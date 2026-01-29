Camera trên iPhone 18 Pro Max sẽ có nâng cấp đáng giá

Một nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ hệ thống camera thay đổi khẩu độ trên iPhone 18 Pro đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Trong khi đó, bộ chuyển đổi tiêu cự camera cũng đang được đánh giá chất lượng.

Hệ thống camera trên iPhone 18 Pro sẽ có cải tiến quan trọng (Ảnh: MacRumors).

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Trang MacRumors cho biết đây là giai đoạn quan trọng giúp Apple có thể quyết định những thay đổi trong thiết kế tổng thể của bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ở giai đoạn hiện tại, Apple có thể đang sử dụng các mẫu máy thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất quang học và mức độ tin cậy của hệ thống camera mới. Đồng thời, hãng cũng sẽ đánh giá mức độ phù hợp để tiến hành quá trình sản xuất hàng loạt.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A20 Pro thế hệ mới. Con chip này sẽ được sản xuất trên tiến trình N2 2nm mới của TSMC, cho hiệu suất nhanh hơn 15% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip A19.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Thiết kế mới của iPhone 18 Pro (Ảnh: PhoneArena).

Nâng cấp đáng chú ý nhất đến từ hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được di chuyển xuống phía dưới màn hình. Thay đổi này sẽ giúp thu gọn kích thước của phần đục lỗ trên màn hình, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn.

Ngoài ra, camera trước nhiều khả năng sẽ được di chuyển sang phía bên trái. Tuy vậy, hiện chưa rõ tính năng Dynamic Island có tiếp tục được duy trì trên hai thiết bị này hay không.

Nhiều khả năng, hệ thống Face ID dưới màn hình sẽ chỉ xuất hiện trên những chiếc iPhone Pro. Hai mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2 vẫn giữ nguyên thiết kế của phiên bản tiền nhiệm. Đây là cách Apple thường làm để phân cấp các dòng sản phẩm của hãng.