Galaxy S26 Ultra lộ giá bán rẻ hơn Galaxy S25 Ultra?

Theo đó, phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ tăng giá bán thêm 200 euro so với thế hệ tiền nhiệm. Nguyên nhân đến từ dung lượng bộ nhớ mặc định sẽ được gia tăng lên mức 256GB, thay vì 128GB như trước đây.

Mô hình Galaxy S26 Ultra (Ảnh: SaudiAndroid).

Phiên bản Galaxy S26+ dự kiến có giá bán tương đương mẫu Galaxy S25+. Trong khi đó, phiên bản Galaxy S26 Ultra tiêu chuẩn sẽ có giá rẻ hơn 100 euro so với Galaxy S25 Ultra.

Ngoài ra, biến thể 512GB cũng được kỳ vọng sẽ có giá mềm hơn, trong khi bản 1TB sẽ giữ nguyên mức giá cũ. Đây được xem là đòn đánh trực diện của Samsung vào phân khúc cao cấp nhằm cạnh tranh thị phần với Apple.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2. Sản phẩm sẽ lên kệ từ ngày 11/3, tức 2 tuần sau khi ra mắt.

Hé lộ từ leaker Ice Universe cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình 10-bit màu. Đây là một nâng cấp quan trọng so với màn hình 8-bit trên phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm.

Về khả năng hiển thị, màn hình 8-bit hỗ trợ khoảng 16,7 triệu màu. Trong khi đó, màn hình 10-bit có thể tái tạo hơn một tỷ màu sắc. Thay đổi này hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị cao hơn, độ chuyển màu mượt mà hơn và hiệu suất HDR được cải thiện.

Trên trang web chính thức, Samsung đã đăng tải thông tin về một bộ sạc nhanh có công suất 60W. Đáng chú ý, hiện chưa có bất cứ mẫu điện thoại nào của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 60W.

Theo PhoneArena, động thái này được xem như một sự xác nhận ngầm rằng dòng Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt sẽ được nâng cấp sạc nhanh lên mức công suất 60W.

Dự kiến, Galaxy S26 Ultra sẽ có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng (White), đen (Black), tím (Cobalt Violet) và xanh da trời (Sky Blue).