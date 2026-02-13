Người trẻ đi chùa Hà lễ tạ trước ngày tình nhân Valentine 14/2

Những ngày cuối năm, khi không khí Tết Nguyên đán lan tỏa khắp phố phường Hà Nội, chùa Hà (phường Cầu Giấy) lại trở thành điểm đến quen thuộc của đông đảo người dân, đặc biệt là người trẻ, tới dâng hương lễ tạ, khép lại một năm với nhiều mong cầu và trải nghiệm.

Trước thềm Valentine (lễ tình nhân) 14/2 một ngày, khuôn viên chùa Hà rộn ràng bước chân người đi lễ. Nhiều bạn trẻ trên tay nâng mâm lễ được chuẩn bị chu đáo với hoa tươi, bánh trái, trầu cau… thành tâm dâng lễ tạ ơn cho một năm trọn vẹn duyên lành, bình an và gửi gắm những ước nguyện yêu thương cho năm mới sắp tới.

Chùa Hà từ lâu được biết tới là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Hà Nội, nhất là giới trẻ với niềm tin cầu duyên đầu năm. Càng về cuối năm, trước thềm Tết Nguyên đán, ngôi chùa này lại trở thành nơi nhiều người tìm đến lễ tạ, gửi gắm lòng biết ơn và mong một năm mới bình an.

Theo ghi nhận, khác với thời điểm đầu năm đông đúc cầu duyên, những ngày cuối năm tại chùa Hà mang màu sắc trầm lắng hơn. Người trẻ đến đây không chỉ để cầu may, mà còn để tạ ơn, gửi gắm hy vọng cho một năm mới an yên, đủ đầy.

Các bạn trẻ với sự thành tâm đã chuẩn bị cẩn thận từng phần lễ vật, chỉnh tề trang phục, sắp xếp đồ lễ ngay ngắn trước khi dâng hương.

Những mâm lễ đầy đặn được các bạn trẻ thay nhau bê, người trước nhường người sau, tạo nên khung cảnh trật tự, nền nếp.

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, sắc hồng của những cành đào khoe nụ trước cổng chùa hòa cùng mùi hương trầm thoang thoảng, tạo nên không gian vừa linh thiêng, vừa đậm không khí Tết cổ truyền.

Ngọc Chiến và Mai Hoa cùng nhau tìm về chùa Hà dâng lễ cuối năm. Trước đó, vào đầu năm, hai bạn từng tới đây cầu duyên và may mắn giữ được mối quan hệ êm đẹp, vì vậy dịp này trở lại để bày tỏ lòng biết ơn.

Tương tự, Quỳnh Mai và Gia Quân (Hà Nội) cũng chuẩn bị mâm lễ với hoa tươi và lễ vật giản dị, thành tâm tìm về Chùa Hà dâng hương lễ tạ.

Theo chia sẻ, năm qua công việc và cuộc sống của hai bạn diễn ra thuận lợi, mối quan hệ gắn bó, hài hòa. Dịp cuối năm, trước thềm Tết Nguyên đán, cả hai lựa chọn trở lại chùa để bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong năm mới tiếp tục bình an, suôn sẻ.

Bên cạnh việc thắp hương thành tâm trong chính điện, nhiều người trẻ còn tham gia hỗ trợ bê lễ, sắp đồ cúng gọn gàng, hay thả đồ ăn cho cá tại hồ trong khuôn viên chùa. Theo quan niệm dân gian, hành động này mang ý nghĩa phóng sinh, cầu mong điều thiện lành, tích phúc cho bản thân và gia đình.

Giữa nhịp sống hiện đại, việc giữ thói quen đi lễ tạ cuối năm đang dần trở thành nét đẹp văn hóa của một bộ phận người trẻ. Đó không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là cách để họ tìm lại sự cân bằng, khởi đầu năm mới với tâm thế nhẹ nhõm và nhiều niềm tin tích cực.