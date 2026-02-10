Công ty ở Hà Nội gây sốc để nhân viên mặc nội y, diễn phản cảm ở văn phòng

"Nhân sự tham gia đều là lãnh đạo công ty, hoàn toàn tự nguyện"

Những ngày qua, trên một số diễn đàn xôn xao với các đoạn video có nội dung gây sốc. Theo mô tả, đây là hình ảnh được quay tại một công ty nằm trên địa bàn Hà Nội.

Cảnh từ video cho thấy các nữ nhân viên thoải mái cởi bỏ trang phục trên người, chỉ diện nội y và đi trình diễn catwalk giữa tiếng nhạc ầm ĩ.

Một cảnh biểu diễn của nhân sự công ty (Ảnh chụp từ màn hình).

Trong các video khác, người xem thấy "nóng mặt" khi chứng kiến cảnh tượng các nhân viên nam chỉ mặc trên người một chiếc quần nhỏ và cởi trần, đi lại như trình diễn trên sân khấu.

Thậm chí, cảnh một nữ nhân viên trong bộ đồ nội y màu đỏ, có hành động tiếp xúc thân mật, nhạy cảm với một nam thanh niên khác ăn mặc thiếu vải cũng khiến nhiều người đỏ mặt.

Những hành động này đều nhận về tiếng hò reo cổ vũ từ nhiều người xung quanh. Đặc biệt, các nam nữ thanh niên trong công ty hầu như đều ở độ tuổi khá trẻ.

Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu khi cảnh tượng này lại xuất hiện ở môi trường công sở, gây ra sự phản cảm, thiếu tính chuyên nghiệp.

Theo tìm hiểu, những video được ghi lại tại văn phòng của một công ty nằm tại phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình ảnh này diễn ra tại môi trường công sở (Ảnh cắt từ màn hình).

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào ngày 10/2, vị CEO cho biết, cảnh quay trong các video đều là hình ảnh trong buổi tập luyện của nhân sự để chuẩn bị cho hoạt động team building trong đêm trình diễn tiệc cuối năm của công ty này.

Cũng theo vị này, bữa tiệc cuối năm được dàn dựng theo phong cách Nam vương và Nữ vương nên có màn biểu diễn khá thoải mái. Những nhân sự mặc nội y biểu diễn xuất hiện trong video đều là lãnh đạo của công ty (trưởng phòng, giám đốc dự án).

"Tất cả biểu diễn trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, cởi mở, không bị ép buộc. Mọi người cùng chung quan điểm và đều là người đồng hành nhiều năm với công ty", vị CEO nói.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, liệu hình ảnh này có phù hợp với văn phòng công sở hay không, vị đại diện cho rằng đây chỉ là hoạt động nội bộ đơn thuần. Những ngày bình thường, các nhân sự vẫn ăn mặc bình thường đi làm, không có gì khác biệt.

Cần lên án những trò team building, hoạt động công sở gợi dục

Team building hay còn gọi là xây dựng đội ngũ - một thuật ngữ cho các loại hoạt động khác nhau được sử dụng để tăng cường quan hệ, sự kết nối giữa các thành viên trong một tổ chức.

Nếu được triển khai chừng mực với các trò chơi lành mạnh, hoạt động này mang lại nhiều ý nghĩa tích cực, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết. Tuy nhiên, không ít công ty vẫn cố tình tổ chức những trò team building phản cảm, gợi dục và vấp phải không ít tranh cãi.

Trước đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng từng lên án những trò team building phản cảm khi có thời gian nhiều hoạt động team building lố lăng được tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp các công ty đi du lịch.

Bàn về vấn đề này, Tiến sĩ (TS) xã hội học, thạc sĩ tâm lý trị liệu Phạm Thị Thúy cho rằng, việc "sáng tạo quá đà" nhằm làm mới các trò chơi sẽ dễ dẫn tới lố lăng…

Nhiều doanh nghiệp, đơn vị cố tình tạo các trò nhạy cảm, mang tính gợi dục, ăn mặc hở hang phản cảm hay buộc người chơi phải cởi đồ khi chơi… nhằm tạo kịch tích, tăng tiếng cười.

Theo TS Phạm Thị Thuý cần hết sức lên án và ngăn chặn hành động này. “Ranh giới giữa gợi dục và vui vẻ rất mong manh. Những trò chơi phản cảm đã và đang góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội, làm cho quan hệ giữa con người với con người trở nên dung tục, kích hoạt những suy nghĩ tiêu cực ở mỗi cá nhân”, vị chuyên gia chia sẻ.

Bên cạnh đó, TS Phạm Thị Thúy cũng cho rằng, hành vi phản cảm từ trò chơi dung tục sẽ phá vỡ sự lành mạnh nơi công sở, tạo ra những mối quan hệ không còn đơn thuần là tình đồng nghiệp, đặc biệt với những người đã có gia đình.

Sau khi có sự tiếp xúc xúc giác gần gũi qua các trò chơi, khi gặp nhau đồng nghiệp có thể khó có thể cảm thấy trong sáng, vô tư, như trước. Đây cũng có thể là nguồn cơn khiến nơi công sở xuất hiện những trò quấy rối, ngoại tình, những hành động, hành vi không mong muốn.

Với những cá nhân không mạnh bạo, không tham gia vào các trò chơi này, họ có thể sẽ nảy sinh tâm lý e ngại, lạc lõng. Điều này đi ngược lại với tinh thần làm tăng tính đoàn kết khi tổ chức team building.

Từng tham gia tập huấn kỹ năng mềm, xây dựng văn hóa cho nhiều doanh nghiệp, TS Thúy nhận thấy, thực tế có nhiều trò chơi tử tế, đàng hoàng giúp gia tăng tình thân, sự chân thành, lòng yêu thương nhau một cách khách quan, lành mạnh...

Vị chuyên gia này nhấn mạnh, không nên chủ quan đến vấn đề có liên quan đến bản năng của con người.

Các cơ quan, doanh nghiệp phải chú ý đến hậu quả của team building gợi dục, nếu cổ xúy và tiếp tục chơi những trò chơi phản cảm sẽ đối diện với nhiều hệ quả và trái đắng.

Đối với mỗi cá nhân nên tỉnh táo khi tham gia những trò chơi team building gợi dục. Mỗi người cần có chuẩn mực giao tiếp, tôn trọng cơ thể, không nên tham gia những trò chơi có sự đụng chạm gần gũi những bộ phận riêng tư của cơ thể.

“Tôi tin rằng những người có văn hóa, văn minh, hiện đại thì không ai chơi những trò đó”, vị chuyên gia nói.