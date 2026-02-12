Cô gái ở Hà Nội bị doạ giết mèo cưng, nếu không trả 7,5 triệu tiền chuộc

Hơn 1 tuần sau khi chú mèo cưng của gia đình bị bắt trộm, chị Đ. (SN 2000, sống ở Hà Nội) chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại chuỗi ngày sống trong lo lắng, vì bị một người đàn ông ép phải trả tiền chuộc mới bàn giao lại con vật.

Chú mèo cưng của gia đình chị Đ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo lời chị Đ., sự việc mất mèo xảy ra vào rạng sáng 3/2. Khoảng 3h30, khi cả gia đình đang ngủ, chú mèo giống Munchkin lông xám trắng bất ngờ tỉnh giấc, nhảy qua cửa sổ rồi nằm trước cửa nhà.

“Buổi sáng, không thấy mèo, tôi tìm kiếm khắp nơi. Đến lúc xem lại camera, cả nhà mới thực sự hốt hoảng”, chị kể.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera, chị Đ. phát hiện mèo đã bị 2 người ngồi trên xe máy bắt trộm rồi đưa đi trong đêm tối.

Mèo cưng bị mất trộm khiến chị Đ. và em gái buồn bã. Con vật được gia đình chăm sóc khi mới vài tháng tuổi nên xem như thành viên trong nhà.

Sau vài ngày tự tìm kiếm không có kết quả, chị đăng bài lên các hội nhóm trên mạng xã hội nhờ giúp đỡ. Qua hỏi han kinh nghiệm từ những người từng bị mất mèo, chị được giới thiệu một người đàn ông tên T. - chủ cơ sở bán chó, mèo ở phường Yên Nghĩa.

Ngày 6/2, người này đề nghị chị Đ. chuyển trước 500.000 đồng gọi là “phí xăng xe".

“Tôi không dám chuyển tiền vì sợ lừa đảo", chị Đ. nói.

Sau đó, T. mua lại được con mèo của chị Đ. từ một lò mổ ở Sơn Tây rồi quay video gửi qua ứng dụng nhắn tin.

"Khi gửi video, anh ta đòi chúng tôi phải chuộc với số tiền 7,5 triệu đồng, nếu không sẽ cắt tai con mèo", chị Đ. cho biết.

Đêm 7/2, lo lắng cho số phận của chú mèo cưng, em gái chị Đ. lập tức xuống cơ sở giết mổ của T. nhưng không gặp được người đàn ông này. Hôm sau, cô xuống Yên Nghĩa một lần nữa để thương lượng việc chuộc lại con vật cưng.

Đoạn tin nhắn giữa T. và chị Đ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"T. yêu cầu gia đình phải chuyển 7,5 triệu đồng mới cho gặp con mèo, em gái tôi xin giảm tiền nhưng T. không đồng ý. Sau đó, anh ta nhắn tin đe doạ nếu không chuộc, sẽ xẻ thịt chú mèo và phát trực tiếp cho tôi xem", chị Đ. nói thêm.

Cô gái cho rằng, mức giá 7,5 triệu đồng hoàn toàn vô lý, Trong khi đó, chú mèo cưng này đã triệt sản và lớn tuổi, khó có thể tìm được người mua với giá 1-2 triệu đồng.

Trong thế bất lực, chị quyết định nhờ một người bạn đóng vai làm khách hàng, liên hệ trực tiếp với T. để mua lại chú mèo. Người này đồng ý bán với giá 6 triệu đồng, giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản.

Hiện, chú mèo đã trở về nhà, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, việc đòi tiền chuộc của T. khiến gia đình bức xúc.

Sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông tên T. chặn liên lạc với chị Đ.

Gia đình cô gái đang cân nhắc việc trình báo với cơ quan chức năng.

“Tôi không muốn chuyện này tiếp diễn với người khác. Không thể để việc trộm mèo rồi ép chuộc tiền trở thành chuyện bình thường”, chị nói.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với người đàn ông tên T. nhưng không có phản hồi. Theo tìm hiểu, T. là chủ cơ sở chuyên bán chó - mèo, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội.