Mẹ đảm ở Hà Nội giảm 10kg nhờ chạy bộ, mỗi lần xỏ giầy như được đi du lịch

Cuộc sống thay đổi tích cực nhờ chạy bộ

Từng ái ngại với thân hình nặng nề, chị Nguyễn Thùy Dương (39 tuổi, phường Xuân Phương, Hà Nội) đã tìm thấy sự tự tin nhờ những thay đổi không ngờ khi đến với bộ môn chạy bộ. Thi thoảng chị tham gia các giải chạy để giao lưu, kết nối và có cơ hội tham quan các di tích, cảnh đẹp…

Chị Thùy Dương chia sẻ, chị đến với chạy bộ một cách tình cờ, qua buổi tham gia hoạt động chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic do cơ quan tổ chức tại Hồ Thiền Quang năm 2023.

Chị Dương nhận ra nhiều lợi ích từ bộ môn chạy bộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, chị Dương tham gia sự kiện với suy nghĩ đơn giản “nếu không chạy được thì sẽ đi bộ”. Tuy nhiên, chị không ngờ, mình có thể hoàn thành chặng đường 5km với thời gian 50 phút. Sau buổi chạy ấy, chị quyết định lên kế hoạch tập luyện để biến chạy bộ thành thói quen mỗi ngày.

Những ngày đầu tập luyện không hề dễ dàng. Chị gặp phải ba khó khăn lớn. Khó khăn đầu tiên đến từ việc thay đổi thời gian sinh hoạt. Chị kể, mỗi ngày đều phải dậy sớm, đôi khi phải "tranh đấu” với bản thân để rời khỏi giường, xỏ giày ra đường khi đang ngủ ngon.

Những ngày đầu, cơ thể chưa thích nghi nên chân chị bị đau ống đồng, đau cơ, bàn chân còn bị sưng. Lo lắng cho sức khỏe, chị Dương thậm chí đã đi xét nghiệm máu để kiểm tra nhưng các bác sĩ cho biết, đó là những thay đổi rất bình thường. Dần dần, khi đã chạy đều, các triệu chứng đó sẽ biến mất.

Khó khăn những ngày đầu còn đến từ cân nặng của bà mẹ hai con. Trải qua 2 lần sinh nở, như nhiều phụ nữ, chị Dương bị tăng cân. Thân hình nặng nề khiến những bước chân của chị nặng nhọc hơn.

“Khi ấy, tôi chưa biết cách điều hòa nhịp thở, nhịp tim tăng cao, dẫn đến tình trạng vừa chạy vừa đi bộ vì mệt mỏi”, chị Dương nhớ lại.

Những thử thách này khiến chị không ít lần nản lòng, nhưng niềm đam mê đã giúp chị vượt qua.

Hình ảnh chị Dương trước và sau khi chạy bộ cùng với 1 bộ áo dài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 2 năm kiên trì với bộ môn chạy bộ, chị Thùy Dương đã chứng kiến sự thay đổi không ngờ. Trong gần 1 năm đầu, chị giảm hơn 10kg, thân hình trở nên thanh thoát, vận động nhẹ nhàng và linh hoạt.

Chị kể: "Mỗi ngày chạy bộ là một ngày vui. Ra đường chạy, tôi được giao lưu, kết nối với anh chị em trong câu lạc bộ chạy. Từ đây tôi gắn bó với câu lạc bộ Xuân Phương Runners, nơi anh chị em là nguồn động lực giúp tôi tiến bộ từng ngày”.

Chạy bộ không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn mang lại nhiều lợi ích khác như tăng khả năng miễn dịch, giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống và công việc.

Chị Dương chia sẻ, chị gần như không bị ốm vặt. Chị vừa đi làm tại bệnh viện, vừa cùng chồng chăm sóc gia đình và 2 con nhỏ, mỗi ngày đều khá bận rộn, nhưng chạy bộ giúp chị giải tỏa căng thẳng, cân bằng cuộc sống. Chị luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực tiếp tục làm việc, cống hiến.

“Nhờ chạy bộ, tôi có thêm nhiều người bạn mới. Nhờ đó, cuộc sống hàng ngày trở nên tươi vui, tràn đầy năng lượng. Đồng nghiệp tại cơ quan thường khen tôi trẻ trung, khỏe mạnh hơn trước. Điều này trở thành động lực hàng ngày để tôi duy trì tập luyện”, chị Dương tâm sự.

Chị Dương quen thêm nhiều người bạn mới khi tham gia chạy bộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ấn tượng sâu sắc với giải chạy di sản

Chị Dương tìm hiểu và nhận ra, cộng đồng chạy bộ Việt Nam đang ngày một lớn mạnh. Mỗi năm, tại Việt Nam, có rất nhiều giải chạy lớn nhỏ được tổ chức và có nhiều hoạt động giao lưu kết nối rất thú vị.

Hơn 2 năm qua, chị Dương đã tham gia rất nhiều giải chạy ở Hà Nội với các cự ly 21km, 42km. Giải chạy khiến chị ấn tượng nhất là Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội.

Người phụ nữ 39 tuổi chia sẻ, Giải chạy Di sản Hà Nội năm 2024 là giải chạy thứ ba mà chị tham gia kể từ khi bắt đầu hành trình chạy bộ. Chị hào hứng đăng ký vì được anh chị em trong câu lạc bộ kể rằng giải có đường chạy rất đẹp, qua các điểm du lịch và địa danh lịch sử của Hà Nội. Điều này khơi dậy sự tò mò và phấn khích trong chị.

Ngày chạy chính thức, chị Thùy Dương băng băng sải bước qua các địa danh nổi tiếng như Hồ Gươm, Hồ Tây, Lăng Bác, Văn Miếu và những con phố cổ kính của Hà Nội. Chị được hòa mình vào dòng người đông vui, tràn đầy sức sống và còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của Hà Nội.

Chị Dương tham gia giải chạy Di sản Hà Nội năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Công tác hậu cần của giải chạy được tổ chức rất chu đáo, từ việc nhận bib (số chạy) đến hỗ trợ khi hoàn thành cự ly. Tham gia giải chạy không chỉ mang lại niềm vui mà còn là động lực lớn để tôi tìm kiếm các kỷ lục cá nhân (PR), thúc đẩy quá trình tập luyện hàng ngày”, chị Dương nói.

Trong mùa giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, chị Thùy Dương đăng ký cự ly 21km với mục tiêu hoàn thành trong 1 giờ 45 phút – một thử thách lớn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để đạt được điều này, chị đã lập kế hoạch tập luyện cụ thể: Duy trì chạy bộ hàng ngày, kết hợp các bài tập bổ trợ để tránh chấn thương và cải thiện thành tích.

Chị tham gia challenge (thử thách) của câu lạc bộ để tích lũy sức bền và hạ nhịp tim, đồng thời chú trọng chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý nhằm hỗ trợ tối ưu cho cơ thể.

Chị Thùy Dương nhấn mạnh rằng trong cuộc sống bộn bề, nhiều chị em phụ nữ thường quên mất việc chăm sóc dáng vóc và sức khỏe bản thân vì muôn vàn lý do. Chạy bộ là một bộ môn phù hợp với phụ nữ bận rộn.

“Chỉ cần dành 30 phút mỗi buổi sáng là đủ. Nếu không vận động, ngoài 50 tuổi, lượng mỡ bụng tích tụ nhiều kèm theo các rối loạn chuyển hóa sẽ khiến việc duy trì dáng vóc và sức khỏe khó khăn hơn với phụ nữ", chị nói.

Năm nay chị Dương đặt mục tiêu sẽ về đích trong khoảng thời gian 1 tiếng 45 phút cự ly 21km (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị cũng đưa ra lời khuyên mọi người hãy giữ quan điểm: "Kỷ luật trong chạy bộ sẽ đem đến những kết quả như mong đợi”. Đây không chỉ là lời khuyên mà còn là bài học từ chính hành trình của chị.

Hành trình của chị Thùy Dương không chỉ là câu chuyện về sự kiên trì mà còn là minh chứng sống động cho việc chạy bộ có thể mang lại những thay đổi không ngờ cho bất kì ai.