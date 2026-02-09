Cận Tết đường sá đông đúc, CSGT căng mình phân luồng trong mưa rét

Ngày 9/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thủ đô luôn trong tình trạng đông đúc.

Trước diễn biến thời tiết mưa rét kéo dài, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT căng mình phân luồng trong thời tiết mưa rét sáng 9/2 (Ảnh: Ngọc Tiến).

Theo đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các nút giao trọng điểm, tuyến huyết mạch và các cửa ngõ ra vào thành phố; đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ghi nhận tại các tuyến đường như Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển… lượng phương tiện lưu thông luôn ở mức cao ở cả hai chiều ra và vào thành phố.

Còn tại trục đường Láng - Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, mật độ phương tiện dày đặc, mưa kéo dài trong suốt giờ cao điểm khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đội CSGT trên tuyến để bảo đảm giao thông thông suốt.

Trung tá Ngô Đức Cảnh, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết những ngày giáp Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao, trong khi thời tiết mưa rét kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ ùn ứ.

Giao thông tại đường Láng hướng Ngã Tư Sở ùn ứ sáng 9/2 (Ảnh: Ngọc Tiến).

"Vì vậy, ngay từ sáng sớm, các tổ công tác đã chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc trên địa bàn phụ trách", Trung tá Cảnh nói.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Vương Đăng Cường, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT và Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ngoài ra, Đội CSGT đường bộ số 7 còn duy trì lực lượng ứng trực tại các nút giao trọng điểm không chỉ trong giờ cao điểm mà xuyên suốt các khung giờ trong ngày. Song song với đó, các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời xử lý sự cố, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

“Trong các ngày trước, trong và sau Tết, đơn vị sẽ duy trì 100% quân số, quyết tâm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho nhân dân đi lại”, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 7 nhấn mạnh.

Đường Vành đai 3 trên cao trưa 9/2 (Ảnh: Văn Yên).

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết mưa rét, đường trơn trượt và lưu lượng phương tiện tăng cao, người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.