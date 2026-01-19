Mở “nút thắt” trên quốc lộ 1A, người dân bớt nỗi lo tắc đường dịp Tết

Sau hơn 10 tháng triển khai khẩn trương, hạng mục mở rộng cầu Gianh và cầu Quán Hàu trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành và đưa vào khai thác đúng thời điểm cuối năm âm lịch.

Với tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, 2 cây cầu mới vượt sông Gianh và sông Nhật Lệ được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khai thác quốc lộ 1A, đảm bảo an toàn giao thông và chấm dứt tình trạng “thắt cổ chai” kéo dài nhiều năm qua. Trong ảnh cầu Gianh cũ và mới song song nhau.

Cầu Gianh mới có tổng chiều dài toàn tuyến 2,1km, trong đó phần cầu chính dài 745m với 9 nhịp bê tông cốt thép. Nhịp giữa của cầu có độ tĩnh không cao nhất gần 40m, đáp ứng yêu cầu lưu thông cho tàu thuyền qua lại trên sông Gianh.

Sau khi đưa vào khai thác, cầu Gianh cũ và mới có tổng bề rộng nền đường 20,5m, đáp ứng 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ với vận tốc thiết kế đạt 80km/h.

Cầu Gianh cũ được đưa vào sử dụng từ năm 1998, là tuyến huyết mạch duy nhất qua sông Gianh trên quốc lộ 1A.

Khi chưa mở rộng, cầu Gianh hẹp, tốc độ tối đa cho phép 50km/h nên mỗi dịp lễ, Tết, khi lưu lượng phương tiện lớn, khu vực qua cây cầu này lại ách tắc kéo dài. Trong ảnh là tình trạng xe nối đuôi nhau chờ qua cầu Gianh vào tháng 3/2025.

Cầu Quán Hàu mới bắc qua sông Nhật Lệ trên trục quốc lộ 1A, cách cầu Gianh 50km về phía Nam. Cây cầu mới này cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Gói thầu mở rộng cầu Quán Hàu có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hơn 1,8km, trong đó phần cầu chính dài 549m, được xây dựng song song và cách cầu cũ 15,5m về phía thượng lưu.

Khi đưa vào khai thác, cầu Quán Hàu cũ và mới kết hợp tạo mặt đường rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng lớn trên quốc lộ 1A.

Cầu Quán Hàu mới gồm 9 nhịp, được thiết kế đồng bộ với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Mặt cầu rộng rãi, thông thoáng sau khi hoàn thành.

Các hạng mục cuối cùng của đường dẫn 2 đầu cầu Quán Hàu đang được đơn vị thi công hoàn thiện để kết nối đồng bộ với tuyến đường hiện hữu.

Việc đưa vào khai thác cầu Gianh và Quán Hàu mới không chỉ giảm tải cho các cây cầu cũ, nơi thường xuyên ùn ứ khi xảy ra sự cố giao thông, mà còn xử lý hiệu quả các điểm nghẽn trên quốc lộ 1A.

"Trước đây, cầu Gianh và cầu Quán Hàu hẹp nên khi xảy ra sự cố giao thông thường ách tắc kéo dài. Đặc biệt thời điểm trước và sau Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến khu vực này trở thành điểm nghẽn. Nay cầu được mở rộng, chúng tôi bớt đi nỗi lo phải xếp hàng chờ hàng giờ để qua cầu như trước", anh Phạm Tiến Thịnh (SN 1987), một tài xế chia sẻ.

Vị trí cầu Gianh và cầu Quán Hàu (Ảnh: Google Maps).