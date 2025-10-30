Chú rể dùng xe kéo rước dâu vượt lũ ở Đà Nẵng

Một đám cưới "có một không hai" đã diễn ra tại khối 2A, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng, khi chú rể phải vượt qua dòng nước lũ để rước dâu, tạo nên những khoảnh khắc vừa "dở khóc dở cười" nhưng cũng đầy xúc động.

Sáng 28/10, khu vực khối 2A chìm trong biển nước, khiến cô dâu và gia đình không thể di chuyển. Trước tình thế bất khả kháng, hai bên gia đình đã quyết định tổ chức lễ cưới tại nhà văn hóa khối.

Người dân địa phương đã không quản ngại khó khăn, dùng xe kéo để đưa đại diện nhà trai cùng sính lễ vượt lũ đến rước dâu.

Chú rể tự tay kéo xe đưa cô dâu vượt lũ (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Hình ảnh chú rể tự tay kéo chiếc xe chở cô dâu, cả hai trong trang phục cưới truyền thống, gương mặt vẫn rạng rỡ giữa dòng nước lũ, đã chạm đến trái tim của nhiều người chứng kiến.

"Lũ về bất ngờ nhưng ai cũng cố gắng giúp hai cháu có một ngày vui trọn vẹn. Cả làng cùng góp tay, người giữ xe, người kê bàn, người gói sính lễ lại cho khỏi ướt…", một người dân địa phương chia sẻ, thể hiện tình làng nghĩa xóm ấm áp trong hoạn nạn.

Người dân chung tay giúp nhà trai đưa sính lễ sang rước dâu (Ảnh: Nguyễn Đạt).

Câu chuyện về đám cưới đặc biệt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhận được vô vàn lời chúc phúc.

"Đám cưới giản dị mà đáng nhớ nhất Đà Nẵng, cả làng chung tay, nghe mà ấm lòng quá", tài khoản Đoàn Vinh bình luận.

Một tài khoản khác, Vy Vy, viết: "Vượt lũ để về bên nhau, chúc cho tình yêu này luôn bền vững".

Theo UBND phường Điện Bàn Đông, những ngày qua, các tuyến đường ĐH8 và ĐH9 thuộc địa phận phường đã bị ngập lụt nghiêm trọng, hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, giao thông chia cắt và nhiều nơi bị cô lập.

Lực lượng chức năng đã túc trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, cắm biển cảnh báo và rào chắn tại các khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan trước diễn biến lũ lụt, cũng như rà soát các khu dân cư có nguy cơ sạt lở, ngập úng nặng để chủ động phương án sơ tán khi cần thiết, đã được triển khai tích cực.