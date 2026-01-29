Giá iPhone 16 Pro Max tăng cao sau khi bị “khai tử”

Sau khi công bố thế hệ iPhone 17 và iPhone Air vào tháng 9/2025, Apple đã âm thầm “khai tử” một số dòng sản phẩm tiền nhiệm, trong đó có bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Sau khi bị "khai tử", giá iPhone 16 Pro Max liên tục tăng (Ảnh: Thế Anh).

Đến nay, hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max vẫn được bày bán tại một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho của hai dòng sản phẩm này hiện không còn nhiều.

iPhone 16 Pro đang được chào bán với mức giá 27 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max có giá 33 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Đáng chú ý, mức giá hiện tại chỉ thấp hơn khoảng 2 triệu đồng so với giá niêm yết tại thời điểm ra mắt vào tháng 9/2024. So với mức thấp nhất hồi giữa năm 2025, giá bán của bộ đôi này đã tăng khoảng 4 đến 5 triệu đồng. Diễn biến giá được đánh giá là khá bất thường đối với một dòng sản phẩm đã ra mắt hơn một năm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một đơn vị phân phối cho biết có nhiều nguyên nhân khiến giá iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tăng trở lại sau khi bị Apple “khai tử”.

Trước hết, nguồn cung của bộ đôi này hiện tương đối hạn chế. Người dùng chỉ còn một số lựa chọn nhất định về dung lượng lưu trữ và màu sắc. Bên cạnh đó, các đại lý cũng không còn chịu áp lực đẩy mạnh doanh số như trong giai đoạn giữa vòng đời sản phẩm.

Nhiều dòng iPhone đời cũ tăng giá vì biến động tỷ giá USD (Ảnh: Thế Anh).

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá nhập iPhone là biến động tỷ giá USD. Trên thực tế, yếu tố này không chỉ khiến giá iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max tăng cao, mà còn tác động đến hàng loạt mẫu iPhone đời cũ khác.

Trái ngược với tình trạng của bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, dòng iPhone Air lại chứng kiến đợt giảm giá mạnh do sức mua yếu.

Hiện iPhone Air được chào bán với mức giá khoảng 25,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB, giảm 4,2 triệu đồng so với cuối tháng 10/2025 và thấp hơn 6,2 triệu đồng so với giá niêm yết khi ra mắt.

Nếu “săn sale” trên các sàn thương mại điện tử, người dùng thậm chí có thể mua iPhone Air với giá khoảng 23 triệu đồng. Mức giá này hiện còn thấp hơn cả iPhone 17, mẫu máy được Apple định vị ở phân khúc thấp hơn.