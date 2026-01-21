Đổi từ iPhone sang Samsung, ảnh cũ xử lý thế nào?

Theo đó, người dùng có thể chuyển toàn bộ ảnh và video từ iCloud sang Google Photos mà không cần tải thủ công từng tệp hay sử dụng ứng dụng trung gian. Quá trình này diễn ra trực tiếp giữa Apple và Google, đảm bảo dữ liệu được sao lưu đầy đủ và an toàn.

Điểm đáng chú ý là thao tác chuyển chỉ cần thiết lập một lần, sau đó hệ thống sẽ tự xử lý trong vài ngày tùy lượng dữ liệu. Khi hoàn tất, người dùng có thể truy cập toàn bộ ảnh trong Google Photos trên thiết bị mới.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện và những lưu ý quan trọng khi chuyển ảnh từ iCloud sang Google Photos.