Dân công sở hãi hùng khi nếm “2 cữ” tắc đường ngày cận Tết

“Sau khi tan làm, ai cũng mong được trở về nhà để ăn uống, nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Nhưng để làm được điều đơn giản đó, tôi phải trải qua 2-3h vật lộn trên nhiều tuyến đường tắc cứng”, anh Lê Quang Anh than thở.

Đồng hồ điểm 19h30, anh mới lững thững bước chân đến nhà. Quăng chiếc cặp xuống, anh nằm dài trên chiếc ghế sofa sau khi đã vượt qua khoảng 14km đường ùn ứ, đông nghẹt của Hà Nội.

Nhà ở khu vực đường Nguyễn Trãi, nam nhân viên thường mất 1 tiếng để đến công ty chứng khoán nằm trên đường Trần Quang Khải. Một tuần trở lại đây, thời gian di chuyển trên đường của anh gần như gấp đôi. Đơn cử chiều 6/2, anh Quang Anh tan sở sớm hơn từ 17h. Cứ ngỡ quãng đường di chuyển sẽ thoáng đãng hơn mọi khi do về sớm.

Anh Quang Anh ghi lại hình ảnh ùn tắc trên đường đi làm (Ảnh: NVCC).

Không ngờ, anh gặp cảnh tắc cứng tại khu vực Chùa Bộc, đến đường Nguyễn Trãi. Dòng người ken đặc, phủ kín mọi ngõ ngách. Xe máy, ô tô nối đuôi nhau bất tận. Với đôi tay mỏi rã rời, anh Quang Anh cố nhích từng chút trên đường.

“3 năm gắn bó với công ty này, tôi cứ ngỡ mình đã quen với chặng đường dài đi làm. Không ngờ đến những ngày cận Tết thì thấy thật bất lực. Cũng bởi tắc đường khiến tâm trạng của mình thêm bực bội, cáu gắt”, anh Quang Anh chia sẻ.

Cùng với đó, để kịp giờ làm ban sáng, anh cũng phải dậy sớm hơn. Ngược lại, nam nhân viên văn phòng trở về nhà trễ hơn mọi khi. Theo anh này, ai cũng muốn về nhà chuẩn bị bữa tối, nghỉ ngơi. Nhưng mỗi ngày đốt thời gian 2-3h trên đường thì thật khó chịu, lãng phí thời gian.

Tắc đường cũng là chủ đề được mọi người nơi anh Quang Anh làm việc chia sẻ với nhau dịp này. Anh cũng kể thêm về sự bất lực đang gặp phải của nam đồng nghiệp ngày nào cũng trải qua 25km ùn tắc mới đến nơi làm việc.

Dịp này, anh Bùi Thành Đạt sử dụng ứng dụng google maps (bản đồ trực tuyến) liên tục. Mỗi khi đi đâu, làm gì, anh đều kiểm tra xem tuyến đường mình đi qua có báo xanh (thông thoáng) hay đỏ lòm (tắc đường).

Dòng người nối đuôi nhau trên các tuyến phố (Ảnh: NVCC).

Là hướng dẫn viên du lịch, anh cũng liên tục nếm trải việc ùn tắc khi di chuyển trong nội đô Hà Nội. Sau khi trả khách hoàn tất, anh đi về điểm tập kết nằm trên đường Hoàng Quốc Việt lúc 17h, ngày 6/2.

Sau đó, anh mau chóng thu dọn đồ đạc trở về nhà nằm trên đường Lĩnh Nam. Như một việc không thể thiếu, anh kiểm tra google maps để có thể lựa chọn một hành trình dễ dàng di chuyển để không rơi vào cảnh ùn tắc, chôn chân trên đường nhiều giờ. Lúc này, đường Hoàng Quốc Việt, Đại La, Trường Chinh đã thông báo ùn tắc.

Anh nhanh trí đổi lộ trình qua Đê La Thành, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Kim Ngưu, Lĩnh Nam. May thay, cung đường này chỉ ùn tắc cục bộ, chứ không kéo dài như những tuyến đường kia. Anh Thành Đạt cho biết mình còn di chuyển bằng xe máy mới có thể thoát nhanh, chứ ô tô thì chôn chân chờ đợi. Ấy vậy, anh cũng mất 2h30 cho quãng đường đi về nhà của mình.

Anh hài hước chia sẻ: “Thời tiết Hà Nội se se lạnh, nhưng khi kẹt giữa làn khói xe, thì không khí ấm áp của động cơ cũng giúp xua tan cái lạnh của tiết trời”.

Anh Đạt cảm thấy mệt mỏi khi đối diện hàng tiếng đồng hồ ùn ứ (Ảnh: NVCC).

Song nhìn lại hành trình đi lại của mình, không ít lần anh thấy bất lực, muốn tạt vào ngồi tạm quán nước nào đó chờ đợi hết tắc. Khi ùn tắc, anh nhận thấy người dân điều khiển phương tiện hỗn loạn, lấn làn, chen chúc khiến việc đi lại càng khó khăn. Nhìn cảnh này anh Thành Đạt chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trở về nhà khi đã muộn, anh cố gắng nấu nướng nhanh gọn, đơn giản để dành thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Trước cảnh ùn tắc nghiêm trọng mỗi dịp cuối năm, nam hướng dẫn viên mong muốn cơ quan quản lý tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, tăng cường phương tiện công cộng để tạo thuận lợi giúp người dân lựa chọn hình thức này nhiều hơn.