc khiến người lớn “xoay như chong chóng”. May mắn là gia đình luôn có 2-3 người ở nhà nên mỗi người phụ trách một bé.

“Một mình chắc mình cũng không biết xoay xở thế nào”, Thuỷ cười nói.

Cô cũng thừa nhận trước đây từng lo lắng khi đi lấy chồng sẽ ít có cơ hội gần gũi bố mẹ, ông bà sẽ buồn. Nhưng từ ngày hai em trai chào đời, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.