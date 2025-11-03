Bộ đội “cõng” hàng tấn gạo lội nước tiếp tế cho vùng vùng lụt ở Đà Nẵng

Sau đợt mưa lũ lịch sử, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng vẫn đang oằn mình khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều xóm làng vẫn chìm trong biển nước, khiến đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn.

Trong bối cảnh đó, các chiến sĩ Quân khu 5 đã kịp thời có mặt, mang theo những phần quà ấm áp, sẻ chia và động viên bà con vượt qua hoạn nạn. Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 574 đã vận chuyển hàng tấn lương thực, thực phẩm đến với đồng bào vùng lũ.

Bộ đội Lữ đoàn 574 cõng gạo đưa xuống tiếp ứng cho dân vùng cô lập xã Quế Sơn (Ảnh: Khải Đăng).

Những chuyến xe nghĩa tình đã mang theo 2 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô, 200 lít nước mắm, 200 lít dầu ăn, 100kg muối, 30kg mì chính, 50 cái bánh chưng, 100 lốc nước ngọt và 150 túi quà gồm mì tôm, bánh, sữa.

Hàng hóa phải trải qua hành trình gian nan, từ xe tải đến thuyền nhỏ, xuồng để len lỏi vào những khu vực còn ngập sâu. Các chiến sĩ không quản ngại mưa gió, ngâm mình trong nước lũ để vận chuyển quà, khẩn cấp hỗ trợ người dân.

Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn 574, chia sẻ: "Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng sẻ chia, tình cảm yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và Lữ đoàn 574 gửi đến nhân dân vùng lũ".

Những chuyến xe băng nước lũ để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân (Ảnh: Khải Đăng).

Thượng tá Thành nhấn mạnh, trong mưa lũ, những người lính luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Giờ đây, khi lũ lụt tạm qua, các chiến sĩ Quân khu 5 lại tiếp tục tỏa khắp những nẻo đường để hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả; trao hàng ngàn suất quà, hàng tấn lương thực, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.