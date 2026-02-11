Ám ảnh tắc đường ngày Tết, phố phường kẹt cứng, 3km đi cả tiếng

Ngày cận Tết mất 3-4 tiếng trên đường

Mấy ngày nay, trước khi từ cơ quan ra về, anh Trần Quốc (ở Hà Nội) luôn thực hiện thao tác kiểm tra lộ trình trên bản đồ trực tuyến. 16h30, khắp mọi ngả đường từ phố Hàng Chuối về nhà anh ở chung cư Hateco Xuân Phương đều báo đỏ (đường trong tình trạng ùn tắc). Quãng đường 15km về nhà vì thế trở thành nỗi ám ảnh với người đàn ông này.

“Chiều 9/2, tôi mất hơn 3 tiếng để di chuyển về nhà. Rẽ lối nào cũng thấy kín xe, tôi chấp nhận đi vòng 2-3km để tránh những “điểm đen” ùn tắc nhưng vẫn không ăn thua”, anh Quốc chia sẻ.

Theo người đàn ông này, buổi sáng, anh dậy sớm, xuất phát từ 6h nên chỉ mất gần 1 tiếng là đến cơ quan. Nhưng buổi chiều thì lâu hơn, khoảng 2-3 tiếng vì đó là thời điểm tan tầm, mọi người đổ ra đi mua sắm hoặc ngoại giao, chúc Tết. Có những ngày anh mất 3-4 tiếng chỉ để di chuyển đi lên cơ quan và về nhà, nếu tính thêm thời gian đi gặp gỡ chúc Tết thì thành 5-6 tiếng.

Biết mỗi ngày chồng phải lái xe trên đường nhiều tiếng, vợ anh Quốc liền mua sẵn cho chồng ít kẹo gừng, bánh mỳ để trên xe để anh ăn lót dạ mỗi khi chiều muộn.

“Về quê bình thường cũng không khổ thế này. Có lẽ mấy hôm tới, tôi sẽ để ô tô ở nhà và chuyển sang đi xe máy hoặc xe ôm công nghệ”, anh Quốc nói về giải pháp tạm thời.

Đường Vành đai 3 tắc cứng vào giờ tan tầm (Ảnh: Nam Việt).

Tối muộn ngày cận Tết, chị Trần Nga (sống tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) loay hoay tìm đường về nhà sau khi rời Trung tâm Hội nghị Quốc gia trên Đại lộ Thăng Long. Chị liên tục đặt xe ôm công nghệ, mức giá hiển thị cao gấp 2-3 lần ngày thường nhưng không tài xế nào nhận cuốc.

“Khi hỏi xe ôm truyền thống, tôi chấp nhận trả 100.000 đồng cho quãng đường mà ngày thường chỉ khoảng 40.000 đồng nhưng vẫn không ai đi vì họ sợ mắc kẹt nhiều giờ ngoài đường”, chị Nga kể.

Bất lực giữa dòng xe ken đặc, chị đành đi bộ 2km và gọi chồng đến đón. Theo chị Nga, những ngày này, tuyến Vành đai 3 - nơi tập trung lượng lớn người dân về quê ăn Tết - gần như rơi vào tình trạng ùn tắc thường xuyên.

“Bình thường đi vài ki-lô-mét chỉ mất 5-10 phút, nhưng cận Tết có hôm cả tiếng đồng hồ xe vẫn đứng im, không nhúc nhích nổi”, chị nói.

Ám ảnh khi đi qua những tuyến đường thi công dang dở

Ngày cận Tết, một số tuyến đường ở Hà Nội vẫn đang trong tình trạng thi công dang dở khiến việc di chuyển của người dân đã khó khăn lại càng thêm vất vả.

Anh Huy Nam có lộ trình di chuyển Trung Kính - Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi mỗi ngày. Những ngày này, khi đi qua tuyến này, anh luôn mất gấp đôi thời gian.

Người đàn ông cho hay, gần đây dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tuân được triển khai. Vỉa hè dọc hai bên đường Nguyễn Tuân đoạn gần ngã 3 Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi bị đào sâu 1-2m và rộng khoảng 2m để làm cống thoát nước.

Hoạt động thi công ảnh hưởng đến giao thông từ đường Nguyễn Tuân tới Nguyễn Trãi.

Đất đào cống chất đống ngay bên đường Nguyễn Tuân nhưng không được che chắn khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cũng rơi vào cảnh chật vật tìm đường về nhà những ngày cận Tết, chị Thuý Vân (sống ở xã An Khánh) cho biết, để kịp dự lễ tổng kết cuối năm vào ngày cuối tuần vừa qua tại phố Hai Bà Trưng, chị đã chủ động xuất phát sớm trước gần 2 tiếng. Tuy nhiên, ngay từ đoạn Trần Duy Hưng, chiếc taxi gần như bị “chôn chân” giữa dòng xe nối dài.

Đường phố chật kín, xe máy len lỏi, ô tô hễ thấy khoảng trống là chen vào. Thời gian trôi nhanh, nhìn giờ tổ chức sự kiện đến gần, chị Vân càng thêm sốt ruột. Khi chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ liên hoan, chị buộc phải xuống xe, quyết định bắt xe ôm đi tiếp.

Thế nhưng, việc tìm xe ôm cũng không dễ dàng. Sau nhiều lần hỏi và bị từ chối vì đường quá tắc, chị Vân mới được một xe ôm truyền thống đồng ý chở với giá 150.000 đồng cho quãng đường từ Trần Duy Hưng đến phố Hai Bà Trưng.

“Xe ôm chọn di chuyển qua đường Đê La Thành ra Giảng Võ nhưng không ngờ đường cũng tắc cứng vì trục này đang có công trình mở rộng đường Vành đai 1. Tôi đến nơi thì sự kiện đã diễn ra gần một tiếng”, chị Vân nói.

Dòng xe đông đúc tại đường Trần Duy Hưng (Ảnh: Nam Việt).

Không chỉ những quãng đường dài, ngay cả đoạn đường 2-3km cũng trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình. Chị Mai (sống tại phố Đại Từ) cho biết, việc đưa con trai đi học trong những ngày cận Tết là một “cuộc vật lộn”. Nhà chị nằm gần chợ, mỗi lần đưa con đến trường đều phải đi qua khu vực này.

“Ngày thường tôi chỉ mất khoảng 5 phút là tới trường nhưng mấy ngày gần Tết phải mất gần 30 phút mới thoát khỏi khu chợ”, chị Mai chia sẻ.

Theo chị, người dân đổ ra chợ mua sắm đồ Tết rất đông. Người bán bày hàng tràn ra lòng đường, người mua đứng ngay giữa đường lựa đồ, ô tô, xe máy chen chúc khiến giao thông nhiều lúc tê liệt.

“Tôi đưa con đi học từ 7h nhưng đến 7h30 mới tới nơi, trong khi nhà chỉ cách trường vài bước chân. Muốn bỏ xe máy để đi bộ cũng không được vì đường đông kín người”, chị Mai thở dài.

Con đường trước mặt chợ Đại Từ tắc cứng khi người dân đi chợ Tết (Ảnh: Nam Việt).

Người phụ nữ cho biết, suốt những ngày cận Tết, con đường trước nhà chị gần như lúc nào cũng trong tình trạng ùn tắc, khiến sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.

Các chuyên gia giao thông nhận định, cứ đến dịp cuối năm, lượng người và phương tiện giao thông tại Hà Nội thường tăng cao. Nhu cầu mua sắm, thăm hỏi lớn hơn bình thường nên nhiều người đổ ra đường. Nhiều tuyến đường dù không phải giờ cao điểm vẫn rất đông đúc khiến giao thông ùn tắc nối dài từ phố này sang phố khác.

Ngoài ra, còn có thể kể đến một số nguyên nhân như lượng phương tiện chở hàng hóa tăng, các hoạt động sửa chữa, thi công gấp rút được triển khai gây áp lực trên một số tuyến đường… Nhiều nơi người dân dừng xe mua sắm, xem hoa, cây cảnh sắm Tết dẫn đến ùn tắc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Xuân Thủy, giao thông dịp Tết năm nào cũng “nóng” bởi nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật nhất là sự gia tăng đột biến về nhu cầu đi lại của người dân.

Lưu lượng phương tiện trong những ngày cận Tết có thể tăng 60-70% so với ngày thường, riêng tại Hà Nội, số lượt đi lại từ 15 đến 20 triệu lượt/ngày có thể lên tới 30-40 triệu lượt/ngày. Điều này khiến nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường đều tăng cao.

Về giải pháp, chuyên gia này nhấn mạnh, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác điều hành, phân luồng, xử lý vi phạm, đẩy mạnh giám sát bằng camera AI trong đô thị cũng như trên các tuyến đường trọng điểm.

“Tết là dịp lễ cổ truyền nên ngành giao thông phải có trách nhiệm bảo đảm cho người dân được đi lại an toàn, thuận lợi, không bị chặt chém, không bị đe dọa bởi tai nạn giao thông”, TS Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.