Đám cưới mùa lũ: Bắc ghế đi ăn cỗ, chèo thuyền hoa đón dâu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), khiến nhiều khu vực ở Thanh Hóa mưa lớn kéo dài, giao thông khó khăn. Xe máy phải lội nước, ô tô nhiều nơi chết máy, đường như biến thành sông.

Trong bối cảnh đó, một đám cưới đặc biệt diễn ra tại Thanh Hóa. Cô dâu được đưa vào rạp cưới bằng thuyền, vượt qua nước ngập. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Chỉ sau vài giờ, video đã thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem.

Gia đình chú rể Việt Anh bơi thuyền vào nhà cô dâu giữa mùa lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Đi thuyền vào rạp cưới giữa mùa lũ, đúng là đám cưới có một không hai", "Cưới hỏi phiên bản miền sông nước", "Đúng chuẩn tình yêu không ngại bão dông"... là những bình luận dí dỏm từ cư dân mạng khi theo dõi đoạn video.

Có ý kiến còn cho rằng đây là "đám cưới đáng nhớ nhất năm", vừa lạ lẫm, vừa đong đầy kỷ niệm.

Đám cưới mùa lũ ở Thanh Hóa (Video: TikTok @meomayy).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đám cưới này diễn ra tại xã Lĩnh Toại (Thanh Hóa). Cô dâu trong đoạn video là Ngọc Linh. Ngôi nhà của Linh nằm ở khu vực thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa lớn.

Rạng sáng 30/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nước bắt đầu tràn vào sân nhà chị Linh, song chưa quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, nước đã ngập kín sân.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Linh cho biết khi chị vừa trang điểm xong, khoảng sân trước nhà đã bị ngập, nước tràn sát thềm, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Trong tình thế éo le, gia đình cô dâu và hàng xóm đã nảy ra ý tưởng dùng thuyền để rước dâu, biến thử thách thành một kỷ niệm khó quên trong ngày trọng đại.

Ngọc Linh - cô dâu của đám cưới đặc biệt - bước trên hàng ghế được kê tạm dẫn ra thuyền để đón dâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước giờ đón dâu, con đường ngập sâu nên người nhà xếp gạch, kê ghế thành hai hàng, buộc chắc chắn thành lối đi tạm dẫn ra chỗ có thể cập thuyền. Từ đó, cô dâu Ngọc Linh được dìu lên thuyền, tiến về phía rạp cưới trong tiếng hò reo cổ vũ vui vẻ của bà con lối xóm.

Chiếc thuyền được trang trí hoa tươi, trở thành "xe hoa đặc biệt" của đôi uyên ương. Đội bê tráp cũng phải lội nước để hoàn thành nghi lễ. Người thân đứng hai bên giữ thuyền, đảm bảo an toàn cho cô dâu, chú rể. Dù vất vả, khung cảnh vẫn tràn ngập tiếng cười, tạo nên một đám cưới có "một không hai".

"Ban đầu mình nghĩ chỉ là một chiếc thuyền nhỏ để trung chuyển vì quãng ngập không quá dài. Nhưng thật bất ngờ, các cô bác hàng xóm đã giúp bố mẹ mình chuẩn bị hẳn một chiếc thuyền hoa xinh xắn, cùng tông màu với rạp cưới. Khi gia đình chồng tới, mọi người cũng bất ngờ lắm", chị Linh xúc động nói.

Bà Nguyễn Lý - mẹ cô dâu - cũng bày tỏ niềm vui khi ngày cưới của con gái nhận được nhiều lời chúc mừng, động viên từ bà con làng xóm. Mọi người bắc ghế đi ăn cỗ.

Bà cũng cho biết sau đám cưới, ảnh hưởng của bão lũ vẫn khiến gia đình phải lo toan thêm nhiều công việc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhóm quay phim, chụp ảnh cưới do anh Trương Minh Tân phụ trách cho biết, đây là trải nghiệm chưa từng có.

"Chúng tôi từng tác nghiệp nhiều đám cưới trong điều kiện mưa to, nước ngập, nhưng chèo thuyền giữa bão lũ thì là lần đầu.

Có lúc phải kê máy lên cao, thậm chí đứng trên cổng để ghi hình. Dù khó khăn, tất cả đều rất vui khi được chứng kiến và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này", anh Trương Minh Tân bày tỏ.

Anh Tân cũng chia sẻ, dù nước ngập khắp nơi, may mắn là khu vực chụp ảnh lưu niệm được đặt trên nền cao có bậc thang, nên vẫn có chỗ khô ráo. Nhờ vậy, cô dâu chú rể cùng bạn bè, người thân có thể ghi lại những tấm hình kỷ niệm. Giữa khung cảnh bão lũ, nụ cười của cô dâu chú rể và sự vui vẻ của bà con đã làm cho ngày cưới thêm ấm áp.

Đội bê tráp phải xắn quần, lội qua đoạn ngập sâu để mang lễ vào nhà gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ nhóm quay phim, chụp ảnh, bà con lối xóm cũng coi đây là một kỷ niệm hiếm có. Mọi người cùng nhau góp sức, dìu dắt, đẩy thuyền và không quên vỗ tay, hò reo cổ vũ, chúc mừng cho đôi uyên ương. Giữa khung cảnh bão lũ, những nụ cười rạng rỡ và tấm ảnh lưu niệm trở thành điểm nhấn ấm áp trong ngày trọng đại.

Với nhiều người, đây không chỉ đơn thuần là một đám cưới giữa mùa lũ, mà còn là ngày hội đặc biệt của cả xóm, nơi tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết trong gian khó.